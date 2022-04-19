Рейтинг@Mail.ru
В СФ поддержали рекомендации собирать у школьников телефоны у входа в класс - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/shkolniki-1784338033.html
В СФ поддержали рекомендации собирать у школьников телефоны у входа в класс
В СФ поддержали рекомендации собирать у школьников телефоны у входа в класс - РИА Новости, 19.04.2022
В СФ поддержали рекомендации собирать у школьников телефоны у входа в класс
Рекомендации Минпросвещения РФ собирать у учеников телефоны перед входом в класс являются абсолютно правильными, смартфоны отвлекают школьников от уроков и... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:44
2022-04-19T16:44
общество
совет федерации рф
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_def042c5d5a552e02230d2d2953a7149.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Рекомендации Минпросвещения РФ собирать у учеников телефоны перед входом в класс являются абсолютно правильными, смартфоны отвлекают школьников от уроков и мешают проведению занятий, заявил сенатор Владимир Джабаров.Минпросвещения РФ рекомендует школьникам сдавать телефоны перед входом в школу или классом, сообщил ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомством рекомендовано сдавать перед входом в школу или входом в класс и использовать только в том случае, если об этом просят учителя в ходе учебного процесса."Руководитель Минпросвещения Кравцов заявил, что в российских школах будет рекомендовано забирать телефоны перед входом в классы. Абсолютно правильное решение. Все знают, что смартфоны отвлекают школьников от уроков и мешают проведению занятий с учениками", - написал Джабаров в своём Telegram-канале.Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, педагог Елена Писарева заявила, что рекомендации Минпросвещения собирать у учеников телефоны перед входом в класс обоснованы, их наличие на уроках отвлекает школьников, мешает учебному процессу."Этот вопрос поднимают и родители, и представители образовательных учреждений. На сегодняшний день действительно есть такая проблема, дети на уроках отвлекаются, телефоны мешают учебному процессу", - сказала парламентарий. При этом школы должны воспитывать ребят, давать им образование по всем стандартам, которые есть у нас в стране."Поэтому, я считаю, что это будет абсолютно правильно, и я думаю, что должен быть диалог школы с родителями и ребятами", - отметила она. По мнению Писаревой, школа должна вести разговор с родителями, чтобы они смогли настроить ребенка на правильную позицию.Сенатор Владимир Джабаров также поддержал решение начать в школах уроки исторического просвещения с первого класса."Отличная новость. Наконец, мы поняли, что история должна стать одной из главных школьных дисциплин. История должна стать обязательной для ЕГЭ, независимо от того, в какой вуз будет поступать абитуриент", - считает сенатор.Ранее Кравцов заявил, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса. Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса. Позднее министр пояснил, что это будут не обязательные уроки истории, а историческое просвещение.
https://sn.ria.ru/20220419/minprosvescheniya-1784308093.html
https://ria.ru/20220419/istoriya-1784277935.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585115544_0:0:1709:1283_1920x0_80_0_0_b5c7efde7817ebf343b5a57784aa51b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, совет федерации рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, россия
16:44 19.04.2022
 
В СФ поддержали рекомендации собирать у школьников телефоны у входа в класс

В СФ поддержали рекомендации Минпросвещения собирать у школьников телефоны у входа в класс

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Рекомендации Минпросвещения РФ собирать у учеников телефоны перед входом в класс являются абсолютно правильными, смартфоны отвлекают школьников от уроков и мешают проведению занятий, заявил сенатор Владимир Джабаров.
Минпросвещения РФ рекомендует школьникам сдавать телефоны перед входом в школу или классом, сообщил ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, ведомством рекомендовано сдавать перед входом в школу или входом в класс и использовать только в том случае, если об этом просят учителя в ходе учебного процесса.
Школьники с мобильным телефоном в классе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 14:52
Минпросвещения рекомендует школьникам сдавать телефоны перед входом в школу
"Руководитель Минпросвещения Кравцов заявил, что в российских школах будет рекомендовано забирать телефоны перед входом в классы. Абсолютно правильное решение. Все знают, что смартфоны отвлекают школьников от уроков и мешают проведению занятий с учениками", - написал Джабаров в своём Telegram-канале.
Член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, педагог Елена Писарева заявила, что рекомендации Минпросвещения собирать у учеников телефоны перед входом в класс обоснованы, их наличие на уроках отвлекает школьников, мешает учебному процессу.
"Этот вопрос поднимают и родители, и представители образовательных учреждений. На сегодняшний день действительно есть такая проблема, дети на уроках отвлекаются, телефоны мешают учебному процессу", - сказала парламентарий. При этом школы должны воспитывать ребят, давать им образование по всем стандартам, которые есть у нас в стране.
"Поэтому, я считаю, что это будет абсолютно правильно, и я думаю, что должен быть диалог школы с родителями и ребятами", - отметила она. По мнению Писаревой, школа должна вести разговор с родителями, чтобы они смогли настроить ребенка на правильную позицию.
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 12:50
Кравцов уточнил формат обучения первоклассников истории
Сенатор Владимир Джабаров также поддержал решение начать в школах уроки исторического просвещения с первого класса.
"Отличная новость. Наконец, мы поняли, что история должна стать одной из главных школьных дисциплин. История должна стать обязательной для ЕГЭ, независимо от того, в какой вуз будет поступать абитуриент", - считает сенатор.
Ранее Кравцов заявил, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса. Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса. Позднее министр пояснил, что это будут не обязательные уроки истории, а историческое просвещение.
 
ОбществоСовет Федерации РФМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала