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Россия и Вьетнам проведут военные учения
Россия и Вьетнам проведут военные учения - РИА Новости, 19.04.2022
Россия и Вьетнам проведут военные учения
Россия и Вьетнам договорились провести совместные военные учения, передает пресс-служба Восточного военного округа. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T05:57
2022-04-19T05:57
2022-04-19T09:26
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились провести совместные военные учения, передает пресс-служба Восточного военного округа.Она прошла под руководством начальника регионального центра управления генерал-майора Сергея Лагуткина и главы отдела международного военного сотрудничества полковника Ивана Тараева. Вьетнамскую народную армию представляли генерал-майор Дон Динь Тхань и офицеры органов военного управления.Делегации согласовали тематику предстоящих маневров, уточнили сроки и место их проведения, обсудили вопросы медицинского и тылового обеспечения, культурную и спортивную программы.По словам Тараева, цель учений — совершенствование практических навыков командиров и штабов в организации учебно-боевых действий и управлении подразделениями в сложной тактической обстановке, а также разработке нестандартных решений при выполнении задач.Обсуждалось и название учений. Одно из предложений: "Континентальный союз — 2022".
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вьетнам, россия, безопасность, в мире
05:57 19.04.2022 (обновлено: 09:26 19.04.2022)
Россия и Вьетнам проведут военные учения
Россия и Вьетнам проведут совместные военные учения
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились провести совместные военные учения, передает пресс-служба Восточного военного округа.
"Впервые в штабе Восточного военного округа организована и проведена конференция по планированию совместного российско-вьетнамского военного учения. Встреча делегаций состоялась по видеосвязи", — говорится в сообщении.
Она прошла под руководством начальника регионального центра управления генерал-майора Сергея Лагуткина и главы отдела международного военного сотрудничества полковника Ивана Тараева. Вьетнамскую народную армию представляли генерал-майор Дон Динь Тхань и офицеры органов военного управления.
Делегации согласовали тематику предстоящих маневров, уточнили сроки и место их проведения, обсудили вопросы медицинского и тылового обеспечения, культурную и спортивную программы.
По словам Тараева, цель учений — совершенствование практических навыков командиров и штабов в организации учебно-боевых действий и управлении подразделениями в сложной тактической обстановке, а также разработке нестандартных решений при выполнении задач.
Обсуждалось и название учений. Одно из предложений: "Континентальный союз — 2022".