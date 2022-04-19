https://ria.ru/20220419/tiktok-1784392378.html

Приложение TikTok пропало из российского App Store

Приложение TikTok пропало из российского App Store - РИА Новости, 19.04.2022

Приложение TikTok пропало из российского App Store

Приложение китайской социальной сети TikTok пропало из российского App Store, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T23:17

2022-04-19T23:17

2022-04-19T23:33

технологии

россия

tiktok

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Приложение китайской социальной сети TikTok пропало из российского App Store, передает корреспондент РИА Новости.Приложение не находится при поиске в App Store, при этом в Google Play оно все еще есть.В марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого соцсеть TikTok заявила, что прекратит в России распространение нового контента и прямые эфиры (стримы).

https://ria.ru/20220309/obraschenie-1777364419.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

технологии, россия, tiktok