https://ria.ru/20220419/sotsseti-1784339203.html
Хамзаев предложил включить в уроки ОБЖ темы о деструктивном контенте
Хамзаев предложил включить в уроки ОБЖ темы о деструктивном контенте - РИА Новости, 19.04.2022
Хамзаев предложил включить в уроки ОБЖ темы о деструктивном контенте
Уроки ОБЖ в школах необходимо дополнить темами по противодействию деструктивному контенту в соцсетях, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:48
2022-04-19T16:48
2022-04-19T16:48
общество
россия
сергей кравцов
султан хамзаев
госдума рф
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уроки ОБЖ в школах необходимо дополнить темами по противодействию деструктивному контенту в соцсетях, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев."Крайне важно, чтобы мы модернизировали предмет ОБЖ так, чтобы там были затронуты ключевые современные угрозы, в числе которых - профилактика алкоголизма, табака, наркомании и противодействие деструктивным сообществам в социальных сетях", - заявил РИА Новости политик.Соответствующий запрос, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, депутат направил на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.Парламентарий предлагает Минпросвещения "качественно модернизировать" контент предмета ОБЖ. Хамзаев считает, что мера будет поддержана "большинством родителей".
https://ria.ru/20220419/shkolniki-1784338033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, султан хамзаев, госдума рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Хамзаев предложил включить в уроки ОБЖ темы о деструктивном контенте
Депутат Госдумы Хамзаев предложил включить в уроки ОБЖ темы о деструктивном контенте
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уроки ОБЖ в школах необходимо дополнить темами по противодействию деструктивному контенту в соцсетях, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
"Крайне важно, чтобы мы модернизировали предмет ОБЖ так, чтобы там были затронуты ключевые современные угрозы, в числе которых - профилактика алкоголизма, табака, наркомании и противодействие деструктивным сообществам в социальных сетях", - заявил РИА Новости политик.
Соответствующий запрос, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, депутат направил на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова
.
Парламентарий предлагает Минпросвещения "качественно модернизировать" контент предмета ОБЖ. Хамзаев считает, что мера будет поддержана "большинством родителей".