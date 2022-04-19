22:24 19.04.2022 (обновлено: 22:25 19.04.2022)
СК завел три новых дела после обстрелов в Донбасса со стороны ВСУ
СК возбудил три новых дела после обстрелов населенных пунктов Донбасса со стороны ВСУ
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Следственный комитет России завел еще три уголовных дела по фактам обстрелов украинскими военными гражданских объектов ДНР и ЛНР, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), в отношении командира 54 отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Алексея Майстренко, который уже является фигурантом ряда аналогичных уголовных дел... Возбуждено еще два уголовных дела по фактам обстрелов территории Донецкой и Луганской народных республик в период с 18 по 19 апреля", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 18 апреля военнослужащие 25 отдельного мотопехотного батальона 54 отдельной механизированной бригады ВСУ "выполняя заведомо преступные приказы Майстренко, произвели прицельный артиллерийский обстрел объектов гражданской инфраструктуры поселка Базарный Петровского района города Донецка. В результате две мирные жительницы получили ранения".
Кроме того, в период с 18 по 19 апреля украинские силовики произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, а также с применением стрелкового вооружения гражданских объектов в Волновахе, Горловке, Донецке, Макеевке, Мариуполе, Углеграде, Ясиноватой и населенных пунктах Донское и Еленовка Волновахского района ДНР. Погибли пять мирных жителей, в том числе два ребенка. Еще три человека получили ранения. В результате обстрелов повреждено более 20 домов.
Отмечается, что на территории ЛНР следствием также задокументирован ряд обстрелов украинскими силовиками городов Алчевск, Золотое-5, Первомайск, Попасная и Рубежное, населенных пунктов Боровое, Калиново, Новоайдар, вследствие которых четыре мирных жителя получили ранения, повреждено около тридцати домов, а также газопроводы.