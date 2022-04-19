https://ria.ru/20220419/stabilnost-1784295465.html
Россия готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности
Россия готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 19.04.2022
Россия готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности
Россия готова в любой момент возобновить диалог с США по стратегической стабильности, но пока не видит такого желания у Вашингтона, который попал в созданную им РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:55
2022-04-19T13:55
2022-04-19T14:00
в мире
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия готова в любой момент возобновить диалог с США по стратегической стабильности, но пока не видит такого желания у Вашингтона, который попал в созданную им самим западню, выдвигая оторванные от жизни условия возобновления диалога с РФ по этому вопросу, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В любой момент, то есть, как они будут готовы, мы это подтвердим. Но пока признаков нет. Они попали в собственную западню, которую сами себе создали, в виде каких-то условий, абсолютно оторванных от жизни, в виде каких-то ограничителей", - сказал Рябков.Он обратил внимание, что в США "постоянно повторяют как мантру фразу "бизнес как всегда (с РФ - ред.) невозможен". "Да у нас этого "нормального бизнеса" с США нет уже много десятилетий - по крайней мере с начала 2010-х годов у нас "бизнес как всегда" прекратился. И я не знаю, что такое "всегда": всегда было по-разному и каждый день новый. Поэтому это все глупости: надо не упражнениями риторическими заниматься, а все-таки понять меру собственной ответственности - это я адресую нашим американским коллегам, - и постараться сфокусировано вновь обратиться к тематике проблем, с которыми связана важнейшая задача поддержания и укрепления стратегической стабильности", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20220418/posol-1784084932.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
13:55 19.04.2022 (обновлено: 14:00 19.04.2022)
Россия готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности
Замглавы МИД Рябков: Россия готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия готова в любой момент возобновить диалог с США по стратегической стабильности, но пока не видит такого желания у Вашингтона, который попал в созданную им самим западню, выдвигая оторванные от жизни условия возобновления диалога с РФ по этому вопросу, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В любой момент, то есть, как они будут готовы, мы это подтвердим. Но пока признаков нет. Они попали в собственную западню, которую сами себе создали, в виде каких-то условий, абсолютно оторванных от жизни, в виде каких-то ограничителей", - сказал Рябков.
Он обратил внимание, что в США
"постоянно повторяют как мантру фразу "бизнес как всегда (с РФ
- ред.) невозможен". "Да у нас этого "нормального бизнеса" с США нет уже много десятилетий - по крайней мере с начала 2010-х годов у нас "бизнес как всегда" прекратился. И я не знаю, что такое "всегда": всегда было по-разному и каждый день новый. Поэтому это все глупости: надо не упражнениями риторическими заниматься, а все-таки понять меру собственной ответственности - это я адресую нашим американским коллегам, - и постараться сфокусировано вновь обратиться к тематике проблем, с которыми связана важнейшая задача поддержания и укрепления стратегической стабильности", - добавил замминистра.