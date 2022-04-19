https://ria.ru/20220419/sochi-1784257995.html

Опасность схода лавин в горах Сочи сохранится до 22 апреля

Опасность схода лавин в горах Сочи сохранится до 22 апреля - РИА Новости, 19.04.2022

Опасность схода лавин в горах Сочи сохранится до 22 апреля

Лавинная опасность прогнозируются синоптиками в горах Сочи, она сохранится в течение трех дней, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:02

2022-04-19T12:02

2022-04-19T12:02

туризм

сочи

краснодарский край

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591194793_0:177:3324:2047_1920x0_80_0_0_e336b3ba83711479d0eac487b54ba578.jpg

СОЧИ, 19 апр — РИА Новости. Лавинная опасность прогнозируются синоптиками в горах Сочи, она сохранится в течение трех дней, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."В период с 18:00 19 апреля до 18:00 22 апреля в горах выше тысячи метров над уровнем моря лавиноопасно", — уточняется в релизе.Спасатели рекомендуют жителям и туристам воздержаться от прогулок в горах. Отмечается, что в прибрежной зоне Сочи установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет +17 градусов.

https://ria.ru/20220419/sochi-1784236221.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, краснодарский край, новости - туризм, туризм, туристы