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Росгвардейцы уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/sklad-1784233224.html
Росгвардейцы уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области
Росгвардейцы уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области - РИА Новости, 19.04.2022
Росгвардейцы уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области
Росгвардейцы уничтожили склад артиллерийских боеприпасов в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:04
2022-04-19T10:04
обострение ситуации в днр и лнр
херсонская область
в мире
вооруженные силы украины
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Росгвардейцы уничтожили склад артиллерийских боеприпасов в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства."При проведении поисковых мероприятий на территории Херсонской области росгвардейцы обнаружили брошенный артиллерийский арсенал. Из незаконного оборота изъяты более 600 ракет от РСЗО "Ураган", 500 снарядов калибра 152 мм, более 12 000 снарядов к установке ЗУ-23 и 600 мин калибра 120 мм", - говорится в релизе.Отмечается, что боеприпасы были уничтожены безопасным способом.
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херсонская область , в мире, вооруженные силы украины, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
10:04 19.04.2022
 
Росгвардейцы уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области

Росгвардейцы уничтожили склад артиллерийских боеприпасов в Херсонской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудники Росгвардии в Херсонской области
Сотрудники Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудники Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Росгвардейцы уничтожили склад артиллерийских боеприпасов в Херсонской области, сообщает пресс-служба ведомства.
"При проведении поисковых мероприятий на территории Херсонской области росгвардейцы обнаружили брошенный артиллерийский арсенал. Из незаконного оборота изъяты более 600 ракет от РСЗО "Ураган", 500 снарядов калибра 152 мм, более 12 000 снарядов к установке ЗУ-23 и 600 мин калибра 120 мм", - говорится в релизе.
Отмечается, что боеприпасы были уничтожены безопасным способом.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРХерсонская областьВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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