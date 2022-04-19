https://ria.ru/20220419/shrilanka-1784263288.html
Шри-Ланка ослабила антиковидные ограничения внутри страны
Шри-Ланка ослабила антиковидные ограничения внутри страны - РИА Новости, 19.04.2022
Шри-Ланка ослабила антиковидные ограничения внутри страны
Шри-Ланка смягчила антиковидные ограничения внутри страны с 19 апреля, сообщается в Телеграм-канале АТОР. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:19
2022-04-19T12:19
2022-04-19T12:19
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Шри-Ланка смягчила антиковидные ограничения внутри страны с 19 апреля, сообщается в Телеграм-канале АТОР.Местным жителям и туристам больше не нужно носить маски на открытом воздухе. В закрытых помещениях, транспорте и на мероприятиях требования об использовании средств защиты пока что остаются в силе.Также власти отменили термометрию при входе в общественные учреждения и регистрацию данных о состоянии здоровья посетителей.Из России добраться до острова можно прямыми рейсами "Аэрофлота": авиакомпания запустила полетную программу из Москвы в Коломбо 9 апреля. Стоимость билетов стартует от 22 тысяч рублей с человека в одну сторону.Для въезда необходим сертификат о вакцинации (признаны все российские препараты) или ПЦР-тест не старше 72 часов. Детям до 12 лет справки не нужны. Кроме того, понадобится страховка с покрытием лечения от COVID-19 и заполненная декларация здоровья.
https://ria.ru/20220418/puteshestviya-1784131026.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, россия, москва, коломбо, аэрофлот, шри-ланка, авиабилеты, туризм, туристы, медицинские маски, пцр-тест, сертификат о вакцинации, коронавирус covid-19
Шри-Ланка ослабила антиковидные ограничения внутри страны
На Шри-Ланке отменили термометрию и масочный режим на открытом воздухе
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Шри-Ланка смягчила антиковидные ограничения внутри страны с 19 апреля, сообщается в Телеграм-канале АТОР.
Местным жителям и туристам больше не нужно носить маски на открытом воздухе. В закрытых помещениях, транспорте и на мероприятиях требования об использовании средств защиты пока что остаются в силе.
Также власти отменили термометрию при входе в общественные учреждения и регистрацию данных о состоянии здоровья посетителей.
Из России добраться до острова можно прямыми рейсами "Аэрофлота": авиакомпания запустила полетную программу из Москвы в Коломбо 9 апреля. Стоимость билетов стартует от 22 тысяч рублей с человека в одну сторону.
Для въезда необходим сертификат о вакцинации (признаны все российские препараты) или ПЦР-тест не старше 72 часов. Детям до 12 лет справки не нужны. Кроме того, понадобится страховка с покрытием лечения от COVID-19 и заполненная декларация здоровья.