https://ria.ru/20220419/shkola-1784209598.html

Прокуратура добилась открытия школы в Приморье, где был только один ученик

Прокуратура добилась открытия школы в Приморье, где был только один ученик - РИА Новости, 19.04.2022

Прокуратура добилась открытия школы в Приморье, где был только один ученик

Прокуратура добилась отмены решения о закрытии школы в приморском поселке Горный с единственным ее учеником, сообщил РИА Новости представитель надзорного... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T01:18

2022-04-19T01:18

2022-04-19T09:46

происшествия

кировский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Прокуратура добилась отмены решения о закрытии школы в приморском поселке Горный с единственным ее учеником, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона.В этом учебном году, чтобы ежедневно не преодолевать 31 километр до ближайшего образовательного учреждения, второкласснику пришлось перейти на домашнее обучение.Прокуратура установила, что в феврале 2021 года глава Кировского района решил ликвидировать школу в Горном. Решение приняли без обязательного в таких случаях создания комиссии и без учета мнения местных жителей. Первоклашку распределили в школу села Крыловка, которая находится в 31 километре, что на один километр превышает максимально допустимый норматив удаленности.Он добавил, что после вступления решения суда в законную силу школу обязаны открыть, а пока ребенок продолжает находиться на домашнем обучении.

https://ria.ru/20210908/shkola-1749148861.html

кировский район

приморский край

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происшествия, кировский район, приморский край