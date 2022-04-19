https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

Немецкие танки на Украине остановят не Путина, а Германию

Немецкие танки на Украине остановят не Путина, а Германию - РИА Новости, 19.04.2022

Немецкие танки на Украине остановят не Путина, а Германию

В Германии все громче голоса тех, кто требует как можно быстрее поставить на Украину тяжелое вооружение, в том числе и немецкие танки "Леопард". И это очень... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T08:39

2022-04-19T08:39

2022-04-19T09:01

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В Германии все громче голоса тех, кто требует как можно быстрее поставить на Украину тяжелое вооружение, в том числе и немецкие танки "Леопард". И это очень опасно — для самих немцев.Выступая в конце февраля в бундестаге, канцлер Шольц назвал "нападение России на Украину" переломным моментом для Германии, заявив, что "мы принимаем вызов, который бросает нам время, трезво и решительно". И за два месяца ФРГ проделала огромный путь — от традиционного отказа от поставок вооружений в зоны конфликтов до желания любой ценой "остановить продвижение Путина на запад". Не имея возможности отказаться от поставок российского газа, Берлин ищет все новые способы демонстрации своей поддержки Украине: выделяет миллиардную помощь, размещает беженцев, передает оружие и обещает поставки тяжелого вооружения. Что же случилось с немцами, в последние годы занимавшими достаточно взвешенную позицию, стремившимися сохранить связи с Россией и не уступавшими давлению США? Их действительно так поразило начало нашей спецоперации на Украине, или есть какая-то более глубокая причина?"Мы должны исходить из того, что эта война продлится дольше и что украинская армия должна быть полностью способна вернуть завоеванную территорию. <...> Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. <...> Если нам не удастся остановить Путина в Украине и оттеснить его назад, то он будет продолжать. <...> Наступление может быть продолжено на страны Балтии, Польшу, Молдову и другие регионы Европы. <...> Мы должны остановить Путина сейчас".Это говорит Фридрих Мерц, вполне вероятный будущий канцлер, лидер ХДС, крупнейшей немецкой партии, сейчас находящейся в оппозиции. Он жестко критикует канцлера Шольца за медлительность:"Своим поведением он ставит под угрозу сплоченность всего европейского сообщества по отношению к России. <...> Мы хотим знать, что поставляется, и прежде всего — по каким причинам правительство Германии не хочет поставлять то, что имеется в наличии".И Мерц не одинок: опросы общественного мнения показывают не просто падение доверия к Шольцу и правительству (канцлеру доверяют 38 процентов, а недовольны 49), но и к их действиям на украинском направлении. Тут доверяющих еще меньше, но, самое главное, растет количество тех, кто выступает за поставки Украине тяжелого вооружения. Таких уже 55 процентов.Причина проста: более трех четвертей немцев считают, что Россия при Владимире Путине представляет угрозу для Германии. То есть немцев убедили в том, что русские им угрожают — не интересам Германии, а их стране как таковой (и это притом что еще несколько лет назад главную угрозу видели не в России, а в США, то есть в союзнике по НАТО). Немцы видят в русских опасность и поэтому готовы терпеть экономические трудности и вообще отказаться (но не сразу) от российского газа. За бойкот российских энергоносителей выступает уже половина граждан, хотя большинство и понимает, что это сильно ударит по немецкой экономике.То, что разрыв с Россией будет губителен не только для немецкой экономики, но и для всего проекта евроинтеграции (выгодного немцам), не осознается широкими немецкими массами, потому что их смогли напугать "русской угрозой". Верит ли сам Мерц в то, что говорит, — что Россия будет наступать на Польшу, Прибалтику и другие регионы Европы, то есть нападет на НАТО? Может быть, и нет, но многих немцев уже сумели убедить в этом. Как и в том, что украинская армия способна "вернуть завоеванную территорию" и "восстановить территориальную целостность Украины", а значит, нужно помогать ей танками и артиллерией. Германию по сути втягивают в войну с Россией — да, чужими руками — и она этого не замечает?Увы, как уже не раз было в истории российско-германских отношений. Благодарность за помощь в объединении Германии в 1871-м была недолгой. Благодарность за помощь в объединении Германии в 1991 году также не выдержала испытание временем. Россия угрожает Германии? Тем, что вырывает из рук англосаксов свою собственную историческую территорию, Украину? Это угроза Берлину, Мюнхену и Гамбургу? Или это угроза планам включить Украину в европейское пространство, в мирный "четвертый рейх", оформляемый в виде Евросоюза?Если бы немцы были честны, то так бы и сказали, но деконструкция их национального самосознания, проведенная теми же англосаксами после Второй мировой, не дает им возможности называть вещи своими именами. Им проще поверить в атлантические страшилки о том, что русские угрожают немцам, чем признаться, что это их собственная жадность и слепота довели ситуацию с Украиной до войны. В которой Германия просто не имеет права участвовать, если бы она действительно заботилась о своих национальных интересах и безопасности.Потому что национальным интересам Германии не отвечают попытки перекроить границы Европы и России — этот урок немцы, казалось бы, должны были хорошо усвоить в 1945-м. Но нет — опять и опять их втягивают в конфликт на Востоке, в конфронтацию с Россией. Не просто не нужную им, но и действительно угрожающую немецкой безопасности. Каким образом? Стратегическим ослаблением самостоятельности Германии, ростом ее зависимости от англосаксов и их европейских марионеток, и, в конечном счете, крахом Евросоюза. Потому что сейчас Германию заставят порвать с Россией, а через несколько лет вынудят побить горшки с Китаем. И что будет делать экспортоориентированная немецкая экономика, за счет чего Берлин будет продолжать строительство Евросоюза? А развал ЕС ударит в итоге и по Германии, которая не сможет просто так отсидеться в своей крепости.Пока еще у Германии есть время для того, чтобы удержаться от сползания к этому сценарию. Но с первым подбитым на Украине "Леопардом" она лишит себя возможности самостоятельно определять свое будущее.

https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html

https://ria.ru/20220411/germaniya-1782791489.html

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

https://ria.ru/20220407/defitsit-1782202132.html

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авторы, колумнисты - авторы, россия, украина, германия, владимир путин