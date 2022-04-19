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В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки - РИА Новости, 19.04.2022
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Туризм
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В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки
В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки - РИА Новости, 19.04.2022
В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки
В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки, сообщает пресс-служба Южного поисково-спасательного отряда МЧС России. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:25
2022-04-19T10:27
туризм
сочи
россия
киров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
новости - туризм
туризм
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СОЧИ, 19 апр – РИА Новости. В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки, сообщает пресс-служба Южного поисково-спасательного отряда МЧС России.По данным ведомства, происшествие произошло утром 18 апреля. В спасательную службу обратился друг девушки, заявив, что ее унесло течением. Прибыв на место, сотрудники обнаружили, что помощь требуется не только ей, но и местному жителю на автомобиле, который первым нашел пострадавшую, но забуксовал в речном песке."В результате совместной работы спасатели эвакуировали 23-летнюю жительницу Кирова из русла реки Шахе в безопасное место и передали врачам скорой помощи", — говорится в релизе.Уточняется, что сотрудники МЧС также достали внедорожник местного жителя из русла реки.
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сочи, россия, киров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм, туризм
10:25 19.04.2022 (обновлено: 10:27 19.04.2022)
 
В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки

Сотрудники МЧС спасли девушку, которую унесло течением горной реки в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкРека в окрестностях Сочи
Река в окрестностях Сочи - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 19 апр – РИА Новости. В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки, сообщает пресс-служба Южного поисково-спасательного отряда МЧС России.
По данным ведомства, происшествие произошло утром 18 апреля. В спасательную службу обратился друг девушки, заявив, что ее унесло течением. Прибыв на место, сотрудники обнаружили, что помощь требуется не только ей, но и местному жителю на автомобиле, который первым нашел пострадавшую, но забуксовал в речном песке.
"В результате совместной работы спасатели эвакуировали 23-летнюю жительницу Кирова из русла реки Шахе в безопасное место и передали врачам скорой помощи", — говорится в релизе.
Уточняется, что сотрудники МЧС также достали внедорожник местного жителя из русла реки.
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