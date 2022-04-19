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СМИ: Apollo Global может дать Маску кредитные средства для покупки Twitter
СМИ: Apollo Global может дать Маску кредитные средства для покупки Twitter - РИА Новости, 19.04.2022
СМИ: Apollo Global может дать Маску кредитные средства для покупки Twitter
Американская управляющая инвесткомпания Apollo Global Management рассматривает возможность предоставления кредита для покупки компании Twitter, на которую в том РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:33
2022-04-19T09:33
2022-04-19T09:33
экономика
технологии
илон маск
сан-франциско
калифорния
twitter
yahoo! inc.
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американская управляющая инвесткомпания Apollo Global Management рассматривает возможность предоставления кредита для покупки компании Twitter, на которую в том числе претендует известный предприниматель Илон Маск, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.В четверг американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск, приобретший в начале месяца 9,2% соцсети, сообщил о готовности выкупить все акции Twitter за 43,4 миллиарда долларов, то есть с премией почти в 40%. А на следующий день американская инвестиционная компания Thoma Bravo сообщила, что также рассматривает возможность приобретения соцсети. На предторгах её акции дорожают сейчас на 0,72%.Apollo, владеющая Yahoo, также оценивает потенциальное сотрудничество между этой компанией и Twitter, сказали лица, знакомые с вопросом.Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter, yahoo! inc.
СМИ: Apollo Global может дать Маску кредитные средства для покупки Twitter
WSJ: Apollo Global может дать Маску кредитные средства для покупки Twitter
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Американская управляющая инвесткомпания Apollo Global Management рассматривает возможность предоставления кредита для покупки компании Twitter, на которую в том числе претендует известный предприниматель Илон Маск, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
В четверг американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск, приобретший в начале месяца 9,2% соцсети, сообщил о готовности выкупить все акции Twitter за 43,4 миллиарда долларов, то есть с премией почти в 40%. А на следующий день американская инвестиционная компания Thoma Bravo сообщила, что также рассматривает возможность приобретения соцсети. На предторгах её акции дорожают сейчас на 0,72%.
"Apollo может предоставить Маску или другому участнику торгов, например, частной инвестиционной компании Thoma Bravo LP, собственный капитал или долговые обязательства для поддержки предложения", - пишет газета со ссылкой на источники.
Apollo, владеющая Yahoo, также оценивает потенциальное сотрудничество между этой компанией и Twitter, сказали лица, знакомые с вопросом.
Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.