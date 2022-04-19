https://ria.ru/20220419/smi-1784280593.html

В Общественной палате призвали не доверять западным СМИ

В Общественной палате призвали не доверять западным СМИ - РИА Новости, 19.04.2022

В Общественной палате призвали не доверять западным СМИ

Нынешняя ситуация показывает, что доверять западным СМИ сейчас нельзя, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:58

2022-04-19T12:58

2022-04-19T12:58

медиавойны

в мире

россия

общественная палата рф

александр малькевич

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155625/78/1556257875_0:136:3024:1837_1920x0_80_0_0_f8543a0ebd3923f88e89784486b17fee.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Нынешняя ситуация показывает, что доверять западным СМИ сейчас нельзя, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, говоря о информационной войне и фейках."Мы же видим сейчас, что мы не можем доверять западным СМИ. Мы тут говорим по поводу фейков, постановок, провокаций, что было в марте? Реальные фотографии удара ракетой "Точка-У" по Донецку. Берется фотография, публикуется на обложке итальянской газеты и пишут подпись: "странное преступление России, ударили по украинскому городу", - привел пример фейка Малькевич на первом историческом форуме школьников "Сила - в правде!". В результате удара ракетой "Точка-У", осуществленного украинскими войсками 14 марта по центру Донецка, погибли более 20 человек.Как отметил Малькевич, сейчас идет война, направленная на расчеловечивание образа России, так называемая "отмена русских". "Верить можно только проверенным источникам, которые вы пользовались до этого, то есть кому вы доверяли в прошлом году, позапрошлом. Кто вас не обманывал и не подводил", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, общественная палата рф, александр малькевич, украина, ситуация в днр и лнр