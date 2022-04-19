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Посольство в Греции проверяет сообщения о задержании российского танкера - РИА Новости, 19.04.2022
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Посольство в Греции проверяет сообщения о задержании российского танкера
Посольство в Греции проверяет сообщения о задержании российского танкера - РИА Новости, 19.04.2022
Посольство в Греции проверяет сообщения о задержании российского танкера
Посольство России в Греции проверяет появившуюся в греческих СМИ информацию о задержании нефтяного танкера "Пегас" в районе острова Эвбея с 19 моряками на... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:49
2022-04-19T13:49
в мире
россия
евросоюз
нато
греция
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АФИНЫ, 19 апр – РИА Новости. Посольство России в Греции проверяет появившуюся в греческих СМИ информацию о задержании нефтяного танкера "Пегас" в районе острова Эвбея с 19 моряками на борту, сообщило посольство в своем Telegram-канале."Находимся по данному вопросу в контакте с греческими властями", - говорится в сообщении.Как сообщило Афинское агентство новостей АМНА, танкер "Пегас" под российским флагом задержан портовыми властями в порту Каристос на острове Эвбея. Решение о задержании было принято Управлением по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, сообщило агентство. На борту судна находятся 19 российских моряков. Согласно информации, санкции касаются судна, а не его груза.
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в мире, россия, евросоюз, нато, греция
13:49 19.04.2022
 
Посольство в Греции проверяет сообщения о задержании российского танкера

Посольство в Греции проверяет сообщения СМИ о задержании российского танкера "Пегас"

© РИА Новости / СомовАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Сомов
Афины. Архивное фото
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АФИНЫ, 19 апр – РИА Новости. Посольство России в Греции проверяет появившуюся в греческих СМИ информацию о задержании нефтяного танкера "Пегас" в районе острова Эвбея с 19 моряками на борту, сообщило посольство в своем Telegram-канале.
"Находимся по данному вопросу в контакте с греческими властями", - говорится в сообщении.
Как сообщило Афинское агентство новостей АМНА, танкер "Пегас" под российским флагом задержан портовыми властями в порту Каристос на острове Эвбея. Решение о задержании было принято Управлением по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, сообщило агентство. На борту судна находятся 19 российских моряков. Согласно информации, санкции касаются судна, а не его груза.
Российское судно-сухогруз Baltic Leader, задержанное в ночь на 26 февраля в проливе Ла-Манш, в порту Булонь-сюр-Мер - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:12
Во Франции задержали три российских судна и одну яхту
 
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