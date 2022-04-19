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Из Белоруссии в Крым хотят запустить автобусные туры - РИА Новости, 19.04.2022
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Туризм
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Из Белоруссии в Крым хотят запустить автобусные туры
Из Белоруссии в Крым хотят запустить автобусные туры - РИА Новости, 19.04.2022
Из Белоруссии в Крым хотят запустить автобусные туры
Автобусные экскурсионные туры из Белоруссии в Крым могут запустить уже в этом году. Такую возможность обсудили представители туристических ведомств республик в... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:13
2022-04-19T16:13
туризм
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
белоруссия
россия
туристы
республика крым
новости - туризм
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Автобусные экскурсионные туры из Белоруссии в Крым могут запустить уже в этом году. Такую возможность обсудили представители туристических ведомств республик в ходе видеомоста "Крым – Армения – Беларусь: пути взаимного сотрудничества".Он напомнил, что практика таких путешествий для отдыха в Крыму сложилась в стране задолго до событий вокруг полуострова и Украины. Кроме того, в Белоруссии из-за ее географического положения большая часть выездного туристического потока в Европу была ориентирована именно на автобусные туры. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в комментарии РИА Новости поддержал инициативу белорусских коллег, отметив, что задачу можно осуществить уже в текущем сезоне."Наша позиция более чем положительная. Мы до конца недели проработаем, какие конкретно будут остановки, какой транспорт. Для нас было непонятно, кто будет перевозчиком, но если белорусская сторона готова это организовать, мы с удовольствием это сделаем", — сказал Волченко.Путешествие из Белоруссии в Крым на автобусе займет 36 часов. На данный момент прямого авиационного и железнодорожного сообщения между республиками нет.
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), белоруссия, россия, туристы, республика крым, новости - туризм, туризм, транспорт, турпоток
16:13 19.04.2022
 
Из Белоруссии в Крым хотят запустить автобусные туры

Автобусные туры в Крым могут запустить для туристов из Белоруссии уже в этом году

© Фото : Официальная страница Моста через Керченский пролив в КрымКрымский мост зимой 2021 года
Крымский мост зимой 2021 года - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : Официальная страница Моста через Керченский пролив в Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Автобусные экскурсионные туры из Белоруссии в Крым могут запустить уже в этом году. Такую возможность обсудили представители туристических ведомств республик в ходе видеомоста "Крым – Армения – Беларусь: пути взаимного сотрудничества".
"Необходимо содействие автобусному сообщению из Белоруссии в Крым. В силу транспортного логистического расположения у нас хорошие транспортные парки, большой коллектив гидов. Думаю, здесь нужна совместная инициатива, нужно выносить ее даже на федеральный уровень", — заявил председатель правления республиканского союза туриндустрии в Белоруссии Филипп Гулый.
Он напомнил, что практика таких путешествий для отдыха в Крыму сложилась в стране задолго до событий вокруг полуострова и Украины. Кроме того, в Белоруссии из-за ее географического положения большая часть выездного туристического потока в Европу была ориентирована именно на автобусные туры.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в комментарии РИА Новости поддержал инициативу белорусских коллег, отметив, что задачу можно осуществить уже в текущем сезоне.
"Наша позиция более чем положительная. Мы до конца недели проработаем, какие конкретно будут остановки, какой транспорт. Для нас было непонятно, кто будет перевозчиком, но если белорусская сторона готова это организовать, мы с удовольствием это сделаем", — сказал Волченко.
Путешествие из Белоруссии в Крым на автобусе займет 36 часов. На данный момент прямого авиационного и железнодорожного сообщения между республиками нет.
Прибытие пассажирского поезда Москва – Симферополь - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)БелоруссияРоссиятуристыРеспублика КрымНовости - ТуризмТуризмТранспорттурпоток
 
 
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