https://ria.ru/20220419/tiktok-1784392378.html
Приложение TikTok пропало из российского App Store
Приложение TikTok пропало из российского App Store - РИА Новости, 19.04.2022
Приложение TikTok пропало из российского App Store
Приложение китайской социальной сети TikTok пропало из российского App Store, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T23:17
2022-04-19T23:17
2022-04-19T23:33
технологии
россия
tiktok
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Приложение китайской социальной сети TikTok пропало из российского App Store, передает корреспондент РИА Новости.Приложение не находится при поиске в App Store, при этом в Google Play оно все еще есть.В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого соцсеть TikTok заявила, что прекратит в России распространение нового контента и прямые эфиры (стримы).
https://ria.ru/20220309/obraschenie-1777364419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, tiktok
23:17 19.04.2022 (обновлено: 23:33 19.04.2022)
Приложение TikTok пропало из российского App Store
Приложение китайской социальной сети TikTok пропало из российского App Store