https://ria.ru/20220419/sochi-1784236221.html
В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки
В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки - РИА Новости, 19.04.2022
В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки
В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки, сообщает пресс-служба Южного поисково-спасательного отряда МЧС России. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:25
2022-04-19T10:25
2022-04-19T10:27
туризм
сочи
россия
киров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СОЧИ, 19 апр – РИА Новости. В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки, сообщает пресс-служба Южного поисково-спасательного отряда МЧС России.По данным ведомства, происшествие произошло утром 18 апреля. В спасательную службу обратился друг девушки, заявив, что ее унесло течением. Прибыв на место, сотрудники обнаружили, что помощь требуется не только ей, но и местному жителю на автомобиле, который первым нашел пострадавшую, но забуксовал в речном песке."В результате совместной работы спасатели эвакуировали 23-летнюю жительницу Кирова из русла реки Шахе в безопасное место и передали врачам скорой помощи", — говорится в релизе.Уточняется, что сотрудники МЧС также достали внедорожник местного жителя из русла реки.
https://ria.ru/20220416/abkhaziya-1783926291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, россия, киров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новости - туризм, туризм
10:25 19.04.2022 (обновлено: 10:27 19.04.2022)
В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки
Сотрудники МЧС спасли девушку, которую унесло течением горной реки в Сочи
СОЧИ, 19 апр – РИА Новости. В Сочи спасли девушку, которую унесло течением горной реки, сообщает пресс-служба Южного поисково-спасательного отряда МЧС России.
По данным ведомства, происшествие произошло утром 18 апреля. В спасательную службу обратился друг девушки, заявив, что ее унесло течением. Прибыв на место, сотрудники обнаружили, что помощь требуется не только ей, но и местному жителю на автомобиле, который первым нашел пострадавшую, но забуксовал в речном песке.
"В результате совместной работы спасатели эвакуировали 23-летнюю жительницу Кирова из русла реки Шахе в безопасное место и передали врачам скорой помощи", — говорится в релизе.
Уточняется, что сотрудники МЧС также достали внедорожник местного жителя из русла реки.