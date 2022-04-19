https://ria.ru/20220419/twitter-1784227213.html

СМИ: Apollo Global может дать Маску кредитные средства для покупки Twitter

СМИ: Apollo Global может дать Маску кредитные средства для покупки Twitter - РИА Новости, 19.04.2022

СМИ: Apollo Global может дать Маску кредитные средства для покупки Twitter

Американская управляющая инвесткомпания Apollo Global Management рассматривает возможность предоставления кредита для покупки компании Twitter, на которую в том РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:33

2022-04-19T09:33

2022-04-19T09:33

экономика

технологии

илон маск

сан-франциско

калифорния

twitter

yahoo! inc.

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американская управляющая инвесткомпания Apollo Global Management рассматривает возможность предоставления кредита для покупки компании Twitter, на которую в том числе претендует известный предприниматель Илон Маск, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.В четверг американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск, приобретший в начале месяца 9,2% соцсети, сообщил о готовности выкупить все акции Twitter за 43,4 миллиарда долларов, то есть с премией почти в 40%. А на следующий день американская инвестиционная компания Thoma Bravo сообщила, что также рассматривает возможность приобретения соцсети. На предторгах её акции дорожают сейчас на 0,72%.Apollo, владеющая Yahoo, также оценивает потенциальное сотрудничество между этой компанией и Twitter, сказали лица, знакомые с вопросом.Американская компания Twitter Inc. основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20220415/twitter-1783634166.html

сан-франциско

калифорния

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter, yahoo! inc.