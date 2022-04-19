https://ria.ru/20220419/sochi-1784236221.html

В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки

В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки - РИА Новости, 19.04.2022

В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки

В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки, сообщает пресс-служба Южного поисково-спасательного отряда МЧС России. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:25

2022-04-19T10:25

2022-04-19T10:27

туризм

сочи

россия

киров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СОЧИ, 19 апр – РИА Новости. В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки, сообщает пресс-служба Южного поисково-спасательного отряда МЧС России.По данным ведомства, происшествие произошло утром 18 апреля. В спасательную службу обратился друг девушки, заявив, что ее унесло течением. Прибыв на место, сотрудники обнаружили, что помощь требуется не только ей, но и местному жителю на автомобиле, который первым нашел пострадавшую, но забуксовал в речном песке."В результате совместной работы спасатели эвакуировали 23-летнюю жительницу Кирова из русла реки Шахе в безопасное место и передали врачам скорой помощи", — говорится в релизе.Уточняется, что сотрудники МЧС также достали внедорожник местного жителя из русла реки.

https://ria.ru/20220416/abkhaziya-1783926291.html

сочи

россия

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, россия, киров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм, туризм