https://ria.ru/20220419/ucheniya-1784214463.html

Россия и Вьетнам проведут военные учения

Россия и Вьетнам проведут военные учения - РИА Новости, 19.04.2022

Россия и Вьетнам проведут военные учения

Россия и Вьетнам договорились провести совместные военные учения, передает пресс-служба Восточного военного округа. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T05:57

2022-04-19T05:57

2022-04-19T09:26

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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились провести совместные военные учения, передает пресс-служба Восточного военного округа.Она прошла под руководством начальника регионального центра управления генерал-майора Сергея Лагуткина и главы отдела международного военного сотрудничества полковника Ивана Тараева. Вьетнамскую народную армию представляли генерал-майор Дон Динь Тхань и офицеры органов военного управления.Делегации согласовали тематику предстоящих маневров, уточнили сроки и место их проведения, обсудили вопросы медицинского и тылового обеспечения, культурную и спортивную программы.По словам Тараева, цель учений — совершенствование практических навыков командиров и штабов в организации учебно-боевых действий и управлении подразделениями в сложной тактической обстановке, а также разработке нестандартных решений при выполнении задач.Обсуждалось и название учений. Одно из предложений: "Континентальный союз — 2022".

https://ria.ru/20220418/flot-1784134011.html

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вьетнам, россия, безопасность, в мире