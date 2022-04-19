https://ria.ru/20220419/spetsoperatsiya-1784270305.html

Правду надо будет защищать после завершения спецоперации, заявили в АП

Правду надо будет защищать после завершения спецоперации, заявили в АП - РИА Новости, 19.04.2022

Правду надо будет защищать после завершения спецоперации, заявили в АП

Земли Донбасса будут освобождены от националистических батальонов, и специальная военная операция закончится, но правду о победе российских войск нужно будет... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:28

2022-04-19T12:28

2022-04-19T12:28

россия

донбасс

украина

музей победы

владимир путин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Земли Донбасса будут освобождены от националистических батальонов, и специальная военная операция закончится, но правду о победе российских войск нужно будет защищать, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков."Нас в будущем ждет много фейков. Я убежден, что специальная военная операция завершится, ребята. Ваша земля - Луганская и Донецкая народные республики - будут полностью освобождены от неонацистов, от влияния националистических батальонов, которые там глубоко засели, забетонировались, забаррикадировались. Восемь лет готовились к этой операции", - сказал Новиков в ходе открытия первого Всероссийского школьного исторического форума "Сила - в правде!", который проходит в Музее Победы на Поклонной горе.Начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ выразил уверенность, что Вооруженные силы России "эту задачу выполнят, но потом нужно будет защищать правду об их победе". Причем, по его словам, придётся защищать так же, как и было после Великой Отечественной войны."Когда в ходе Нюрнбергского трибунала пришлось защищать правду о Победе, потому что нацистская пропаганда и тогда уже, почти 80 лет назад, понимала, что если вскроются все их преступления, тогда международной поддержки и одобрения не будет", - заключил Новиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/uchebniki-1784258711.html

https://ria.ru/20220419/istoriya-1784245449.html

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донбасс

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донбасс, украина, музей победы, владимир путин