https://ria.ru/20220419/srochniki-1784276991.html

Песков переадресовал в МО вопрос о пропавших срочниках с крейсера "Москва"

Песков переадресовал в МО вопрос о пропавших срочниках с крейсера "Москва" - РИА Новости, 19.04.2022

Песков переадресовал в МО вопрос о пропавших срочниках с крейсера "Москва"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о появившихся сообщениях в соцсетях о срочниках, которые якобы служили на... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:46

2022-04-19T12:46

2022-04-19T12:59

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

москва (крейсер)

украина

в мире

происшествия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783504064_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_176e518ecf6870e881c765fb447de03d.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о появившихся сообщениях в соцсетях о срочниках, которые якобы служили на затонувшем флагмане Черноморского флота РФ крейсере "Москва" и которых сейчас ищут родственники."Все взаимодействие только по линии Минобороны. Всю информацию в этом плане выдает министерство обороны, и здесь мы не уполномочены что-то сообщать", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в соцсетях от якобы родственников срочников, которые служили на крейсере "Москва" и пропали без вести.В четверг вечером Минобороны объявило, что крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли ЧФ РФ.Крейсер "Москва" - головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.Водоизмещение корабля - 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. На вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК "Форт", вертолет Ка-27.

https://ria.ru/20220418/kreyser-1784081707.html

россия

украина

донбасс

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, москва (крейсер), украина, в мире, происшествия, донбасс, черноморский флот вмф россии, николаев (украина), безопасность