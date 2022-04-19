https://ria.ru/20220419/tanker-1784293790.html

Посольство в Греции проверяет сообщения о задержании российского танкера

Посольство в Греции проверяет сообщения о задержании российского танкера - РИА Новости, 19.04.2022

Посольство в Греции проверяет сообщения о задержании российского танкера

Посольство России в Греции проверяет появившуюся в греческих СМИ информацию о задержании нефтяного танкера "Пегас" в районе острова Эвбея с 19 моряками на... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:49

2022-04-19T13:49

2022-04-19T13:49

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АФИНЫ, 19 апр – РИА Новости. Посольство России в Греции проверяет появившуюся в греческих СМИ информацию о задержании нефтяного танкера "Пегас" в районе острова Эвбея с 19 моряками на борту, сообщило посольство в своем Telegram-канале."Находимся по данному вопросу в контакте с греческими властями", - говорится в сообщении.Как сообщило Афинское агентство новостей АМНА, танкер "Пегас" под российским флагом задержан портовыми властями в порту Каристос на острове Эвбея. Решение о задержании было принято Управлением по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, сообщило агентство. На борту судна находятся 19 российских моряков. Согласно информации, санкции касаются судна, а не его груза.

https://ria.ru/20220304/sudno-1776461068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, евросоюз, нато, греция