https://ria.ru/20220419/ugol-1784352357.html

Экспорт угля из России с начала года снизился почти на девять процентов

Экспорт угля из России с начала года снизился почти на девять процентов - РИА Новости, 19.04.2022

Экспорт угля из России с начала года снизился почти на девять процентов

Экспорт угля из России за период с начала года снизился почти на 9%, сообщил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:51

2022-04-19T17:51

2022-04-19T18:30

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

экспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782130829_0:205:2867:1818_1920x0_80_0_0_45a5fab11d4886a4d3bf17ddfcd71e96.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экспорт угля из России за период с начала года снизился почти на 9%, сообщил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев."Мы видим на сегодня снижение объемов экспорта угля, особенно по концу марта-апрелю, цифра значимая, более 20%. Но мы выравниваем этот показатель. С начала года это уже почти 9%", - сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.При этом Бобылев отметил рост потребления угля на внутреннем рынке, особенно во второй ценовой зоне (Сибирь), как в сфере ЖКХ, так и в энергетике.На фоне российской спецоперации по демилитаризации Украины некоторые страны начали вводить запрет на импорт российского угля. ЕС ранее согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки, но, начиная с августа 2022 года. Также об отказе от поставок сообщали США, Япония.Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ранее в апреле отмечал, что продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта будет переориентирована на альтернативные рынки.Общий экспорт угля из РФ в 2021 году, как сообщало в январе Минэнерго РФ, составил 227 миллионов тонн. Это на 7% больше уровня 2020 года.

https://ria.ru/20220412/ugol-1783019384.html

https://ria.ru/20220415/rubli-1783699600.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, экспорт