Регионы предложили продлить Северный морской путь, заявили в Совфеде
Вице-спикер СФ Карелова: регионы предложили продлить Северный морской путь до Владивостока
Морской порт в Дудинке. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Арктические и дальневосточные регионы предлагают расширить акваторию Северного морского пути от Мурманска до Владивостока, сообщила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
"В рамках проводимых Советом Федерации мероприятий к нам обращаются арктические и дальневосточные субъекты с предложением о расширении акватории Северного морского пути от Мурманска до Владивостока", - сказала сенатор в среду на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при СФ на тему "Стратегические подходы к развитию Северного морского пути".
Она предложила обсудить на сегодняшнем совещании "целесообразность такого предложения и в связи с этим необходимость совершенствования законодательства".
Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров), соединяющий Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
Россия реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", который подразумевает создание инфраструктуры, способствующей увеличению грузопотока до 80 миллионов тонн в 2024 году и 110 миллионов тонн к 2030 году, а также увеличение суммарной мощности морских портов до 110 и 115 миллионов тонн соответственно.
9 апреля 2019, 10:05ИнфографикаСеверный морской путь (СМП)