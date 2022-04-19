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Глава МВД Сербии заявил, что страну наказывают гибридной войной - РИА Новости, 19.04.2022
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Глава МВД Сербии заявил, что страну наказывают гибридной войной
Глава МВД Сербии заявил, что страну наказывают гибридной войной - РИА Новости, 19.04.2022
Глава МВД Сербии заявил, что страну наказывают гибридной войной
Против Сербии ведется гибридная война, потому что страна не поддерживает санкции Запада против России, заявил глава сербского МВД Александр Вулин. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:40
2022-04-19T13:40
в мире
александр вучич
украина
россия
евросоюз
сербия
александр вулин
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БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости. Против Сербии ведется гибридная война, потому что страна не поддерживает санкции Запада против России, заявил глава сербского МВД Александр Вулин."Против Сербии ведется гибридная война, потому что она проводит самостоятельную политику и потому, что мы не ввели санкции против РФ. Таким образом нас наказывают. У нас есть сведения о том, кто стоит за этими нападениями", - приводит пресс-служба МВД слова Вулина.Накануне в несколько торговых центров Сербии поступили сигналы об угрозе теракта, один из крупнейших ТЦ был эвакуирован. Противодиверсионный досмотр не обнаружил взрывчатки. По данным МВД, сообщения поступили с почтового сервиса Protonmail, который базируется в Швейцарии и с "него ранее несколько раз отправлены угрозы в адрес международного аэропорта Белграда "Никола Тесла" и авиакомпании Air Serbia. Согласно оперативным данным, сообщения были отправлены из одной страны ЕС и с Украины.Президент Сербии Александр Вучич заявил накануне, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС.
https://ria.ru/20220417/vuchich-1784012506.html
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в мире, александр вучич, украина, россия, евросоюз, сербия, александр вулин
13:40 19.04.2022
 
Глава МВД Сербии заявил, что страну наказывают гибридной войной

Глава МВД Вулин: Сербию наказывают гибридной войной из-за отказа от санкций против России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости. Против Сербии ведется гибридная война, потому что страна не поддерживает санкции Запада против России, заявил глава сербского МВД Александр Вулин.
"Против Сербии ведется гибридная война, потому что она проводит самостоятельную политику и потому, что мы не ввели санкции против РФ. Таким образом нас наказывают. У нас есть сведения о том, кто стоит за этими нападениями", - приводит пресс-служба МВД слова Вулина.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
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Сербии дорого обходится отказ вводить санкции против России, заявил Вучич
Накануне в несколько торговых центров Сербии поступили сигналы об угрозе теракта, один из крупнейших ТЦ был эвакуирован. Противодиверсионный досмотр не обнаружил взрывчатки. По данным МВД, сообщения поступили с почтового сервиса Protonmail, который базируется в Швейцарии и с "него ранее несколько раз отправлены угрозы в адрес международного аэропорта Белграда "Никола Тесла" и авиакомпании Air Serbia. Согласно оперативным данным, сообщения были отправлены из одной страны ЕС и с Украины.
Президент Сербии Александр Вучич заявил накануне, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС.
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Запад выкручивает руки Сербии из-за сотрудничества с Россией, заявил посол
 
В миреАлександр ВучичУкраинаРоссияЕвросоюзСербияАлександр Вулин
 
 
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