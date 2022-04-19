Рейтинг@Mail.ru
День 55-й: призыв сдаться к боевикам, засевшим на "Азовстали" - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/spetsoperatsiya-1784394170.html
День 55-й: призыв сдаться к боевикам, засевшим на "Азовстали"
День 55-й: призыв сдаться к боевикам, засевшим на "Азовстали" - РИА Новости, 19.04.2022
День 55-й: призыв сдаться к боевикам, засевшим на "Азовстали"
Минобороны РФ во вторник сообщило об уничтожении новых военных объектов Украины и призвало засевших на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе сдаться. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T23:50
2022-04-19T23:50
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
мариуполь
в мире
азовсталь
вячеслав гладков
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781625413_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_a2a7e2fbe899b737db338391feca56e3.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минобороны РФ во вторник сообщило об уничтожении новых военных объектов Украины и призвало засевших на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе сдаться.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииОперативно-тактическая авиация ВКС России за прошедшие сутки поразила 31 военный объект Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Также в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново - Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск и Попасное. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники, уточнили в Минобороны РФ.Кроме того, российские ракетные войска уничтожили за день на Украине два пункта управления, склад боеприпасов и артиллерийскую батарею.Ситуация на "Азовстали"Минобороны России призвало Киев приказать засевшим на "Азовстали" сдаться. По данным ведомства, военные на этом комбинате, осознавая безысходность, готовы сдаться, но нужна команда из Киева, иначе их ждет военный трибунал с приговором.Отмечалось, что с 14:00 мск вторника в очередной раз был открыт гумкоридор с "Азовстали" в Мариуполе для вывода украинских военных и боевиков нацформирований, готовых сложить оружие, а также для эвакуации мирных граждан, которые, по заявлениям Киева, якобы там находятся. Однако по состоянию на 22:00 мск 19 апреля 2022 года этим коридором никто не воспользовался.По данным Минобороны, в непосредственной близости к металлургическому комбинату на трех направлениях заблаговременно развернуты гуманитарные колонны: первая – с западного направления на улице Шевченко; вторая – с восточного направления на проспекте Победы; третья – с северного направления на улице Таганрогская. В составе каждой гуманитарной колонны до 50 автобусов и автомобилей для перевозки людей, до 15 машин скорой помощи с врачебно-сестринскими бригадами. Кроме того, на всех этих направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медпомощи.Также представитель силового ведомства ДНР сообщил РИА Новости во вторник, что подразделения Донецкой народной республики вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной завода "Азовсталь".Обстрел белгородского села и провокацияВо вторник белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного села Головчино, пострадала местная жительница. СК РФ завел дело о покушении на убийство после обстрела.Также Минобороны РФ стало известно, что СБУ готовит "чудовищную провокацию" в Одесской области: переодетые в российскую форму сотрудники устроят "демонстративный расстрел" местных жителей. А фото и видео о "бесчинствах русских" будут "цинично раскручиваться" через украинские и западные информационные агентства.
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
россия
украина
мариуполь
азовсталь
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781625413_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ee661b05981357c5c118970052ea7cd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, мариуполь, в мире, азовсталь, вячеслав гладков, белгородская область, ситуация в днр и лнр
23:50 19.04.2022
 
День 55-й: призыв сдаться к боевикам, засевшим на "Азовстали"

День 55-й: уничтожение военных объектов Украины, призыв сдаться к боевикам на "Азовстали"

© РИА Новости / Илья ПиталевВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минобороны РФ во вторник сообщило об уничтожении новых военных объектов Украины и призвало засевших на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе сдаться.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 08:00
Запад готов поверить в невероятно хитрый план Москвы
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Ход операции

Оперативно-тактическая авиация ВКС России за прошедшие сутки поразила 31 военный объект Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Также в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново - Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск и Попасное. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники, уточнили в Минобороны РФ.
Кроме того, российские ракетные войска уничтожили за день на Украине два пункта управления, склад боеприпасов и артиллерийскую батарею.
Рабочие устанавливают флаг Украины возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Главная мечта Украины сбудется: Запад возьмет ее на содержание

Ситуация на "Азовстали"

Минобороны России призвало Киев приказать засевшим на "Азовстали" сдаться. По данным ведомства, военные на этом комбинате, осознавая безысходность, готовы сдаться, но нужна команда из Киева, иначе их ждет военный трибунал с приговором.
Отмечалось, что с 14:00 мск вторника в очередной раз был открыт гумкоридор с "Азовстали" в Мариуполе для вывода украинских военных и боевиков нацформирований, готовых сложить оружие, а также для эвакуации мирных граждан, которые, по заявлениям Киева, якобы там находятся. Однако по состоянию на 22:00 мск 19 апреля 2022 года этим коридором никто не воспользовался.
По данным Минобороны, в непосредственной близости к металлургическому комбинату на трех направлениях заблаговременно развернуты гуманитарные колонны: первая – с западного направления на улице Шевченко; вторая – с восточного направления на проспекте Победы; третья – с северного направления на улице Таганрогская. В составе каждой гуманитарной колонны до 50 автобусов и автомобилей для перевозки людей, до 15 машин скорой помощи с врачебно-сестринскими бригадами. Кроме того, на всех этих направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медпомощи.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
Также представитель силового ведомства ДНР сообщил РИА Новости во вторник, что подразделения Донецкой народной республики вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной завода "Азовсталь".

Обстрел белгородского села и провокация

Во вторник белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного села Головчино, пострадала местная жительница. СК РФ завел дело о покушении на убийство после обстрела.
Также Минобороны РФ стало известно, что СБУ готовит "чудовищную провокацию" в Одесской области: переодетые в российскую форму сотрудники устроят "демонстративный расстрел" местных жителей. А фото и видео о "бесчинствах русских" будут "цинично раскручиваться" через украинские и западные информационные агентства.
Немецкий танк Leopard - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 08:39
Немецкие танки на Украине остановят не Путина, а Германию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаМариупольВ миреАзовстальВячеслав ГладковБелгородская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала