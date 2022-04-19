https://ria.ru/20220419/serbiya-1784291414.html

Глава МВД Сербии заявил, что страну наказывают гибридной войной

Глава МВД Сербии заявил, что страну наказывают гибридной войной - РИА Новости, 19.04.2022

Глава МВД Сербии заявил, что страну наказывают гибридной войной

Против Сербии ведется гибридная война, потому что страна не поддерживает санкции Запада против России, заявил глава сербского МВД Александр Вулин. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:40

2022-04-19T13:40

2022-04-19T13:40

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БЕЛГРАД, 19 апр - РИА Новости. Против Сербии ведется гибридная война, потому что страна не поддерживает санкции Запада против России, заявил глава сербского МВД Александр Вулин."Против Сербии ведется гибридная война, потому что она проводит самостоятельную политику и потому, что мы не ввели санкции против РФ. Таким образом нас наказывают. У нас есть сведения о том, кто стоит за этими нападениями", - приводит пресс-служба МВД слова Вулина.Накануне в несколько торговых центров Сербии поступили сигналы об угрозе теракта, один из крупнейших ТЦ был эвакуирован. Противодиверсионный досмотр не обнаружил взрывчатки. По данным МВД, сообщения поступили с почтового сервиса Protonmail, который базируется в Швейцарии и с "него ранее несколько раз отправлены угрозы в адрес международного аэропорта Белграда "Никола Тесла" и авиакомпании Air Serbia. Согласно оперативным данным, сообщения были отправлены из одной страны ЕС и с Украины.Президент Сербии Александр Вучич заявил накануне, что сигналы о взрывных устройствах в самолетах авиакомпании Air Serbia на маршруте в Россию регулярно отправляют иностранные спецслужбы с территории Украины и одного государства ЕС.

https://ria.ru/20220417/vuchich-1784012506.html

https://ria.ru/20220405/serbiya-1781896315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, александр вучич, украина, россия, евросоюз, сербия, александр вулин