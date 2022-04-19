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Путин в среду проведет заседание совета АНО "Россия – страна возможностей"

Путин в среду проведет заседание совета АНО "Россия – страна возможностей" - РИА Новости, 19.04.2022

Путин в среду проведет заседание совета АНО "Россия – страна возможностей"

Президент России Владимир Путин 20 апреля проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:10

2022-04-19T15:10

2022-04-19T15:10

общество

россия

владимир путин

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 20 апреля проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба Кремля."Двадцатого апреля Путин проведет заседание Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей". В ходе мероприятия участники и выпускники конкурсов и олимпиад представят свои проекты, результаты и новые идеи по дальнейшему развитию платформы", - говорится в сообщении.Отмечается, что основные задачи организации – создание социальных лифтов, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан. Подчеркивается, что за четыре года работы в проектах платформы приняли участие более 10 миллионов человек из всех 85 регионов России и 150 стран мира.

https://ria.ru/20211228/konkursy-1765895514.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, владимир путин, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")