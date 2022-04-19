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Опасность схода лавин в горах Сочи сохранится до 22 апреля - РИА Новости, 19.04.2022
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Туризм
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Опасность схода лавин в горах Сочи сохранится до 22 апреля
Опасность схода лавин в горах Сочи сохранится до 22 апреля - РИА Новости, 19.04.2022
Опасность схода лавин в горах Сочи сохранится до 22 апреля
Лавинная опасность прогнозируются синоптиками в горах Сочи, она сохранится в течение трех дней, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:02
2022-04-19T12:02
туризм
сочи
краснодарский край
новости - туризм
туризм
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СОЧИ, 19 апр — РИА Новости. Лавинная опасность прогнозируются синоптиками в горах Сочи, она сохранится в течение трех дней, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."В период с 18:00 19 апреля до 18:00 22 апреля в горах выше тысячи метров над уровнем моря лавиноопасно", — уточняется в релизе.Спасатели рекомендуют жителям и туристам воздержаться от прогулок в горах. Отмечается, что в прибрежной зоне Сочи установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет +17 градусов.
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сочи, краснодарский край, новости - туризм, туризм, туристы
12:02 19.04.2022
 
Опасность схода лавин в горах Сочи сохранится до 22 апреля

Риск схода снежных лавин сохранится в горах в Сочи в течение трех дней, предупреждает МЧС

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающий на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающий на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 19 апр — РИА Новости. Лавинная опасность прогнозируются синоптиками в горах Сочи, она сохранится в течение трех дней, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"В период с 18:00 19 апреля до 18:00 22 апреля в горах выше тысячи метров над уровнем моря лавиноопасно", — уточняется в релизе.
Спасатели рекомендуют жителям и туристам воздержаться от прогулок в горах.
Отмечается, что в прибрежной зоне Сочи установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет +17 градусов.
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