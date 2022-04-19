Путин в среду проведет заседание совета АНО "Россия – страна возможностей"
Путин 20 апреля проведет заседание набсовета АНО "Россия – страна возможностей"
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 апреля проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцатого апреля Путин проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". В ходе мероприятия участники и выпускники конкурсов и олимпиад представят свои проекты, результаты и новые идеи по дальнейшему развитию платформы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основные задачи организации – создание социальных лифтов, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан. Подчеркивается, что за четыре года работы в проектах платформы приняли участие более 10 миллионов человек из всех 85 регионов России и 150 стран мира.
28 декабря 2021, 18:39Число участников проектов "Россия – страна возможностей" превысило 10 млн