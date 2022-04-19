https://ria.ru/20220419/teatr-1784240824.html

Театр МДМ продлевает показ мюзиклов "Шахматы", "Первое свидание"

Театр МДМ продлевает показ мюзиклов "Шахматы", "Первое свидание" - РИА Новости, 19.04.2022

Театр МДМ продлевает показ мюзиклов "Шахматы", "Первое свидание"

Театральная компания "Бродвей Москва" продлевает на весенне-летний сезон показы мюзиклов "Шахматы", "Первое свидание", "День влюбленных" и спектакля "Очень... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:47

2022-04-19T10:47

2022-04-19T11:28

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МОСКВА, 19 апр - Театр МДМ. Театральная компания "Бродвей Москва" продлевает на весенне-летний сезон показы мюзиклов "Шахматы", "Первое свидание", "День влюбленных" и спектакля "Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК" в московском Театре МДМ."Бродвей Москва" предлагает специальные льготные туристические тарифы на билеты (подробности скидочной программы уточняйте на официальном сайте) и заботится об удобстве гостей: те, кто идут на мюзикл сразу по прибытии в столицу, могут оставить компактный багаж прямо в театре в специальной камере хранения; группы могут позавтракать, пообедать или поужинать в театральном ресторане в здании МДМ и сходить на экскурсию за кулисы.Сейчас, когда зарубежный туризм закрыт, поход в Театр МДМ - единственная возможность посмотреть спектакль бродвейского калибра, такой, например, как мюзикл "Шахматы". За два сезона он успел покорить сердца 500 тысяч зрителей и стать настоящей звездой в созвездии московских достопримечательностей, какими когда-то были "Норд-Ост" и "Призрак Оперы".Музыка от авторов легендарной группы ABBA, в которой соединились самые разные стили, и полная драматизма история о верности и предательстве, славе и одиночестве, любви и холодном расчете впечатляют масштабом, красотой и накалом эмоций. Российская постановка получила не только признание зрителей, но и высокую оценку профессионалов, которые выдвинули спектакль в 11 номинациях самой престижной российской театральной премии "Золотая Маска".Для тех, кто хочет "перезагрузиться", "Бродвей Москва" предлагает динамичные и смешные мюзиклы "Первое свидание" и "День влюбленных". Фойе Театра МДМ превращается в импровизированный бар, а зрители уютно располагаются за столиками импровизированного бара, где одна история любви только начинается ("Первое свидание"), а вторая — может вот-вот завершиться ("День влюбленных"). Самое время забыть о неудачах в любви и отдохнуть на романтических мюзиклах прямо с Бродвея.В июле на сцену Театра МДМ вернется образец классического искрометного английского юмора - комедия "…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК". В центре сюжета труппа артистов-неудачников, которые мнят себя настоящими профессионалами, но долгожданная премьера грозит обернуться громким провалом… Идеальный спектакль для тех, кто хочет веселиться на полную катушку, готов неприлично громко хохотать и рыдать от смеха на плече соседа.Постановки театральной компании "Бродвей Москва" будут идти до конца лета, билеты на эти показы уже в продаже. Зрители от 14 до 22 лет могут посмотреть спектакли в Театре МДМ бесплатно в рамках программы "Пушкинская карта".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы