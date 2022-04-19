https://ria.ru/20220419/sotsseti-1784339203.html

Хамзаев предложил включить в уроки ОБЖ темы о деструктивном контенте

Хамзаев предложил включить в уроки ОБЖ темы о деструктивном контенте - РИА Новости, 19.04.2022

Хамзаев предложил включить в уроки ОБЖ темы о деструктивном контенте

Уроки ОБЖ в школах необходимо дополнить темами по противодействию деструктивному контенту в соцсетях, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:48

2022-04-19T16:48

2022-04-19T16:48

общество

россия

сергей кравцов

султан хамзаев

госдума рф

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уроки ОБЖ в школах необходимо дополнить темами по противодействию деструктивному контенту в соцсетях, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев."Крайне важно, чтобы мы модернизировали предмет ОБЖ так, чтобы там были затронуты ключевые современные угрозы, в числе которых - профилактика алкоголизма, табака, наркомании и противодействие деструктивным сообществам в социальных сетях", - заявил РИА Новости политик.Соответствующий запрос, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, депутат направил на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.Парламентарий предлагает Минпросвещения "качественно модернизировать" контент предмета ОБЖ. Хамзаев считает, что мера будет поддержана "большинством родителей".

https://ria.ru/20220419/shkolniki-1784338033.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, сергей кравцов, султан хамзаев, госдума рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)