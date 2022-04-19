https://ria.ru/20220419/shtraf-1784257648.html

Осквернение Георгиевской ленты может повлечь штраф до пяти миллионов рублей

Осквернение Георгиевской ленты может повлечь штраф до пяти миллионов рублей - РИА Новости, 19.04.2022

Осквернение Георгиевской ленты может повлечь штраф до пяти миллионов рублей

Публичное осквернение георгиевских лент будет наказываться штрафом до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет, рассказала РИА Новости один из... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:41

2022-04-19T11:41

2022-04-19T11:59

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Публичное осквернение георгиевских лент будет наказываться штрафом до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет, рассказала РИА Новости один из авторов соответствующего законопроекта, замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко."Единая Россия" во вторник внесла в Госдуму законопроект об уголовной и административной ответственности за публичное осквернение георгиевских лент.Как отметила депутат, в случае принятия законопроекта георгиевская лента станет официальным символом воинской славы России. Занко сказала, что за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей, физлицу максимально грозит штраф в размере до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет.Также, согласно статье 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма, те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 миллионов рублей или лишением свободы на срок до 5 лет."Никто не говорит о том, что за ношение георгиевской ленты, скажем, на сумке будут наказывать. Вы ведь вешаете георгиевскую ленту потому, что гордитесь ей, уважаете память предков. Но если вы публично сожжете георгиевскую ленту, за это последует наказание", - резюмировала она.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.

https://ria.ru/20220419/vov-1784259024.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220407/moldaviya-1782361708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, госдума рф, россия, единая россия, ссср, российская империя