01:18 19.04.2022 (обновлено: 09:46 19.04.2022)
Прокуратура добилась открытия школы в Приморье, где был только один ученик
Прокуратура добилась открытия школы в приморском Горном, где был только один ученик
Школьные рюкзаки. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Прокуратура добилась отмены решения о закрытии школы в приморском поселке Горный с единственным ее учеником, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона.
В этом учебном году, чтобы ежедневно не преодолевать 31 километр до ближайшего образовательного учреждения, второкласснику пришлось перейти на домашнее обучение.
Прокуратура установила, что в феврале 2021 года глава Кировского района решил ликвидировать школу в Горном. Решение приняли без обязательного в таких случаях создания комиссии и без учета мнения местных жителей. Первоклашку распределили в школу села Крыловка, которая находится в 31 километре, что на один километр превышает максимально допустимый норматив удаленности.
"Прокурор района обратился в Кировский районный суд с исковым заявлением, оспорив решение о ликвидации образовательного учреждения, с требованием возложить на администрацию Кировского муниципального района обязанности по организации образовательного процесса несовершеннолетнего в школе поселка Горный. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме", — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что после вступления решения суда в законную силу школу обязаны открыть, а пока ребенок продолжает находиться на домашнем обучении.
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