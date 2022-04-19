https://ria.ru/20220419/tekhnika-1784344546.html

Медведев назвал подготовку конструкторов военной техники вопросом выживания

Медведев назвал подготовку конструкторов военной техники вопросом выживания - РИА Новости, 19.04.2022

Медведев назвал подготовку конструкторов военной техники вопросом выживания

Подготовка специалистов, которые способны разрабатывать современную технику военного и двойного назначения, является вопросом выживания государства, не менее... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:13

2022-04-19T17:13

2022-04-19T17:37

дмитрий медведев

безопасность

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Подготовка специалистов, которые способны разрабатывать современную технику военного и двойного назначения, является вопросом выживания государства, не менее важно вести разработки в областях, которые определяют качество жизни россиян, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию.Во время заседания Медведев заявил, что в условиях расширения НАТО России необходимо быть готовой к агрессивным действиям и наращивать систему, которая позволит обеспечить страну техникой военного и двойного назначения. "Безусловно, что эта техника не возникает сама по себе, особенно в тех условиях, когда в отношении страны введены санкции. И занимаются этой техникой специалисты, которые готовятся в университетах, НИИ. И именно подготовке таких специалистов нужно уделять сегодня самое пристальное внимание. Это уже не только вопрос нашей технологической независимости, это просто вопрос выживания государства", - сказал Медведев."Не менее важно вести разработки во всех областях, которые определяют качество жизни миллионов граждан нашей страны. Это тоже вопрос безопасности в широком смысле этого слова. Речь идет о новых лекарствах, о новых других медицинских формах, которые используются для лечения людей. Речь идет и о машинах и механизмах, промышленности", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20220419/oborona-1784272753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий медведев, безопасность, россия