https://ria.ru/20220419/spirs-1784331290.html
Полиция задержала Бритни Спирс
Полиция задержала Бритни Спирс - РИА Новости, 19.04.2022
Полиция задержала Бритни Спирс
Бритни Спирс была задержана полицией за превышение скорости, сообщает The Blast. Инцидент произошел 10 марта в Калифорнии, а 3 мая певица должна будет предстать РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:35
2022-04-19T16:35
2022-04-19T16:35
шоубиз
знаменитости
бритни спирс
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бритни Спирс была задержана полицией за превышение скорости, сообщает The Blast. Инцидент произошел 10 марта в Калифорнии, а 3 мая певица должна будет предстать перед судом.Портал не уточняет, с какой скоростью ехала звезда, а также, где именно она нарушила правила, но отмечает, что это была "небезопасная скорость в сложившихся обстоятельствах".Артистку не первый раз привлекают к ответственности за подобное правонарушение: в частности, в июне 2019 года ей был выписан штраф за небезопасную езду.Долгое время Спирс находилась под опекой своего отца, который контролировал ее личную жизнь и творчество. В 2021 году певица прервала молчание и заявила, что родитель злоупотребляет своими правами. В этом же году опека была прекращено по решению суда.
https://ria.ru/20220412/spirs-1783012616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, бритни спирс, шоу-бизнес
Полиция задержала Бритни Спирс
Полиция задержала Бритни Спирс за опасную езду