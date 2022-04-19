https://ria.ru/20220419/sevmorput-1784310568.html

Регионы предложили продлить Северный морской путь, заявили в Совфеде

Регионы предложили продлить Северный морской путь, заявили в Совфеде - РИА Новости, 19.04.2022

Регионы предложили продлить Северный морской путь, заявили в Совфеде

Арктические и дальневосточные регионы предлагают расширить акваторию Северного морского пути от Мурманска до Владивостока, сообщила вице-спикер Совфеда Галина... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:00

2022-04-19T15:00

2022-04-19T15:00

общество

дальний восток

мурманск

европа

северный морской путь

совет федерации рф

галина карелова

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Арктические и дальневосточные регионы предлагают расширить акваторию Северного морского пути от Мурманска до Владивостока, сообщила вице-спикер Совфеда Галина Карелова."В рамках проводимых Советом Федерации мероприятий к нам обращаются арктические и дальневосточные субъекты с предложением о расширении акватории Северного морского пути от Мурманска до Владивостока", - сказала сенатор в среду на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ на тему "Стратегические подходы к развитию Северного морского пути".Она предложила обсудить на сегодняшнем совещании "целесообразность такого предложения и в связи с этим необходимость совершенствования законодательства".Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.

https://ria.ru/20190409/1552396604.html

дальний восток

мурманск

европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, дальний восток, мурманск, европа, северный морской путь, совет федерации рф, галина карелова