https://ria.ru/20220419/shkola-1784291580.html
В Роспотребнадзоре предложили заменить импортные продукты в школьном меню
В Роспотребнадзоре предложили заменить импортные продукты в школьном меню - РИА Новости, 19.04.2022
В Роспотребнадзоре предложили заменить импортные продукты в школьном меню
В образовательных организациях России возможно провести ревизию меню – заменить импортную продукцию на отечественную, сообщила начальник отдела организации... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:40
2022-04-19T13:40
2022-04-19T14:00
школа
дети
россия
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В образовательных организациях России возможно провести ревизию меню – заменить импортную продукцию на отечественную, сообщила начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская."На сегодняшний день, наверное, как предложение, провести в образовательных организациях ревизию имеющихся меню. Может быть, уменьшить то разнообразие, которого мы пытались добиваться... Заменить импортную продукцию типа банановые, цитрусовые и прочие на отечественную продукцию. Но меню детей должно быть все-таки разнообразным. Должно включать и овощи, и мясо, и фрукты. Но пересмотреть меню... на сегодняшний день возможно ", - сказала Яновская в ходе круглого стола "Импортозамещение в школьном питании".Она отметила, что использование отечественных продуктов позволит удешевить стоимость питания."Использование отечественных продуктов, конечно, было бы хорошо. И, наверное бы, это изменило ситуацию (с питанием в школах – ред.)", - добавила Яновская.
https://ria.ru/20220407/shkoly-1782266127.html
https://ria.ru/20220202/pitanie-1770744567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
школа, дети, россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор
13:40 19.04.2022 (обновлено: 14:00 19.04.2022)
В Роспотребнадзоре предложили заменить импортные продукты в школьном меню
Глава отдела Роспотребнадзора Яновская: можно заменить импортные продукты в школьном меню
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В образовательных организациях России возможно провести ревизию меню – заменить импортную продукцию на отечественную, сообщила начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.
"На сегодняшний день, наверное, как предложение, провести в образовательных организациях ревизию имеющихся меню. Может быть, уменьшить то разнообразие, которого мы пытались добиваться... Заменить импортную продукцию типа банановые, цитрусовые и прочие на отечественную продукцию. Но меню детей должно быть все-таки разнообразным. Должно включать и овощи, и мясо, и фрукты. Но пересмотреть меню... на сегодняшний день возможно ", - сказала Яновская в ходе круглого стола "Импортозамещение в школьном питании".
Она отметила, что использование отечественных продуктов позволит удешевить стоимость питания.
"Использование отечественных продуктов, конечно, было бы хорошо. И, наверное бы, это изменило ситуацию (с питанием в школах – ред.)", - добавила Яновская.