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Росгвардейцы уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области

Росгвардейцы уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области - РИА Новости, 19.04.2022

Росгвардейцы уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области

Росгвардейцы уничтожили склад артиллерийских боеприпасов в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:04

2022-04-19T10:04

2022-04-19T10:04

обострение ситуации в днр и лнр

херсонская область

в мире

вооруженные силы украины

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Росгвардейцы уничтожили склад артиллерийских боеприпасов в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства."При проведении поисковых мероприятий на территории Херсонской области росгвардейцы обнаружили брошенный артиллерийский арсенал. Из незаконного оборота изъяты более 600 ракет от РСЗО "Ураган", 500 снарядов калибра 152 мм, более 12 000 снарядов к установке ЗУ-23 и 600 мин калибра 120 мм", - говорится в релизе.Отмечается, что боеприпасы были уничтожены безопасным способом.

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

херсонская область , в мире, вооруженные силы украины, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)