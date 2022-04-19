СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях украинских боевиков
СПЧ направил за рубеж материалы со свидетельствами преступлений украинских боевиков
Жители города в Левобережном районе Мариуполя
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека начал адресно высылать за рубеж уже четвертую подборку свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов, в которую, в частности вошли данные о казнях и пытках российских военнопленных и о сильнейшем притеснении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщила пресс-служба Совета.
"Среди материалов по церковной теме: обращение к Владимиру Зеленскому духовенства и верующих Ивано-Франковской епархии УПЦ, указывающих на то, что все храмы и монастыри, за исключением кафедрального, принудительно закрыты и опечатаны, на ложь властей относительно желания общин перейти в раскольническую Православную церковь Украины; информация о внесенных в Верховную Раду законопроектах, запрещающих деятельность УПЦ МП с отчуждением имущества и другое", - говорится в публикации в Telegram-канале СПЧ.
В сопроводительном письме глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о нарушении принципов свободы совести и вероисповедания.
"В нарушение принципов свободы совести и вероисповедания украинские власти оказывают беспрецедентное давление на верующих и клир Украинской православной церкви Московского патриархата. Направляем вам собранные свидетельства и вновь призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека. Кроме того, просим задействовать все имеющиеся возможности для доведения до общественного мнения своих стран правдивой информации о происходящем на Украине", - говорится в письме Фадеева.
Кроме того, в Совете напомнили, что ранее на подобное письмо был получен ответ от Ватикана.
"Совет рассчитывает на то, что тема церковных гонений тоже будет в поле зрения Римско-Католической церкви, особенно на фоне сообщений о готовящейся новой встрече Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском", - отметили в СПЧ.
СПЧ с начала марта рассылает в международные организации, зарубежные посольства, персонально политикам, дипломатам, журналистам и общественникам материалы о нарушениях ВСУ.