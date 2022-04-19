https://ria.ru/20220419/shtraf-1784257648.html
Осквернение Георгиевской ленты может повлечь штраф до пяти миллионов рублей
Осквернение Георгиевской ленты может повлечь штраф до пяти миллионов рублей - РИА Новости, 19.04.2022
Осквернение Георгиевской ленты может повлечь штраф до пяти миллионов рублей
Публичное осквернение георгиевских лент будет наказываться штрафом до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет, рассказала РИА Новости один из... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:41
2022-04-19T11:41
2022-04-19T11:59
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Публичное осквернение георгиевских лент будет наказываться штрафом до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет, рассказала РИА Новости один из авторов соответствующего законопроекта, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко."Единая Россия" во вторник внесла в Госдуму законопроект об уголовной и административной ответственности за публичное осквернение георгиевских лент.Как отметила депутат, в случае принятия законопроекта георгиевская лента станет официальным символом воинской славы России. Занко сказала, что за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей, физлицу максимально грозит штраф в размере до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.Также, согласно статье 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма, те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет."Никто не говорит о том, что за ношение георгиевской ленты, скажем, на сумке будут наказывать. Вы ведь вешаете георгиевскую ленту потому, что гордитесь ей, уважаете память предков. Но если вы публично сожжете георгиевскую ленту, за это последует наказание", - резюмировала она.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
https://ria.ru/20220419/vov-1784259024.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220407/moldaviya-1782361708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, единая россия, ссср, российская империя
11:41 19.04.2022 (обновлено: 11:59 19.04.2022)
Осквернение Георгиевской ленты может повлечь штраф до пяти миллионов рублей
Публичное осквернение Георгиевской ленты будет наказываться штрафом или лишением свободы
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Публичное осквернение георгиевских лент будет наказываться штрафом до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет, рассказала РИА Новости один из авторов соответствующего законопроекта, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
"Единая Россия
" во вторник внесла в Госдуму
законопроект об уголовной и административной ответственности за публичное осквернение георгиевских лент.
Как отметила депутат, в случае принятия законопроекта георгиевская лента станет официальным символом воинской славы России
. Занко сказала, что за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей, физлицу максимально грозит штраф в размере до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.
Также, согласно статье 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма, те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.
"Никто не говорит о том, что за ношение георгиевской ленты, скажем, на сумке будут наказывать. Вы ведь вешаете георгиевскую ленту потому, что гордитесь ей, уважаете память предков. Но если вы публично сожжете георгиевскую ленту, за это последует наказание", - резюмировала она.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи
, СССР
и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины
в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР
и ЛНР
против украинских силовиков.