https://ria.ru/20220419/sk-1784387624.html

СК завел три новых дела после обстрелов в Донбасса со стороны ВСУ

СК завел три новых дела после обстрелов в Донбасса со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.04.2022

СК завел три новых дела после обстрелов в Донбасса со стороны ВСУ

Следственный комитет России завел еще три уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными гражданских объектов ДНР и ЛНР, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T22:24

2022-04-19T22:24

2022-04-19T22:25

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Следственный комитет России завел еще три уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными гражданских объектов ДНР и ЛНР, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, 18 апреля военнослужащие 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады ВСУ "выполняя заведомо преступные приказы Майстренко, произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры поселка Базарный Петровского района города Донецка. В результате две мирные жительницы получили ранения".Кроме того, в период с 18 по 19 апреля украинские силовики произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, а также с применением стрелкового вооружения гражданских объектов в Волновахе, Горловке, Донецке, Макеевке, Мариуполе, Углеграде, Ясиноватой и населенных пунктах Донское и Еленовка Волновахского района ДНР. Погибли пять мирных жителей, в том числе два ребенка. Еще три человека получили ранения. В результате обстрелов повреждено более 20 домов.Отмечается, что на территории ЛНР следствием также задокументирован ряд обстрелов украинскими силовиками городов Алчевск, Золотое-5, Первомайск, Попасная и Рубежное, населенных пунктов Боровое, Калиново, Новоайдар, вследствие которых четыре мирных жителя получили ранения, повреждено около тридцати домов, а также газопроводы.

https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html

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Ольга Филиппова

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