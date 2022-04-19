https://ria.ru/20220419/spirs-1784331290.html

Полиция задержала Бритни Спирс

Полиция задержала Бритни Спирс - РИА Новости, 19.04.2022

Полиция задержала Бритни Спирс

Бритни Спирс была задержана полицией за превышение скорости, сообщает The Blast. Инцидент произошел 10 марта в Калифорнии, а 3 мая певица должна будет предстать РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:35

2022-04-19T16:35

2022-04-19T16:35

шоубиз

знаменитости

бритни спирс

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749845232_0:288:2652:1780_1920x0_80_0_0_3e79ef94518102f0d9f7710eeccddb56.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бритни Спирс была задержана полицией за превышение скорости, сообщает The Blast. Инцидент произошел 10 марта в Калифорнии, а 3 мая певица должна будет предстать перед судом.Портал не уточняет, с какой скоростью ехала звезда, а также, где именно она нарушила правила, но отмечает, что это была "небезопасная скорость в сложившихся обстоятельствах".Артистку не первый раз привлекают к ответственности за подобное правонарушение: в частности, в июне 2019 года ей был выписан штраф за небезопасную езду.Долгое время Спирс находилась под опекой своего отца, который контролировал ее личную жизнь и творчество. В 2021 году певица прервала молчание и заявила, что родитель злоупотребляет своими правами. В этом же году опека была прекращено по решению суда.

https://ria.ru/20220412/spirs-1783012616.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, бритни спирс, шоу-бизнес