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В Роспотребнадзоре предложили заменить импортные продукты в школьном меню - РИА Новости, 19.04.2022
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В Роспотребнадзоре предложили заменить импортные продукты в школьном меню
В Роспотребнадзоре предложили заменить импортные продукты в школьном меню - РИА Новости, 19.04.2022
В Роспотребнадзоре предложили заменить импортные продукты в школьном меню
В образовательных организациях России возможно провести ревизию меню – заменить импортную продукцию на отечественную, сообщила начальник отдела организации... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:40
2022-04-19T14:00
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дети
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общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В образовательных организациях России возможно провести ревизию меню – заменить импортную продукцию на отечественную, сообщила начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская."На сегодняшний день, наверное, как предложение, провести в образовательных организациях ревизию имеющихся меню. Может быть, уменьшить то разнообразие, которого мы пытались добиваться... Заменить импортную продукцию типа банановые, цитрусовые и прочие на отечественную продукцию. Но меню детей должно быть все-таки разнообразным. Должно включать и овощи, и мясо, и фрукты. Но пересмотреть меню... на сегодняшний день возможно ", - сказала Яновская в ходе круглого стола "Импортозамещение в школьном питании".Она отметила, что использование отечественных продуктов позволит удешевить стоимость питания."Использование отечественных продуктов, конечно, было бы хорошо. И, наверное бы, это изменило ситуацию (с питанием в школах – ред.)", - добавила Яновская.
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школа, дети, россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор
13:40 19.04.2022 (обновлено: 14:00 19.04.2022)
 
В Роспотребнадзоре предложили заменить импортные продукты в школьном меню

Глава отдела Роспотребнадзора Яновская: можно заменить импортные продукты в школьном меню

© РИА Новости / Игорь ЗарембоСалаты в школьной столовой
Салаты в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Салаты в школьной столовой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В образовательных организациях России возможно провести ревизию меню – заменить импортную продукцию на отечественную, сообщила начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.
"На сегодняшний день, наверное, как предложение, провести в образовательных организациях ревизию имеющихся меню. Может быть, уменьшить то разнообразие, которого мы пытались добиваться... Заменить импортную продукцию типа банановые, цитрусовые и прочие на отечественную продукцию. Но меню детей должно быть все-таки разнообразным. Должно включать и овощи, и мясо, и фрукты. Но пересмотреть меню... на сегодняшний день возможно ", - сказала Яновская в ходе круглого стола "Импортозамещение в школьном питании".
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Она отметила, что использование отечественных продуктов позволит удешевить стоимость питания.
"Использование отечественных продуктов, конечно, было бы хорошо. И, наверное бы, это изменило ситуацию (с питанием в школах – ред.)", - добавила Яновская.
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