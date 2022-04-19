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Кравцов: в России не допустят плохого отношения к другим народам - РИА Новости, 19.04.2022
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Кравцов: в России не допустят плохого отношения к другим народам
Кравцов: в России не допустят плохого отношения к другим народам - РИА Новости, 19.04.2022
Кравцов: в России не допустят плохого отношения к другим народам
В России не допустят в учебниках истории плохого отношения к другим народам, в частности, к братским народам Украины и Белоруссии, заявил министр просвещения РФ РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:46
2022-04-19T13:49
общество
россия
музей победы
сергей кравцов
великая отечественная война (1941-1945)
украина
белоруссия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В России не допустят в учебниках истории плохого отношения к другим народам, в частности, к братским народам Украины и Белоруссии, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, напомнив про обнаруженные на Украине учебники истории, в которых Бандеру и Шухевича называли "героями", а не преступниками."19 апреля – День памяти жертв нацизма Великой Отечественной войны, в Музее Победы открыта выставка, которая посвящена той ситуации, которая возникла на Украине. Там, к сожалению, как мы видим по 200 экспонатам выставки, возродился нацизм. Мы это видели, когда анализировали учебники, по которым учились дети на Украине, в которых Бандера, Шухевич – те люди, которые убивали мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, называются героями. Они преступники", – заявил Кравцов на первом всероссийском историческом форуме "Сила - в правде!"."Мы никогда не допустим, чтобы в нашей истории мы как-то по-плохому относились к другим народам – к братскому народу Украины, Белоруссии", - отметил министр.Первый исторический форум для школьников "Сила - в правде" проходит 19 апреля. Участие в нём принимают школьники из Волгоградской, Ростовской, Владимирской областей, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации. Для участников проходят дискуссии на историческую тематику, квест, а также обсуждения о необходимости сохранения исторической правды и памяти подвига советских людей, сообщает министерство просвещения РФ.Кравцов ранее рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России". По словам министра, на Украине создали "фейковую историю" для детей, отказавшись от многовековых корней. Он отметил, что украинские учителя были вынуждены в обязательном порядке требовать от школьников творчески применять приобретённые знания для характеристики нацистов и бандеровцев.
https://ria.ru/20220419/istoriya-1784236130.html
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общество, россия, музей победы, сергей кравцов, великая отечественная война (1941-1945), украина, белоруссия
11:46 19.04.2022 (обновлено: 13:49 19.04.2022)
 
Кравцов: в России не допустят плохого отношения к другим народам

Кравцов: в России не допустят плохого отношения к народам Украины и Белоруссии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает на Первом Всероссийском школьном историческом форуме "Сила – в правде!"
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступает на Первом Всероссийском школьном историческом форуме Сила – в правде! - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В России не допустят в учебниках истории плохого отношения к другим народам, в частности, к братским народам Украины и Белоруссии, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, напомнив про обнаруженные на Украине учебники истории, в которых Бандеру и Шухевича называли "героями", а не преступниками.
"19 апреля – День памяти жертв нацизма Великой Отечественной войны, в Музее Победы открыта выставка, которая посвящена той ситуации, которая возникла на Украине. Там, к сожалению, как мы видим по 200 экспонатам выставки, возродился нацизм. Мы это видели, когда анализировали учебники, по которым учились дети на Украине, в которых Бандера, Шухевич – те люди, которые убивали мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, называются героями. Они преступники", – заявил Кравцов на первом всероссийском историческом форуме "Сила - в правде!".
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"Мы никогда не допустим, чтобы в нашей истории мы как-то по-плохому относились к другим народам – к братскому народу Украины, Белоруссии", - отметил министр.
Первый исторический форум для школьников "Сила - в правде" проходит 19 апреля. Участие в нём принимают школьники из Волгоградской, Ростовской, Владимирской областей, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации. Для участников проходят дискуссии на историческую тематику, квест, а также обсуждения о необходимости сохранения исторической правды и памяти подвига советских людей, сообщает министерство просвещения РФ.
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Кравцов ранее рассказал, что проанализированы более 300 украинских учебников, выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России". По словам министра, на Украине создали "фейковую историю" для детей, отказавшись от многовековых корней. Он отметил, что украинские учителя были вынуждены в обязательном порядке требовать от школьников творчески применять приобретённые знания для характеристики нацистов и бандеровцев.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Участники Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила — в правде!" в Музее Победы в Москве.

Участники Первого Всероссийского школьного исторического форума Сила – в правде! в Музее Победы в Москве
1 из 5

Участники Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила — в правде!" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Форум приурочен ко Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Посетитель на открытии выставки Обыкновенный нацизм в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума Сила – в правде! в Музее Победы в Москве
2 из 5

Форум приурочен ко Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Открытие выставки "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила — в правде!".

Посетительница на открытии выставки Обыкновенный нацизм в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума Сила – в правде! в Музее Победы в Москве
3 из 5

Открытие выставки "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила — в правде!".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетительница на открытии выставки "Обыкновенный нацизм".

Посетительница на открытии выставки Обыкновенный нацизм в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума Сила – в правде! в Музее Победы в Москве
4 из 5

Посетительница на открытии выставки "Обыкновенный нацизм".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетители выставки "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила — в правде!".

Посетители на открытии выставки Обыкновенный нацизм в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума Сила – в правде! в Музее Победы в Москве
5 из 5

Посетители выставки "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила — в правде!".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 5

Участники Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила — в правде!" в Музее Победы в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 5

Форум приурочен ко Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 5

Открытие выставки "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила — в правде!".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 5

Посетительница на открытии выставки "Обыкновенный нацизм".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 5

Посетители выставки "Обыкновенный нацизм" в рамках Первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила — в правде!".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
ОбществоРоссияМузей ПобедыСергей КравцовВеликая Отечественная война (1941-1945)УкраинаБелоруссия
 
 
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