https://ria.ru/20220419/spetsoperatsiya-1784394170.html

День 55-й: призыв сдаться к боевикам, засевшим на "Азовстали"

День 55-й: призыв сдаться к боевикам, засевшим на "Азовстали" - РИА Новости, 19.04.2022

День 55-й: призыв сдаться к боевикам, засевшим на "Азовстали"

Минобороны РФ во вторник сообщило об уничтожении новых военных объектов Украины и призвало засевших на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе сдаться. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T23:50

2022-04-19T23:50

2022-04-19T23:50

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

мариуполь

в мире

азовсталь

вячеслав гладков

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781625413_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_a2a7e2fbe899b737db338391feca56e3.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минобороны РФ во вторник сообщило об уничтожении новых военных объектов Украины и призвало засевших на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе сдаться.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииОперативно-тактическая авиация ВКС России за прошедшие сутки поразила 31 военный объект Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Также в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново - Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск и Попасное. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники, уточнили в Минобороны РФ.Кроме того, российские ракетные войска уничтожили за день на Украине два пункта управления, склад боеприпасов и артиллерийскую батарею.Ситуация на "Азовстали"Минобороны России призвало Киев приказать засевшим на "Азовстали" сдаться. По данным ведомства, военные на этом комбинате, осознавая безысходность, готовы сдаться, но нужна команда из Киева, иначе их ждет военный трибунал с приговором.Отмечалось, что с 14:00 мск вторника в очередной раз был открыт гумкоридор с "Азовстали" в Мариуполе для вывода украинских военных и боевиков нацформирований, готовых сложить оружие, а также для эвакуации мирных граждан, которые, по заявлениям Киева, якобы там находятся. Однако по состоянию на 22:00 мск 19 апреля 2022 года этим коридором никто не воспользовался.По данным Минобороны, в непосредственной близости к металлургическому комбинату на трех направлениях заблаговременно развернуты гуманитарные колонны: первая – с западного направления на улице Шевченко; вторая – с восточного направления на проспекте Победы; третья – с северного направления на улице Таганрогская. В составе каждой гуманитарной колонны до 50 автобусов и автомобилей для перевозки людей, до 15 машин скорой помощи с врачебно-сестринскими бригадами. Кроме того, на всех этих направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медпомощи.Также представитель силового ведомства ДНР сообщил РИА Новости во вторник, что подразделения Донецкой народной республики вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной завода "Азовсталь".Обстрел белгородского села и провокацияВо вторник белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного села Головчино, пострадала местная жительница. СК РФ завел дело о покушении на убийство после обстрела.Также Минобороны РФ стало известно, что СБУ готовит "чудовищную провокацию" в Одесской области: переодетые в российскую форму сотрудники устроят "демонстративный расстрел" местных жителей. А фото и видео о "бесчинствах русских" будут "цинично раскручиваться" через украинские и западные информационные агентства.

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

россия

украина

мариуполь

азовсталь

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, мариуполь, в мире, азовсталь, вячеслав гладков, белгородская область, ситуация в днр и лнр