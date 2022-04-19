https://ria.ru/20220419/sholts-1784369657.html

Шольц: бундесвер практически исчерпал возможности поставлять оружие Украине

Шольц: бундесвер практически исчерпал возможности поставлять оружие Украине - РИА Новости, 19.04.2022

Шольц: бундесвер практически исчерпал возможности поставлять оружие Украине

Возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера почти исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны по этому вопросу, заявил... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:35

2022-04-19T19:35

2022-04-19T22:28

украина

германия

в мире

олаф шольц

владимир путин

россия

войска воздушно-космической обороны

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БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости. Возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера почти исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны по этому вопросу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран "Большой семерки" и ЕС.Канцлер отметил, что, помимо укрепления армии ФРГ, власти страны также "сделали возможным, чтобы Украина могла закупать продукцию военной промышленности в нашей стране"."Мы попросили немецкую оборонную промышленность сообщить, какую продукцию можно в ближайшее время поставить. Украина сделала из этого списка свой выбор, а мы выделим необходимые финансовые средства", — добавил Шольц.По его словам, речь идет о противотанковом оружии, амуниции, средствах ПВО и тех, "что можно применять в артиллерийских дуэлях".Шольц рассказал, что Германия прежде руководствовалась принципом поставлять оружие, которое может быть быстро и эффективно применено украинскими военными, и такие поставки должны были согласовываться с другими странами.Германия и Украина совместно обсуждают список оружия, которое может быть передано Киеву, после согласования поставки будут немедленно оплачены Берлином, раскрыл подробности глава немецкого правительства.Также Берлин в рамках своего председательства в "Большой семерке" будет работать над тем, чтобы страны объединения предоставили запрошенную Украиной финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро.Помимо этого, Шольц, сославшись на прогнозы снижения в текущем году ВВП России, заявил, что введенные против нее санкции оказывались эффективными, и анонсировал новые шаги в санкционной политике.Россия неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие. Москва предупреждала, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784366626.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784364074.html

https://ria.ru/20220416/pomosch-1783895666.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, германия, в мире, олаф шольц, владимир путин, россия, войска воздушно-космической обороны