Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил руководителя ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 17 годам колонии - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/sud-1784281941.html
Суд приговорил руководителя ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 17 годам колонии
Суд приговорил руководителя ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 17 годам колонии - РИА Новости, 19.04.2022
Суд приговорил руководителя ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 17 годам колонии
Южный окружной военный суд во вторник приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Крыма Эмиля Зиядинова, организовавшего на территории республики ячейку... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:03
2022-04-19T13:03
россия
криминал
хизб ут-тахрир аль-ислами
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр – РИА Новости. Южный окружной военный суд во вторник приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Крыма Эмиля Зиядинова, организовавшего на территории республики ячейку запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения"* - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и руководившего ею, сообщил журналистам представитель суда.По его словам, в ноябре 2019 года Зиядинов организовал в Крыму деятельность структурного подразделения "Хизб ут-Тахрир"* и руководил им до задержания сотрудниками ФСБ России в июле 2020 года. Как установил суд, Зиядинов вербовал местных жителей и вовлек в ячейку неустановленных лиц. Конечной целью были насильственный захват власти и изменение конституционного строя РФ.Уголовное дело было возбуждено по статьям "Организация деятельности террористической организации" и "Приготовление к насильственному захвату власти". В судебном заседании Зиядинов виновным себя не признал."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.Приговор в законную силу пока не вступил."Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220401/zaderzhanie-1781211876.html
https://ria.ru/20220418/arest-1784047688.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, криминал, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым
13:03 19.04.2022
 
Суд приговорил руководителя ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 17 годам колонии

Суд приговорил руководителя крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 17 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр – РИА Новости. Южный окружной военный суд во вторник приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Крыма Эмиля Зиядинова, организовавшего на территории республики ячейку запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения"* - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и руководившего ею, сообщил журналистам представитель суда.
По его словам, в ноябре 2019 года Зиядинов организовал в Крыму деятельность структурного подразделения "Хизб ут-Тахрир"* и руководил им до задержания сотрудниками ФСБ России в июле 2020 года. Как установил суд, Зиядинов вербовал местных жителей и вовлек в ячейку неустановленных лиц. Конечной целью были насильственный захват власти и изменение конституционного строя РФ.
Сотрудники ФСБ РФ во время операции по пресечению деятельности пособников международной террористической организации Хайят Тахрир аш Шам (запрещена в РФ). Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 09:50
В девяти регионах России задержали пособников сирийских исламистов
Уголовное дело было возбуждено по статьям "Организация деятельности террористической организации" и "Приготовление к насильственному захвату власти". В судебном заседании Зиядинов виновным себя не признал.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 11:03
Суд арестовал сторонников ИГ*, готовивших теракт в Черкесске
"Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.
Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.
*Организация признана террористической и запрещена в России
 
РоссияКриминалХизб ут-Тахрир аль-ИсламиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала