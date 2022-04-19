https://ria.ru/20220419/stabilnost-1784295465.html

Россия готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности

Россия готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности - РИА Новости, 19.04.2022

Россия готова возобновить диалог с США по стратегической стабильности

Россия готова в любой момент возобновить диалог с США по стратегической стабильности, но пока не видит такого желания у Вашингтона, который попал в созданную им РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:55

2022-04-19T13:55

2022-04-19T14:00

в мире

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия готова в любой момент возобновить диалог с США по стратегической стабильности, но пока не видит такого желания у Вашингтона, который попал в созданную им самим западню, выдвигая оторванные от жизни условия возобновления диалога с РФ по этому вопросу, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В любой момент, то есть, как они будут готовы, мы это подтвердим. Но пока признаков нет. Они попали в собственную западню, которую сами себе создали, в виде каких-то условий, абсолютно оторванных от жизни, в виде каких-то ограничителей", - сказал Рябков.Он обратил внимание, что в США "постоянно повторяют как мантру фразу "бизнес как всегда (с РФ - ред.) невозможен". "Да у нас этого "нормального бизнеса" с США нет уже много десятилетий - по крайней мере с начала 2010-х годов у нас "бизнес как всегда" прекратился. И я не знаю, что такое "всегда": всегда было по-разному и каждый день новый. Поэтому это все глупости: надо не упражнениями риторическими заниматься, а все-таки понять меру собственной ответственности - это я адресую нашим американским коллегам, - и постараться сфокусировано вновь обратиться к тематике проблем, с которыми связана важнейшая задача поддержания и укрепления стратегической стабильности", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20220418/posol-1784084932.html

сша

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков