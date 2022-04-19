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Asia Times: США лукавят, говоря о "собственном пути" Украины - РИА Новости, 19.04.2022
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Asia Times: США лукавят, говоря о "собственном пути" Украины
Asia Times: США лукавят, говоря о "собственном пути" Украины - РИА Новости, 19.04.2022
Asia Times: США лукавят, говоря о "собственном пути" Украины
На фоне российской спецоперации американские власти регулярно говорят о праве Украины на выбор "собственного пути", но сами отказываются придерживаться этого... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:21
2022-04-19T17:28
в мире
сша
куба
венесуэла
никарагуа
россия
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На фоне российской спецоперации американские власти регулярно говорят о праве Украины на выбор "собственного пути", но сами отказываются придерживаться этого принципа в отношении других стран. Об этом в статье для Asia Times рассказала американская журналистка Катрина ван ден Хювел.В подтверждение своих слов автор приводит в пример Кубу, которая в течение 60 лет находится под полным эмбарго США.Кроме того, она ссылается на заявление советника Белого дома по национальной безопасности Хуана Себастьяна Гонсалеса, по словам которого санкции против России разработаны так, чтобы оказывать давление на сотрудничающие с ней страны."Поэтому Венесуэла и Никарагуа начнут ощущать давление, как и Куба", — отметил он.По мнению ван ден Хювел, если США согласятся принять роль мирового гегемона, к чему их призывал журналист The Washington Post Роберт Каган, то они точно не позволят соседним странам выбрать собственный внешнеполитический курс.Американцы призывают установить "порядок, основанный на правилах", которые они сами разработают, но выполнять не будут, заключила обозреватель.
https://ria.ru/20220419/araviya-1784209969.html
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венесуэла
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в мире, сша, куба, венесуэла, никарагуа, россия
17:21 19.04.2022 (обновлено: 17:28 19.04.2022)
 
Asia Times: США лукавят, говоря о "собственном пути" Украины

Asia Times: США никогда не дали бы Украине развивать независимый внешнеполитический курс

© AP Photo / Charlie RiedelМальчик с флагом США
Мальчик с флагом США - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Charlie Riedel
Мальчик с флагом США . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На фоне российской спецоперации американские власти регулярно говорят о праве Украины на выбор "собственного пути", но сами отказываются придерживаться этого принципа в отношении других стран. Об этом в статье для Asia Times рассказала американская журналистка Катрина ван ден Хювел.
В подтверждение своих слов автор приводит в пример Кубу, которая в течение 60 лет находится под полным эмбарго США.
"Несмотря на провальную санкционную политику Вашингтон планирует наказывать кубинский народ, пока не избавится от правительства, которое им (США — Прим. Ред.) не нравится", — отметила ван ден Хювел, добавив, что в похожем положении находятся Венесуэла и Никарагуа.
Кроме того, она ссылается на заявление советника Белого дома по национальной безопасности Хуана Себастьяна Гонсалеса, по словам которого санкции против России разработаны так, чтобы оказывать давление на сотрудничающие с ней страны.
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"Поэтому Венесуэла и Никарагуа начнут ощущать давление, как и Куба", — отметил он.
По мнению ван ден Хювел, если США согласятся принять роль мирового гегемона, к чему их призывал журналист The Washington Post Роберт Каган, то они точно не позволят соседним странам выбрать собственный внешнеполитический курс.
Американцы призывают установить "порядок, основанный на правилах", которые они сами разработают, но выполнять не будут, заключила обозреватель.
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