https://ria.ru/20220419/sochi-1784257995.html
Опасность схода лавин в горах Сочи сохранится до 22 апреля
Опасность схода лавин в горах Сочи сохранится до 22 апреля - РИА Новости, 19.04.2022
Опасность схода лавин в горах Сочи сохранится до 22 апреля
Лавинная опасность прогнозируются синоптиками в горах Сочи, она сохранится в течение трех дней, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:02
2022-04-19T12:02
2022-04-19T12:02
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СОЧИ, 19 апр — РИА Новости. Лавинная опасность прогнозируются синоптиками в горах Сочи, она сохранится в течение трех дней, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."В период с 18:00 19 апреля до 18:00 22 апреля в горах выше тысячи метров над уровнем моря лавиноопасно", — уточняется в релизе.Спасатели рекомендуют жителям и туристам воздержаться от прогулок в горах. Отмечается, что в прибрежной зоне Сочи установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет +17 градусов.
https://ria.ru/20220419/sochi-1784236221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, новости - туризм, туризм, туристы
Опасность схода лавин в горах Сочи сохранится до 22 апреля
Риск схода снежных лавин сохранится в горах в Сочи в течение трех дней, предупреждает МЧС
СОЧИ, 19 апр — РИА Новости. Лавинная опасность прогнозируются синоптиками в горах Сочи, она сохранится в течение трех дней, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"В период с 18:00 19 апреля до 18:00 22 апреля в горах выше тысячи метров над уровнем моря лавиноопасно", — уточняется в релизе.
Спасатели рекомендуют жителям и туристам воздержаться от прогулок в горах.
Отмечается, что в прибрежной зоне Сочи установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет +17 градусов.