Рейтинг@Mail.ru
Шольц: бундесвер практически исчерпал возможности поставлять оружие Украине - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/sholts-1784369657.html
Шольц: бундесвер практически исчерпал возможности поставлять оружие Украине
Шольц: бундесвер практически исчерпал возможности поставлять оружие Украине - РИА Новости, 19.04.2022
Шольц: бундесвер практически исчерпал возможности поставлять оружие Украине
Возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера почти исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны по этому вопросу, заявил... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:35
2022-04-19T22:28
украина
германия
в мире
олаф шольц
владимир путин
россия
войска воздушно-космической обороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776419493_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_1439e87fdc472bfd3e1891b39c982ba9.jpg
БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости. Возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера почти исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны по этому вопросу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран "Большой семерки" и ЕС.Канцлер отметил, что, помимо укрепления армии ФРГ, власти страны также "сделали возможным, чтобы Украина могла закупать продукцию военной промышленности в нашей стране"."Мы попросили немецкую оборонную промышленность сообщить, какую продукцию можно в ближайшее время поставить. Украина сделала из этого списка свой выбор, а мы выделим необходимые финансовые средства", — добавил Шольц.По его словам, речь идет о противотанковом оружии, амуниции, средствах ПВО и тех, "что можно применять в артиллерийских дуэлях".Шольц рассказал, что Германия прежде руководствовалась принципом поставлять оружие, которое может быть быстро и эффективно применено украинскими военными, и такие поставки должны были согласовываться с другими странами.Германия и Украина совместно обсуждают список оружия, которое может быть передано Киеву, после согласования поставки будут немедленно оплачены Берлином, раскрыл подробности глава немецкого правительства.Также Берлин в рамках своего председательства в "Большой семерке" будет работать над тем, чтобы страны объединения предоставили запрошенную Украиной финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро.Помимо этого, Шольц, сославшись на прогнозы снижения в текущем году ВВП России, заявил, что введенные против нее санкции оказывались эффективными, и анонсировал новые шаги в санкционной политике.Россия неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие. Москва предупреждала, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784366626.html
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784364074.html
https://ria.ru/20220416/pomosch-1783895666.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776419493_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_f39d1f49a94508944847fbadb90e5f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, германия, в мире, олаф шольц, владимир путин, россия, войска воздушно-космической обороны
19:35 19.04.2022 (обновлено: 22:28 19.04.2022)
 
Шольц: бундесвер практически исчерпал возможности поставлять оружие Украине

Канцлер ФРГ Шольц: возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 апр — РИА Новости. Возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера почти исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны по этому вопросу, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран "Большой семерки" и ЕС.

"Вначале мы поставляли Украине оружие из наших запасов. Теперь приходится признать, что наши возможности достигли своих границ. Поэтому мы создаем специальный фонд, чтобы наша армия после многих лет экономии наконец была хорошо вооружена, и инвестируем масштабно в возможности бундесвера", — сказал он.

Президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими 82-й американской десантной дивизии в Польше - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 19:07
В Китае разоблачили "театральную постановку" США на Украине
Канцлер отметил, что, помимо укрепления армии ФРГ, власти страны также "сделали возможным, чтобы Украина могла закупать продукцию военной промышленности в нашей стране".
"Мы попросили немецкую оборонную промышленность сообщить, какую продукцию можно в ближайшее время поставить. Украина сделала из этого списка свой выбор, а мы выделим необходимые финансовые средства", — добавил Шольц.
По его словам, речь идет о противотанковом оружии, амуниции, средствах ПВО и тех, "что можно применять в артиллерийских дуэлях".
Клуж, Румыния - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 18:51
СМИ: Румыния хочет изменить законодательство для военной помощи Украине
Шольц рассказал, что Германия прежде руководствовалась принципом поставлять оружие, которое может быть быстро и эффективно применено украинскими военными, и такие поставки должны были согласовываться с другими странами.
Германия и Украина совместно обсуждают список оружия, которое может быть передано Киеву, после согласования поставки будут немедленно оплачены Берлином, раскрыл подробности глава немецкого правительства.
Также Берлин в рамках своего председательства в "Большой семерке" будет работать над тем, чтобы страны объединения предоставили запрошенную Украиной финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро.
Помимо этого, Шольц, сославшись на прогнозы снижения в текущем году ВВП России, заявил, что введенные против нее санкции оказывались эффективными, и анонсировал новые шаги в санкционной политике.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 16:36
Украине предрекли новые проблемы из-за помощи США
Россия неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт на Украине, поставляя туда оружие. Москва предупреждала, что грузы станут законными целями для ВКС на территории соседнего государства.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
УкраинаГерманияВ миреОлаф ШольцВладимир ПутинРоссияВойска воздушно-космической обороны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала