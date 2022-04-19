https://ria.ru/20220419/tury-1784319696.html

Из Белоруссии в Крым хотят запустить автобусные туры

Из Белоруссии в Крым хотят запустить автобусные туры - РИА Новости, 19.04.2022

Из Белоруссии в Крым хотят запустить автобусные туры

Автобусные экскурсионные туры из Белоруссии в Крым могут запустить уже в этом году. Такую возможность обсудили представители туристических ведомств республик в... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:13

2022-04-19T16:13

2022-04-19T16:13

туризм

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

белоруссия

россия

туристы

республика крым

новости - туризм

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Автобусные экскурсионные туры из Белоруссии в Крым могут запустить уже в этом году. Такую возможность обсудили представители туристических ведомств республик в ходе видеомоста "Крым – Армения – Беларусь: пути взаимного сотрудничества".Он напомнил, что практика таких путешествий для отдыха в Крыму сложилась в стране задолго до событий вокруг полуострова и Украины. Кроме того, в Белоруссии из-за ее географического положения большая часть выездного туристического потока в Европу была ориентирована именно на автобусные туры. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в комментарии РИА Новости поддержал инициативу белорусских коллег, отметив, что задачу можно осуществить уже в текущем сезоне."Наша позиция более чем положительная. Мы до конца недели проработаем, какие конкретно будут остановки, какой транспорт. Для нас было непонятно, кто будет перевозчиком, но если белорусская сторона готова это организовать, мы с удовольствием это сделаем", — сказал Волченко.Путешествие из Белоруссии в Крым на автобусе займет 36 часов. На данный момент прямого авиационного и железнодорожного сообщения между республиками нет.

https://ria.ru/20220418/poezd-1784132693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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