https://ria.ru/20220419/simonyan-1784347632.html
Симоньян прокомментировала штраф за цитирование RT и Sputnik в Австрии
Симоньян прокомментировала штраф за цитирование RT и Sputnik в Австрии - РИА Новости, 19.04.2022
Симоньян прокомментировала штраф за цитирование RT и Sputnik в Австрии
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала поправки в закон об аудиовизуальных СМИ Австрии, согласно которому за... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:28
2022-04-19T17:28
2022-04-19T18:02
медиа - общество
австрия
телеканал rt
sputnik
маргарита симоньян
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала поправки в закон об аудиовизуальных СМИ Австрии, согласно которому за цитирование RT и Sputnik можно получить штраф в размере 50 тысяч евро.Австрийское ведомство по делам связи KommAustria с 14 апреля начало исполнять запрет на вещание RT и Sputnik, который в конце марта принял национальный совет страны (нижняя палата парламента). Он охватывает распространение материалов этих СМИ в сфере телевидения, радио, интернете, на стриминговых платформах и в социальных сетях.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала введения Западом санкций в отношении журналистов, спортсменов и представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
https://ria.ru/20220416/propaganda-1783798174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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медиа - общество, австрия, телеканал rt, sputnik, маргарита симоньян
17:28 19.04.2022 (обновлено: 18:02 19.04.2022)
Симоньян прокомментировала штраф за цитирование RT и Sputnik в Австрии
Симоньян прокомментировала штраф в 50 тысяч евро за цитирование RT и Sputnik в Австрии
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала
поправки в закон об аудиовизуальных СМИ Австрии, согласно которому за цитирование RT и Sputnik можно получить штраф в размере 50 тысяч евро.
"Новый австрийский закон. Касается как СМИ, так и простых людей. А кровавый режим все равно ты", — написала Симоньян в телеграм-канале.
Австрийское ведомство по делам связи KommAustria с 14 апреля начало исполнять запрет на вещание RT и Sputnik, который в конце марта принял национальный совет страны (нижняя палата парламента). Он охватывает распространение материалов этих СМИ в сфере телевидения, радио, интернете, на стриминговых платформах и в социальных сетях.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала введения Западом санкций в отношении журналистов, спортсменов и представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.