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Регионы предложили продлить Северный морской путь, заявили в Совфеде - РИА Новости, 19.04.2022
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Регионы предложили продлить Северный морской путь, заявили в Совфеде
Регионы предложили продлить Северный морской путь, заявили в Совфеде - РИА Новости, 19.04.2022
Регионы предложили продлить Северный морской путь, заявили в Совфеде
Арктические и дальневосточные регионы предлагают расширить акваторию Северного морского пути от Мурманска до Владивостока, сообщила вице-спикер Совфеда Галина... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:00
2022-04-19T15:00
общество
дальний восток
мурманск
европа
северный морской путь
совет федерации рф
галина карелова
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Арктические и дальневосточные регионы предлагают расширить акваторию Северного морского пути от Мурманска до Владивостока, сообщила вице-спикер Совфеда Галина Карелова."В рамках проводимых Советом Федерации мероприятий к нам обращаются арктические и дальневосточные субъекты с предложением о расширении акватории Северного морского пути от Мурманска до Владивостока", - сказала сенатор в среду на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ на тему "Стратегические подходы к развитию Северного морского пути".Она предложила обсудить на сегодняшнем совещании "целесообразность такого предложения и в связи с этим необходимость совершенствования законодательства".Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.
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общество, дальний восток, мурманск, европа, северный морской путь, совет федерации рф, галина карелова
15:00 19.04.2022
 
Регионы предложили продлить Северный морской путь, заявили в Совфеде

Вице-спикер СФ Карелова: регионы предложили продлить Северный морской путь до Владивостока

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морской порт в Дудинке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Арктические и дальневосточные регионы предлагают расширить акваторию Северного морского пути от Мурманска до Владивостока, сообщила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
"В рамках проводимых Советом Федерации мероприятий к нам обращаются арктические и дальневосточные субъекты с предложением о расширении акватории Северного морского пути от Мурманска до Владивостока", - сказала сенатор в среду на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ на тему "Стратегические подходы к развитию Северного морского пути".
Она предложила обсудить на сегодняшнем совещании "целесообразность такого предложения и в связи с этим необходимость совершенствования законодательства".
Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.
Северный морской путь (СМП)
9 апреля 2019, 10:05Инфографика
Северный морской путь (СМП)
 
ОбществоДальний ВостокМурманскЕвропаСеверный морской путьСовет Федерации РФГалина Карелова
 
 
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