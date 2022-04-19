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Как минимум один человек погиб при беспорядках на Шри-Ланке, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2022
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Как минимум один человек погиб при беспорядках на Шри-Ланке, сообщили СМИ
Как минимум один человек погиб при беспорядках на Шри-Ланке, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2022
Как минимум один человек погиб при беспорядках на Шри-Ланке, сообщили СМИ
Как минимум один человек погиб и 24 получили ранения на Шри-Ланке в результате столкновений протестующих с полицией, сообщает издание Adaderana. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:12
2022-04-19T20:07
в мире
шри-ланка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр — РИА Новости. Как минимум один человек погиб и 24 получили ранения на Шри-Ланке в результате столкновений протестующих с полицией, сообщает издание Adaderana.Столкновения произошли в городе Рамбуккана на фоне роста цен на топливо. Во вторник государственная топливная компания Шри-Ланки Ceylon Petroleum Corporation увеличила цены на бензин на 33,1 процента до рекордных 338 рупий (1,02 доллара) за литр и на дизельное топливо на 64,2 процента до 289 рупий (0,88 доллара). Повышение стоимости топлива, по данным ланкийских СМИ, связано с падением стоимости местной валюты примерно на 30 процентов.Жители Рамбукканы, которые с раннего утра стояли в очередях за топливом, устроили в городе акцию протеста, полностью перекрыв все дороги в город, и призвали власти продавать топливо по прежним ценам.Для разгона протестующих, которые более 15 часов блокировали железнодорожный переезд в Рамбуккане, полиция применила слезоточивый газ, а позже "возникла напряженная ситуация, в ходе которой полиция открыла огонь по протестующим".Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова — ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.На прошлой неделе власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
https://ria.ru/20220412/shri-lanka-1783100769.html
https://ria.ru/20220415/golod-1783606823.html
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в мире, шри-ланка
19:12 19.04.2022 (обновлено: 20:07 19.04.2022)
 
Как минимум один человек погиб при беспорядках на Шри-Ланке, сообщили СМИ

Adaderana: один человек погиб и 24 получили ранения при беспорядках на Шри-Ланке

© AFP 2022 / Ishara S.KodikaraАкция протеста из-за экономического кризиса на острове Шри-Ланка
Акция протеста из-за экономического кризиса на острове Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / Ishara S.Kodikara
Акция протеста из-за экономического кризиса на острове Шри-Ланка. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр — РИА Новости. Как минимум один человек погиб и 24 получили ранения на Шри-Ланке в результате столкновений протестующих с полицией, сообщает издание Adaderana.
Столкновения произошли в городе Рамбуккана на фоне роста цен на топливо. Во вторник государственная топливная компания Шри-Ланки Ceylon Petroleum Corporation увеличила цены на бензин на 33,1 процента до рекордных 338 рупий (1,02 доллара) за литр и на дизельное топливо на 64,2 процента до 289 рупий (0,88 доллара). Повышение стоимости топлива, по данным ланкийских СМИ, связано с падением стоимости местной валюты примерно на 30 процентов.
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Жители Рамбукканы, которые с раннего утра стояли в очередях за топливом, устроили в городе акцию протеста, полностью перекрыв все дороги в город, и призвали власти продавать топливо по прежним ценам.
Для разгона протестующих, которые более 15 часов блокировали железнодорожный переезд в Рамбуккане, полиция применила слезоточивый газ, а позже "возникла напряженная ситуация, в ходе которой полиция открыла огонь по протестующим".
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Он вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. Пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова — ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
На прошлой неделе власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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