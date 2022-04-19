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Экспорт угля из России с начала года снизился почти на девять процентов - РИА Новости, 19.04.2022
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Экспорт угля из России с начала года снизился почти на девять процентов
Экспорт угля из России с начала года снизился почти на девять процентов - РИА Новости, 19.04.2022
Экспорт угля из России с начала года снизился почти на девять процентов
Экспорт угля из России за период с начала года снизился почти на 9%, сообщил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:51
2022-04-19T18:30
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
экспорт
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экспорт угля из России за период с начала года снизился почти на 9%, сообщил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев."Мы видим на сегодня снижение объемов экспорта угля, особенно по концу марта-апрелю, цифра значимая, более 20%. Но мы выравниваем этот показатель. С начала года это уже почти 9%", - сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.При этом Бобылев отметил рост потребления угля на внутреннем рынке, особенно во второй ценовой зоне (Сибирь), как в сфере ЖКХ, так и в энергетике.На фоне российской спецоперации по демилитаризации Украины некоторые страны начали вводить запрет на импорт российского угля. ЕС ранее согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки, но, начиная с августа 2022 года. Также об отказе от поставок сообщали США, Япония.Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ранее в апреле отмечал, что продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта будет переориентирована на альтернативные рынки.Общий экспорт угля из РФ в 2021 году, как сообщало в январе Минэнерго РФ, составил 227 миллионов тонн. Это на 7% больше уровня 2020 года.
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, экспорт
17:51 19.04.2022 (обновлено: 18:30 19.04.2022)
 
Экспорт угля из России с начала года снизился почти на девять процентов

Глава департамента Минэнерго Бобылев: экспорт угля с начала года снизился почти на 9%

© REUTERS / Ilya NaymushinВагоны с российским углем
Вагоны с российским углем - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / Ilya Naymushin
Вагоны с российским углем . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Экспорт угля из России за период с начала года снизился почти на 9%, сообщил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев.
"Мы видим на сегодня снижение объемов экспорта угля, особенно по концу марта-апрелю, цифра значимая, более 20%. Но мы выравниваем этот показатель. С начала года это уже почти 9%", - сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.
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При этом Бобылев отметил рост потребления угля на внутреннем рынке, особенно во второй ценовой зоне (Сибирь), как в сфере ЖКХ, так и в энергетике.
На фоне российской спецоперации по демилитаризации Украины некоторые страны начали вводить запрет на импорт российского угля. ЕС ранее согласовал пятый пакет санкций против РФ, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки, но, начиная с августа 2022 года. Также об отказе от поставок сообщали США, Япония.
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ранее в апреле отмечал, что продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта будет переориентирована на альтернативные рынки.
Общий экспорт угля из РФ в 2021 году, как сообщало в январе Минэнерго РФ, составил 227 миллионов тонн. Это на 7% больше уровня 2020 года.
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