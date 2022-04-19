https://ria.ru/20220419/sud-1784281941.html
Суд приговорил руководителя ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 17 годам колонии
Суд приговорил руководителя ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 17 годам колонии - РИА Новости, 19.04.2022
Суд приговорил руководителя ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 17 годам колонии
Южный окружной военный суд во вторник приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Крыма Эмиля Зиядинова, организовавшего на территории республики ячейку... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:03
2022-04-19T13:03
2022-04-19T13:03
россия
криминал
хизб ут-тахрир аль-ислами
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр – РИА Новости. Южный окружной военный суд во вторник приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Крыма Эмиля Зиядинова, организовавшего на территории республики ячейку запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения"* - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и руководившего ею, сообщил журналистам представитель суда.По его словам, в ноябре 2019 года Зиядинов организовал в Крыму деятельность структурного подразделения "Хизб ут-Тахрир"* и руководил им до задержания сотрудниками ФСБ России в июле 2020 года. Как установил суд, Зиядинов вербовал местных жителей и вовлек в ячейку неустановленных лиц. Конечной целью были насильственный захват власти и изменение конституционного строя РФ.Уголовное дело было возбуждено по статьям "Организация деятельности террористической организации" и "Приготовление к насильственному захвату власти". В судебном заседании Зиядинов виновным себя не признал."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.Приговор в законную силу пока не вступил."Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220401/zaderzhanie-1781211876.html
https://ria.ru/20220418/arest-1784047688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, криминал, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым
Суд приговорил руководителя ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 17 годам колонии
Суд приговорил руководителя крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 17 годам колонии
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр – РИА Новости. Южный окружной военный суд во вторник приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Крыма Эмиля Зиядинова, организовавшего на территории республики ячейку запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения"* - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и руководившего ею, сообщил журналистам представитель суда.
По его словам, в ноябре 2019 года Зиядинов организовал в Крыму деятельность структурного подразделения "Хизб ут-Тахрир"* и руководил им до задержания сотрудниками ФСБ России
в июле 2020 года. Как установил суд, Зиядинов вербовал местных жителей и вовлек в ячейку неустановленных лиц. Конечной целью были насильственный захват власти и изменение конституционного строя РФ.
Уголовное дело было возбуждено по статьям "Организация деятельности террористической организации" и "Приготовление к насильственному захвату власти". В судебном заседании Зиядинов виновным себя не признал.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу пока не вступил.
"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.
Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья
и Сибири, а также в Крыму.
*Организация признана террористической и запрещена в России