https://ria.ru/20220419/stimulyatory-1784224366.html

Хамзаев призвал расследовать применение ВСУ наркотических стимуляторов

Хамзаев призвал расследовать применение ВСУ наркотических стимуляторов - РИА Новости, 19.04.2022

Хамзаев призвал расследовать применение ВСУ наркотических стимуляторов

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что на Украине среди отрядов войск, состоящих из наемников, РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:17

2022-04-19T09:17

2022-04-19T09:17

в мире

украина

вооруженные силы украины

нато

министерство обороны сша

госдума рф

султан хамзаев

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что на Украине среди отрядов войск, состоящих из наемников, распространяются наркотические стимуляторы, притупляющие боль и вызывающие чувство эйфории, политик призвал расследовать данные факты с привлечением мирового сообщества."На территории Украины среди ВСУ и специальных отрядов, состоящих из западных наемников, активно распространяются наркотические вещества, под названием Captagon – смесь наркотических веществ и иммуностимуляторов. Таблетки популярны среди боевиков, они вызывают чувство эйфории и практически отключают чувство боли", - заявил Хамзаев.Как отметил депутат, "стимуляторы появляются там, где ступает нога НАТОвского солдата". По его словам, большей проблемой является то, что "таблетки бесконтрольно распространяются военными и среди мирных жителей".Парламентарий считает необходимым проведение расследования с привлечением мирового сообщества."Пентагон пришёл на Украину с колбой химеры и наркотиками. Эти факты должны подлежать расследованию с оценкой всего мирового, цивилизованного сообщества", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220328/narkotik-1780399838.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, госдума рф, султан хамзаев