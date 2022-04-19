https://ria.ru/20220419/spch-1784347472.html

СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях украинских боевиков

СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях украинских боевиков - РИА Новости, 19.04.2022

СПЧ направил за рубеж материалы о преступлениях украинских боевиков

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека начал адресно высылать за рубеж уже четвертую подборку свидетельств преступлений ВСУ РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:28

2022-04-19T17:28

2022-04-19T17:28

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

патриарх кирилл (владимир гундяев)

украина

ватикан

вооруженные силы украины

украинская православная церковь

верховная рада украины

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека начал адресно высылать за рубеж уже четвертую подборку свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов, в которую, в частности вошли данные о казнях и пытках российских военнопленных и о сильнейшем притеснении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщила пресс-служба Совета."Среди материалов по церковной теме: обращение к Владимиру Зеленскому духовенства и верующих Ивано-Франковской епархии УПЦ, указывающих на то, что все храмы и монастыри, за исключением кафедрального, принудительно закрыты и опечатаны, на ложь властей относительно желания общин перейти в раскольническую Православную церковь Украины; информация о внесенных в Верховную Раду законопроектах, запрещающих деятельность УПЦ МП с отчуждением имущества и другое", - говорится в публикации в Telegram-канале СПЧ.В сопроводительном письме глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о нарушении принципов свободы совести и вероисповедания."В нарушение принципов свободы совести и вероисповедания украинские власти оказывают беспрецедентное давление на верующих и клир Украинской православной церкви Московского патриархата. Направляем вам собранные свидетельства и вновь призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека. Кроме того, просим задействовать все имеющиеся возможности для доведения до общественного мнения своих стран правдивой информации о происходящем на Украине", - говорится в письме Фадеева.Кроме того, в Совете напомнили, что ранее на подобное письмо был получен ответ от Ватикана."Совет рассчитывает на то, что тема церковных гонений тоже будет в поле зрения Римско-Католической церкви, особенно на фоне сообщений о готовящейся новой встрече Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском", - отметили в СПЧ.СПЧ с начала марта рассылает в международные организации, зарубежные посольства, персонально политикам, дипломатам, журналистам и общественникам материалы о нарушениях ВСУ.

https://ria.ru/20220419/kramatorsk-1784241879.html

https://ria.ru/20220418/schaste-1784112666.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, патриарх кирилл (владимир гундяев), украина, ватикан, вооруженные силы украины, украинская православная церковь, верховная рада украины, владимир зеленский