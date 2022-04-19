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День 54-й: удары ВКС России и провокации Украины - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/spetsoperatsiya-1784207990.html
День 54-й: удары ВКС России и провокации Украины
День 54-й: удары ВКС России и провокации Украины - РИА Новости, 19.04.2022
День 54-й: удары ВКС России и провокации Украины
ВКС России уничтожили в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран, киевский... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T00:20
2022-04-19T00:20
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
львов
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВКС России уничтожили в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран, киевский режим тем временем при поддержке Запада готовит изощренные провокации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение ДонбассаХод операцииПо данным Минобороны РФ, ВКС высокоточными ракетами воздушного базирования утром в понедельник уничтожили в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран.Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 84 военных объекта Украины, в том числе завод по ремонту головных частей ракет "Точка-У".Тем временем, по данным начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, свыше 70 иностранных судов из 18 государств до сих пор остаются заблокированными в украинских портах.Подготовка провокацииТакже Минобороны РФ сообщило, что украинская сторона не заявила ни одного гуманитарного коридора в РФ из 10 заявленных на текущие сутки на донецком, днепропетровском и запорожском направлениях.Кроме того, по информации Минобороны РФ, киевский режим при поддержке Запада завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.С этой целью из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автомобилях, оснащенных минометами (так называемые "блуждающие минометы"), с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля) и потом обвинить российских военных. Для съемок и незамедлительного раскручивания фейков Киев планирует привлечь большое количество западных репортеров.Переговоры России и УкраиныКак заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с РФ договоренностях, меняет позицию.По его словам, динамика продвижения переговорного процесса РФ и Украины оставляет желать лучшего.
https://ria.ru/20220418/zalozhniki-1784196105.html
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россия, украина, львов, в мире
00:20 19.04.2022
 
День 54-й: удары ВКС России и провокации Украины

День 54-й: Уничтожение логистического центра и иностранного вооружения на Украине

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВ Бердянске с администрации города сняли украинский герб
В Бердянске с администрации города сняли украинский герб - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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В Бердянске с администрации города сняли украинский герб . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВКС России уничтожили в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран, киевский режим тем временем при поддержке Запада готовит изощренные провокации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта и первые итоги специальной операции России на Украине
Инфографика
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Ход операции

По данным Минобороны РФ, ВКС высокоточными ракетами воздушного базирования утром в понедельник уничтожили в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 84 военных объекта Украины, в том числе завод по ремонту головных частей ракет "Точка-У".
Тем временем, по данным начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, свыше 70 иностранных судов из 18 государств до сих пор остаются заблокированными в украинских портах.
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Подготовка провокации

Также Минобороны РФ сообщило, что украинская сторона не заявила ни одного гуманитарного коридора в РФ из 10 заявленных на текущие сутки на донецком, днепропетровском и запорожском направлениях.
Кроме того, по информации Минобороны РФ, киевский режим при поддержке Запада завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.
С этой целью из числа националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автомобилях, оснащенных минометами (так называемые "блуждающие минометы"), с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля) и потом обвинить российских военных. Для съемок и незамедлительного раскручивания фейков Киев планирует привлечь большое количество западных репортеров.
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Переговоры России и Украины

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинская сторона не демонстрирует постоянства в достигнутых на переговорах с РФ договоренностях, меняет позицию.
По его словам, динамика продвижения переговорного процесса РФ и Украины оставляет желать лучшего.
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