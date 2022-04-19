https://ria.ru/20220419/sud-1784281941.html

Суд приговорил руководителя ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 17 годам колонии

Суд приговорил руководителя ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 17 годам колонии - РИА Новости, 19.04.2022

Суд приговорил руководителя ячейки "Хизб ут-Тахрир"* к 17 годам колонии

Южный окружной военный суд во вторник приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Крыма Эмиля Зиядинова, организовавшего на территории республики ячейку... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:03

2022-04-19T13:03

2022-04-19T13:03

россия

криминал

хизб ут-тахрир аль-ислами

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр – РИА Новости. Южный окружной военный суд во вторник приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Крыма Эмиля Зиядинова, организовавшего на территории республики ячейку запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения"* - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и руководившего ею, сообщил журналистам представитель суда.По его словам, в ноябре 2019 года Зиядинов организовал в Крыму деятельность структурного подразделения "Хизб ут-Тахрир"* и руководил им до задержания сотрудниками ФСБ России в июле 2020 года. Как установил суд, Зиядинов вербовал местных жителей и вовлек в ячейку неустановленных лиц. Конечной целью были насильственный захват власти и изменение конституционного строя РФ.Уголовное дело было возбуждено по статьям "Организация деятельности террористической организации" и "Приготовление к насильственному захвату власти". В судебном заседании Зиядинов виновным себя не признал."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.Приговор в законную силу пока не вступил."Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "всемирного исламского халифата". Членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также в Крыму.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220401/zaderzhanie-1781211876.html

https://ria.ru/20220418/arest-1784047688.html

россия

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, криминал, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым