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СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях украинских боевиков - РИА Новости, 19.04.2022
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СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях украинских боевиков
СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях украинских боевиков - РИА Новости, 19.04.2022
СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях украинских боевиков
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека начал адресно высылать за рубеж уже четвертую подборку свидетельств преступлений ВСУ РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:28
2022-04-19T17:28
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
патриарх кирилл (владимир гундяев)
украина
ватикан
вооруженные силы украины
украинская православная церковь
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека начал адресно высылать за рубеж уже четвертую подборку свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов, в которую, в частности вошли данные о казнях и пытках российских военнопленных и о сильнейшем притеснении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщила пресс-служба Совета."Среди материалов по церковной теме: обращение к Владимиру Зеленскому духовенства и верующих Ивано-Франковской епархии УПЦ, указывающих на то, что все храмы и монастыри, за исключением кафедрального, принудительно закрыты и опечатаны, на ложь властей относительно желания общин перейти в раскольническую Православную церковь Украины; информация о внесенных в Верховную Раду законопроектах, запрещающих деятельность УПЦ МП с отчуждением имущества и другое", - говорится в публикации в Telegram-канале СПЧ.В сопроводительном письме глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о нарушении принципов свободы совести и вероисповедания."В нарушение принципов свободы совести и вероисповедания украинские власти оказывают беспрецедентное давление на верующих и клир Украинской православной церкви Московского патриархата. Направляем вам собранные свидетельства и вновь призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека. Кроме того, просим задействовать все имеющиеся возможности для доведения до общественного мнения своих стран правдивой информации о происходящем на Украине", - говорится в письме Фадеева.Кроме того, в Совете напомнили, что ранее на подобное письмо был получен ответ от Ватикана."Совет рассчитывает на то, что тема церковных гонений тоже будет в поле зрения Римско-Католической церкви, особенно на фоне сообщений о готовящейся новой встрече Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском", - отметили в СПЧ.СПЧ с начала марта рассылает в международные организации, зарубежные посольства, персонально политикам, дипломатам, журналистам и общественникам материалы о нарушениях ВСУ.
https://ria.ru/20220419/kramatorsk-1784241879.html
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совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, ватикан, вооруженные силы украины, украинская православная церковь, верховная рада украины, владимир зеленский
17:28 19.04.2022
 
СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях украинских боевиков

СПЧ направил за рубеж материалы со свидетельствами преступлений украинских боевиков

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители города в Левобережном районе Мариуполя
Жители города в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители города в Левобережном районе Мариуполя
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека начал адресно высылать за рубеж уже четвертую подборку свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов, в которую, в частности вошли данные о казнях и пытках российских военнопленных и о сильнейшем притеснении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщила пресс-служба Совета.
"Среди материалов по церковной теме: обращение к Владимиру Зеленскому духовенства и верующих Ивано-Франковской епархии УПЦ, указывающих на то, что все храмы и монастыри, за исключением кафедрального, принудительно закрыты и опечатаны, на ложь властей относительно желания общин перейти в раскольническую Православную церковь Украины; информация о внесенных в Верховную Раду законопроектах, запрещающих деятельность УПЦ МП с отчуждением имущества и другое", - говорится в публикации в Telegram-канале СПЧ.
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В сопроводительном письме глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о нарушении принципов свободы совести и вероисповедания.
"В нарушение принципов свободы совести и вероисповедания украинские власти оказывают беспрецедентное давление на верующих и клир Украинской православной церкви Московского патриархата. Направляем вам собранные свидетельства и вновь призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека. Кроме того, просим задействовать все имеющиеся возможности для доведения до общественного мнения своих стран правдивой информации о происходящем на Украине", - говорится в письме Фадеева.
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Кроме того, в Совете напомнили, что ранее на подобное письмо был получен ответ от Ватикана.
"Совет рассчитывает на то, что тема церковных гонений тоже будет в поле зрения Римско-Католической церкви, особенно на фоне сообщений о готовящейся новой встрече Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском", - отметили в СПЧ.
СПЧ с начала марта рассылает в международные организации, зарубежные посольства, персонально политикам, дипломатам, журналистам и общественникам материалы о нарушениях ВСУ.
 
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий ФадеевПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)УкраинаВатиканВооруженные силы УкраиныУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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