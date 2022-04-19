https://ria.ru/20220419/shkolniki-1784338033.html
В СФ поддержали рекомендации собирать у школьников телефоны у входа в класс
В СФ поддержали рекомендации собирать у школьников телефоны у входа в класс - РИА Новости, 19.04.2022
В СФ поддержали рекомендации собирать у школьников телефоны у входа в класс
Рекомендации Минпросвещения РФ собирать у учеников телефоны перед входом в класс являются абсолютно правильными, смартфоны отвлекают школьников от уроков и... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:44
2022-04-19T16:44
2022-04-19T16:44
общество
совет федерации рф
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Рекомендации Минпросвещения РФ собирать у учеников телефоны перед входом в класс являются абсолютно правильными, смартфоны отвлекают школьников от уроков и мешают проведению занятий, заявил сенатор Владимир Джабаров.Минпросвещения РФ рекомендует школьникам сдавать телефоны перед входом в школу или классом, сообщил ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомством рекомендовано сдавать перед входом в школу или входом в класс и использовать только в том случае, если об этом просят учителя в ходе учебного процесса."Руководитель Минпросвещения Кравцов заявил, что в российских школах будет рекомендовано забирать телефоны перед входом в классы. Абсолютно правильное решение. Все знают, что смартфоны отвлекают школьников от уроков и мешают проведению занятий с учениками", - написал Джабаров в своём Telegram-канале.Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, педагог Елена Писарева заявила, что рекомендации Минпросвещения собирать у учеников телефоны перед входом в класс обоснованы, их наличие на уроках отвлекает школьников, мешает учебному процессу."Этот вопрос поднимают и родители, и представители образовательных учреждений. На сегодняшний день действительно есть такая проблема, дети на уроках отвлекаются, телефоны мешают учебному процессу", - сказала парламентарий. При этом школы должны воспитывать ребят, давать им образование по всем стандартам, которые есть у нас в стране."Поэтому, я считаю, что это будет абсолютно правильно, и я думаю, что должен быть диалог школы с родителями и ребятами", - отметила она. По мнению Писаревой, школа должна вести разговор с родителями, чтобы они смогли настроить ребенка на правильную позицию.Сенатор Владимир Джабаров также поддержал решение начать в школах уроки исторического просвещения с первого класса."Отличная новость. Наконец, мы поняли, что история должна стать одной из главных школьных дисциплин. История должна стать обязательной для ЕГЭ, независимо от того, в какой вуз будет поступать абитуриент", - считает сенатор.Ранее Кравцов заявил, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса. Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса. Позднее министр пояснил, что это будут не обязательные уроки истории, а историческое просвещение.
https://sn.ria.ru/20220419/minprosvescheniya-1784308093.html
https://ria.ru/20220419/istoriya-1784277935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, россия
В СФ поддержали рекомендации собирать у школьников телефоны у входа в класс
В СФ поддержали рекомендации Минпросвещения собирать у школьников телефоны у входа в класс
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Рекомендации Минпросвещения РФ собирать у учеников телефоны перед входом в класс являются абсолютно правильными, смартфоны отвлекают школьников от уроков и мешают проведению занятий, заявил
сенатор Владимир Джабаров.
Минпросвещения РФ
рекомендует школьникам сдавать телефоны перед входом в школу или классом, сообщил ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов
. По его словам, ведомством рекомендовано сдавать перед входом в школу или входом в класс и использовать только в том случае, если об этом просят учителя в ходе учебного процесса.
"Руководитель Минпросвещения Кравцов заявил, что в российских школах будет рекомендовано забирать телефоны перед входом в классы. Абсолютно правильное решение. Все знают, что смартфоны отвлекают школьников от уроков и мешают проведению занятий с учениками", - написал Джабаров в своём Telegram-канале.
Член комитета Совфеда
по науке, образованию и культуре, педагог Елена Писарева заявила, что рекомендации Минпросвещения собирать у учеников телефоны перед входом в класс обоснованы, их наличие на уроках отвлекает школьников, мешает учебному процессу.
"Этот вопрос поднимают и родители, и представители образовательных учреждений. На сегодняшний день действительно есть такая проблема, дети на уроках отвлекаются, телефоны мешают учебному процессу", - сказала парламентарий. При этом школы должны воспитывать ребят, давать им образование по всем стандартам, которые есть у нас в стране.
"Поэтому, я считаю, что это будет абсолютно правильно, и я думаю, что должен быть диалог школы с родителями и ребятами", - отметила она. По мнению Писаревой, школа должна вести разговор с родителями, чтобы они смогли настроить ребенка на правильную позицию.
Сенатор Владимир Джабаров также поддержал решение начать в школах уроки исторического просвещения с первого класса.
"Отличная новость. Наконец, мы поняли, что история должна стать одной из главных школьных дисциплин. История должна стать обязательной для ЕГЭ, независимо от того, в какой вуз будет поступать абитуриент", - считает сенатор.
Ранее Кравцов заявил, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса. Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса. Позднее министр пояснил, что это будут не обязательные уроки истории, а историческое просвещение.