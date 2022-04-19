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Путин в среду проведет заседание совета АНО "Россия – страна возможностей" - РИА Новости, 19.04.2022
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Путин в среду проведет заседание совета АНО "Россия – страна возможностей"
Путин в среду проведет заседание совета АНО "Россия – страна возможностей" - РИА Новости, 19.04.2022
Путин в среду проведет заседание совета АНО "Россия – страна возможностей"
Президент России Владимир Путин 20 апреля проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:10
2022-04-19T15:10
общество
россия
владимир путин
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 апреля проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба Кремля."Двадцатого апреля Путин проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". В ходе мероприятия участники и выпускники конкурсов и олимпиад представят свои проекты, результаты и новые идеи по дальнейшему развитию платформы", - говорится в сообщении.Отмечается, что основные задачи организации – создание социальных лифтов, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан. Подчеркивается, что за четыре года работы в проектах платформы приняли участие более 10 миллионов человек из всех 85 регионов России и 150 стран мира.
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общество, россия, владимир путин, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
15:10 19.04.2022
 
Путин в среду проведет заседание совета АНО "Россия – страна возможностей"

Путин 20 апреля проведет заседание набсовета АНО "Россия – страна возможностей"

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 апреля проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцатого апреля Путин проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". В ходе мероприятия участники и выпускники конкурсов и олимпиад представят свои проекты, результаты и новые идеи по дальнейшему развитию платформы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основные задачи организации – создание социальных лифтов, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан. Подчеркивается, что за четыре года работы в проектах платформы приняли участие более 10 миллионов человек из всех 85 регионов России и 150 стран мира.
Пресс-волл платформы Россия - страна возможностей
28 декабря 2021, 18:39
Число участников проектов "Россия – страна возможностей" превысило 10 млн
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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