https://ria.ru/20220419/srochniki-1784276991.html
Песков переадресовал в МО вопрос о пропавших срочниках с крейсера "Москва"
Песков переадресовал в МО вопрос о пропавших срочниках с крейсера "Москва" - РИА Новости, 19.04.2022
Песков переадресовал в МО вопрос о пропавших срочниках с крейсера "Москва"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о появившихся сообщениях в соцсетях о срочниках, которые якобы служили на... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:46
2022-04-19T12:46
2022-04-19T12:59
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
москва (крейсер)
украина
в мире
происшествия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783504064_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_176e518ecf6870e881c765fb447de03d.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о появившихся сообщениях в соцсетях о срочниках, которые якобы служили на затонувшем флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва" и которых сейчас ищут родственники."Все взаимодействие только по линии Минобороны. Всю информацию в этом плане выдает министерство обороны, и здесь мы не уполномочены что-то сообщать", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в соцсетях от якобы родственников срочников, которые служили на крейсере "Москва" и пропали без вести.В четверг вечером Минобороны объявило, что крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли ЧФ РФ.Крейсер "Москва" - головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.Водоизмещение корабля - 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК "Форт", вертолет Ка-27.
https://ria.ru/20220418/kreyser-1784081707.html
россия
украина
донбасс
николаев (украина)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783504064_530:143:3071:2048_1920x0_80_0_0_86535345157c2604b302e779cd4dce29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, москва (крейсер), украина, в мире, происшествия, донбасс, черноморский флот вмф россии, николаев (украина), безопасность
12:46 19.04.2022 (обновлено: 12:59 19.04.2022)
Песков переадресовал в МО вопрос о пропавших срочниках с крейсера "Москва"
Пресс-секретарь Песков переадресовал в МО вопрос о пропавших срочниках с крейсера "Москва"