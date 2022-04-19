https://ria.ru/20220419/simonyan-1784347632.html

Симоньян прокомментировала штраф за цитирование RT и Sputnik в Австрии

Симоньян прокомментировала штраф за цитирование RT и Sputnik в Австрии - РИА Новости, 19.04.2022

Симоньян прокомментировала штраф за цитирование RT и Sputnik в Австрии

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала поправки в закон об аудиовизуальных СМИ Австрии, согласно которому за... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:28

2022-04-19T17:28

2022-04-19T18:02

медиа - общество

австрия

телеканал rt

sputnik

маргарита симоньян

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала поправки в закон об аудиовизуальных СМИ Австрии, согласно которому за цитирование RT и Sputnik можно получить штраф в размере 50 тысяч евро.Австрийское ведомство по делам связи KommAustria с 14 апреля начало исполнять запрет на вещание RT и Sputnik, который в конце марта принял национальный совет страны (нижняя палата парламента). Он охватывает распространение материалов этих СМИ в сфере телевидения, радио, интернете, на стриминговых платформах и в социальных сетях.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала введения Западом санкций в отношении журналистов, спортсменов и представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.

https://ria.ru/20220416/propaganda-1783798174.html

австрия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

медиа - общество, австрия, телеканал rt, sputnik, маргарита симоньян