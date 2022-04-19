Рейтинг@Mail.ru
Хамзаев предложил включить в уроки ОБЖ темы о деструктивном контенте - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/sotsseti-1784339203.html
Хамзаев предложил включить в уроки ОБЖ темы о деструктивном контенте
Хамзаев предложил включить в уроки ОБЖ темы о деструктивном контенте - РИА Новости, 19.04.2022
Хамзаев предложил включить в уроки ОБЖ темы о деструктивном контенте
Уроки ОБЖ в школах необходимо дополнить темами по противодействию деструктивному контенту в соцсетях, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:48
2022-04-19T16:48
общество
россия
сергей кравцов
султан хамзаев
госдума рф
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569827080_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_17dcef1909aba7968d74e729e83479e3.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уроки ОБЖ в школах необходимо дополнить темами по противодействию деструктивному контенту в соцсетях, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев."Крайне важно, чтобы мы модернизировали предмет ОБЖ так, чтобы там были затронуты ключевые современные угрозы, в числе которых - профилактика алкоголизма, табака, наркомании и противодействие деструктивным сообществам в социальных сетях", - заявил РИА Новости политик.Соответствующий запрос, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, депутат направил на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.Парламентарий предлагает Минпросвещения "качественно модернизировать" контент предмета ОБЖ. Хамзаев считает, что мера будет поддержана "большинством родителей".
https://ria.ru/20220419/shkolniki-1784338033.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569827080_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_8d7330c3e11797b2ae30c1e4ac964499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей кравцов, султан хамзаев, госдума рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
16:48 19.04.2022
 
Хамзаев предложил включить в уроки ОБЖ темы о деструктивном контенте

Депутат Госдумы Хамзаев предложил включить в уроки ОБЖ темы о деструктивном контенте

© Depositphotos / amixstudioПодросток за компьютером
Подросток за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Depositphotos / amixstudio
Подросток за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уроки ОБЖ в школах необходимо дополнить темами по противодействию деструктивному контенту в соцсетях, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
"Крайне важно, чтобы мы модернизировали предмет ОБЖ так, чтобы там были затронуты ключевые современные угрозы, в числе которых - профилактика алкоголизма, табака, наркомании и противодействие деструктивным сообществам в социальных сетях", - заявил РИА Новости политик.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 16:44
В СФ поддержали рекомендации собирать у школьников телефоны у входа в класс
Соответствующий запрос, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, депутат направил на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
Парламентарий предлагает Минпросвещения "качественно модернизировать" контент предмета ОБЖ. Хамзаев считает, что мера будет поддержана "большинством родителей".
 
ОбществоРоссияСергей КравцовСултан ХамзаевГосдума РФМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала