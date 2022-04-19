https://ria.ru/20220419/ssha-1784345831.html

Asia Times: США лукавят, говоря о "собственном пути" Украины

Asia Times: США лукавят, говоря о "собственном пути" Украины - РИА Новости, 19.04.2022

Asia Times: США лукавят, говоря о "собственном пути" Украины

На фоне российской спецоперации американские власти регулярно говорят о праве Украины на выбор "собственного пути", но сами отказываются придерживаться этого... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:21

2022-04-19T17:21

2022-04-19T17:28

в мире

сша

куба

венесуэла

никарагуа

россия

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На фоне российской спецоперации американские власти регулярно говорят о праве Украины на выбор "собственного пути", но сами отказываются придерживаться этого принципа в отношении других стран. Об этом в статье для Asia Times рассказала американская журналистка Катрина ван ден Хювел.В подтверждение своих слов автор приводит в пример Кубу, которая в течение 60 лет находится под полным эмбарго США.Кроме того, она ссылается на заявление советника Белого дома по национальной безопасности Хуана Себастьяна Гонсалеса, по словам которого санкции против России разработаны так, чтобы оказывать давление на сотрудничающие с ней страны."Поэтому Венесуэла и Никарагуа начнут ощущать давление, как и Куба", — отметил он.По мнению ван ден Хювел, если США согласятся принять роль мирового гегемона, к чему их призывал журналист The Washington Post Роберт Каган, то они точно не позволят соседним странам выбрать собственный внешнеполитический курс.Американцы призывают установить "порядок, основанный на правилах", которые они сами разработают, но выполнять не будут, заключила обозреватель.

https://ria.ru/20220419/araviya-1784209969.html

https://ria.ru/20220418/krakh-1784152535.html

сша

куба

венесуэла

никарагуа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, куба, венесуэла, никарагуа, россия