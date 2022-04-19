https://ria.ru/20220419/tinkov-1784395200.html

В "Тинькофф" назвали слова Тинькова об Украине личным мнением

В "Тинькофф" назвали слова Тинькова об Украине личным мнением - РИА Новости, 19.04.2022

В "Тинькофф" назвали слова Тинькова об Украине личным мнением

Группа "Тинькофф" отказалась комментировать пост бизнесмена Олега Тинькова о спецоперации России по демилитаризации Украины, назвав это личным мнением и... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T23:57

2022-04-19T23:57

2022-04-19T23:58

экономика

олег тиньков

украина

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Группа "Тинькофф" отказалась комментировать пост бизнесмена Олега Тинькова о спецоперации России по демилитаризации Украины, назвав это личным мнением и напомнив, что он не принимает решения в компаниях группы и не является сотрудником.Ранее бизнесмен на своей странице в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) выступил с критикой спецоперации России на Украине."Мы не можем и не будем комментировать личное мнение Олега Тинькова, высказанное им в соцсетях. Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы "Тинькофф", он не сотрудник "Тинькофф", давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья", - прокомментировал банк.Отмечается, что Тиньков является одним из 20 миллионов клиентов банка. "Мы знаем, что наши клиенты мыслят по-разному, и уважаем их право на собственное мнение независимо от того, поддерживаем мы его или нет", - добавили в кредитной организации.Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля 2022 года "Тинькофф банк" занимал 14-е место в российской банковской системе по объему активов. Чистая прибыль группы "Тинькофф" (TCS Group, куда входит банк "Тинькофф") по МСФО в 2021 году выросла в годовом выражении на 43%, до 63,4 миллиарда рублей, общая выручка "Тинькофф" за год увеличилась на 40%, до 273,9 миллиарда рублей.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784366626.html

https://ria.ru/20220419/nato-1784369034.html

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, олег тиньков, украина