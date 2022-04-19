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Прокуратура добилась открытия школы в Приморье, где был только один ученик - РИА Новости, 19.04.2022
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Прокуратура добилась открытия школы в Приморье, где был только один ученик
Прокуратура добилась открытия школы в Приморье, где был только один ученик - РИА Новости, 19.04.2022
Прокуратура добилась открытия школы в Приморье, где был только один ученик
Прокуратура добилась отмены решения о закрытии школы в приморском поселке Горный с единственным ее учеником, сообщил РИА Новости представитель надзорного... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T01:18
2022-04-19T09:46
происшествия
кировский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Прокуратура добилась отмены решения о закрытии школы в приморском поселке Горный с единственным ее учеником, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона.В этом учебном году, чтобы ежедневно не преодолевать 31 километр до ближайшего образовательного учреждения, второкласснику пришлось перейти на домашнее обучение.Прокуратура установила, что в феврале 2021 года глава Кировского района решил ликвидировать школу в Горном. Решение приняли без обязательного в таких случаях создания комиссии и без учета мнения местных жителей. Первоклашку распределили в школу села Крыловка, которая находится в 31 километре, что на один километр превышает максимально допустимый норматив удаленности.Он добавил, что после вступления решения суда в законную силу школу обязаны открыть, а пока ребенок продолжает находиться на домашнем обучении.
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происшествия, кировский район, приморский край
01:18 19.04.2022 (обновлено: 09:46 19.04.2022)
 
Прокуратура добилась открытия школы в Приморье, где был только один ученик

Прокуратура добилась открытия школы в приморском Горном, где был только один ученик

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Прокуратура добилась отмены решения о закрытии школы в приморском поселке Горный с единственным ее учеником, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона.
В этом учебном году, чтобы ежедневно не преодолевать 31 километр до ближайшего образовательного учреждения, второкласснику пришлось перейти на домашнее обучение.
Прокуратура установила, что в феврале 2021 года глава Кировского района решил ликвидировать школу в Горном. Решение приняли без обязательного в таких случаях создания комиссии и без учета мнения местных жителей. Первоклашку распределили в школу села Крыловка, которая находится в 31 километре, что на один километр превышает максимально допустимый норматив удаленности.

"Прокурор района обратился в Кировский районный суд с исковым заявлением, оспорив решение о ликвидации образовательного учреждения, с требованием возложить на администрацию Кировского муниципального района обязанности по организации образовательного процесса несовершеннолетнего в школе поселка Горный. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что после вступления решения суда в законную силу школу обязаны открыть, а пока ребенок продолжает находиться на домашнем обучении.
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