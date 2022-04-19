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Хамзаев призвал расследовать применение ВСУ наркотических стимуляторов - РИА Новости, 19.04.2022
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Хамзаев призвал расследовать применение ВСУ наркотических стимуляторов
Хамзаев призвал расследовать применение ВСУ наркотических стимуляторов - РИА Новости, 19.04.2022
Хамзаев призвал расследовать применение ВСУ наркотических стимуляторов
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что на Украине среди отрядов войск, состоящих из наемников, РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:17
2022-04-19T09:17
в мире
украина
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны сша
госдума рф
султан хамзаев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что на Украине среди отрядов войск, состоящих из наемников, распространяются наркотические стимуляторы, притупляющие боль и вызывающие чувство эйфории, политик призвал расследовать данные факты с привлечением мирового сообщества."На территории Украины среди ВСУ и специальных отрядов, состоящих из западных наемников, активно распространяются наркотические вещества, под названием Captagon – смесь наркотических веществ и иммуностимуляторов. Таблетки популярны среди боевиков, они вызывают чувство эйфории и практически отключают чувство боли", - заявил Хамзаев.Как отметил депутат, "стимуляторы появляются там, где ступает нога НАТОвского солдата". По его словам, большей проблемой является то, что "таблетки бесконтрольно распространяются военными и среди мирных жителей".Парламентарий считает необходимым проведение расследования с привлечением мирового сообщества."Пентагон пришёл на Украину с колбой химеры и наркотиками. Эти факты должны подлежать расследованию с оценкой всего мирового, цивилизованного сообщества", - резюмировал он.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, госдума рф, султан хамзаев
09:17 19.04.2022
 
Хамзаев призвал расследовать применение ВСУ наркотических стимуляторов

Депутат Госдумы Хамзаев: нужно расследовать применение ВСУ наркотических стимуляторов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСултан Хамзаев
Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что на Украине среди отрядов войск, состоящих из наемников, распространяются наркотические стимуляторы, притупляющие боль и вызывающие чувство эйфории, политик призвал расследовать данные факты с привлечением мирового сообщества.
"На территории Украины среди ВСУ и специальных отрядов, состоящих из западных наемников, активно распространяются наркотические вещества, под названием Captagon – смесь наркотических веществ и иммуностимуляторов. Таблетки популярны среди боевиков, они вызывают чувство эйфории и практически отключают чувство боли", - заявил Хамзаев.
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Как отметил депутат, "стимуляторы появляются там, где ступает нога НАТОвского солдата". По его словам, большей проблемой является то, что "таблетки бесконтрольно распространяются военными и среди мирных жителей".
Парламентарий считает необходимым проведение расследования с привлечением мирового сообщества.
"Пентагон пришёл на Украину с колбой химеры и наркотиками. Эти факты должны подлежать расследованию с оценкой всего мирового, цивилизованного сообщества", - резюмировал он.
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны СШАГосдума РФСултан Хамзаев
 
 
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