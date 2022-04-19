https://ria.ru/20220419/titan-1784301878.html
В Крыму возобновил работу завод по производству диоксида титана
В Крыму возобновил работу завод по производству диоксида титана - РИА Новости, 19.04.2022
В Крыму возобновил работу завод по производству диоксида титана
"Башкирская содовая компания" (БСК) возобновила в крымском городе Армянск работу единственного в России завода по производству диоксида титана, дефицит которого РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:21
2022-04-19T14:21
2022-04-19T14:22
экономика
россия
армянск
крымский титан
башкирская содовая компания
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УФА, 19 апр – РИА Новости. "Башкирская содовая компания" (БСК) возобновила в крымском городе Армянск работу единственного в России завода по производству диоксида титана, дефицит которого испытывают российские компании из-за санкций Запада, сообщает компания."После четырехмесячного простоя возобновил работу единственный в России завод по производству диоксида титана пигментного качества – "Крымский титан". Новая жизнь предприятия стала возможной благодаря решению федерального правительства, согласно которому АО "Башкирская содовая компания" (БСК) взяла на себя техническую, технологическую и финансовую поддержку", - говорится в сообщении компании.По словам гендиректора БСК Эдуарда Давыдова, компания давно занимается вопросами производства диоксида титана. Синергетический эффект взаимодействия АО "БСК" и "Крымского титана" позволил в кратчайшие сроки решить все производственно-технологические вопросы и запустить оборудование.По словам Давыдова, разработан пятилетний план развития предприятия, который предполагает увеличение производства до 120 тысяч тонн в год, что позволит полностью удовлетворить потребности российского рынка. Потребность отечественной промышленности в этом химическом соединении из года в год растет: диоксид титана пигментного качества востребован в лакокрасочной промышленности, в производстве бумаги, синтетических волокон, пластмасс.По итогам 2021 года более 70% диоксида титана импортировалось в Россию из стран ЕС и США, отмечается в релизе. После введения санкций и разрыва логистических цепочек многие предприятия РФ уже почувствовали дефицит диоксида титана."Благодаря перезапуску производства "Крымского титана" уже в ближайшее время нам удастся снять остроту вопроса. Дальнейшее расширение производства позволит на горизонте в 3–5 лет на 100% удовлетворить потребность российских потребителей", – заявил Давыдов.По справке компании, Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции" (ранее - "Крымский титан") является крупнейшим в Восточной Европе производителем диоксида титана пигментного качества. Завод располагает двумя производственными цехами. Предприятие является единственным крупным предприятием города Армянск. Территория завода располагается практически на границе с Украиной.
https://ria.ru/20211230/aktivy-1766196017.html
https://ria.ru/20220414/litiy-1783427348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, армянск, крымский титан, башкирская содовая компания
14:21 19.04.2022 (обновлено: 14:22 19.04.2022)
В Крыму возобновил работу завод по производству диоксида титана
В Армянске возобновил работу единственный в России завод по производству диоксида титана
УФА, 19 апр – РИА Новости.
"Башкирская содовая компания" (БСК) возобновила
в крымском городе Армянск работу единственного в России завода по производству диоксида титана, дефицит которого испытывают российские компании из-за санкций Запада, сообщает компания.
"После четырехмесячного простоя возобновил работу единственный в России
завод по производству диоксида титана пигментного качества – "Крымский титан
". Новая жизнь предприятия стала возможной благодаря решению федерального правительства, согласно которому АО "Башкирская содовая компания
" (БСК) взяла на себя техническую, технологическую и финансовую поддержку", - говорится в сообщении компании.
По словам гендиректора БСК Эдуарда Давыдова, компания давно занимается вопросами производства диоксида титана. Синергетический эффект взаимодействия АО "БСК" и "Крымского титана" позволил в кратчайшие сроки решить все производственно-технологические вопросы и запустить оборудование.
По словам Давыдова, разработан пятилетний план развития предприятия, который предполагает увеличение производства до 120 тысяч тонн в год, что позволит полностью удовлетворить потребности российского рынка. Потребность отечественной промышленности в этом химическом соединении из года в год растет: диоксид титана пигментного качества востребован в лакокрасочной промышленности, в производстве бумаги, синтетических волокон, пластмасс.
По итогам 2021 года более 70% диоксида титана импортировалось в Россию из стран ЕС
и США
, отмечается в релизе. После введения санкций и разрыва логистических цепочек многие предприятия РФ уже почувствовали дефицит диоксида титана.
"Благодаря перезапуску производства "Крымского титана" уже в ближайшее время нам удастся снять остроту вопроса. Дальнейшее расширение производства позволит на горизонте в 3–5 лет на 100% удовлетворить потребность российских потребителей", – заявил Давыдов.
По справке компании, Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции" (ранее - "Крымский титан") является крупнейшим в Восточной Европе
производителем диоксида титана пигментного качества. Завод располагает двумя производственными цехами. Предприятие является единственным крупным предприятием города Армянск
. Территория завода располагается практически на границе с Украиной
.