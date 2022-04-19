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Депутаты Госдумы рассказали об обвинениях со стороны СБУ - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/sbu-1784304596.html
Депутаты Госдумы рассказали об обвинениях со стороны СБУ
Депутаты Госдумы рассказали об обвинениях со стороны СБУ - РИА Новости, 19.04.2022
Депутаты Госдумы рассказали об обвинениях со стороны СБУ
Депутаты Госдумы начали массово получать письма от Службы безопасности Украины, в которых их обвиняют в сговоре якобы с целью изменения границ территории... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:35
2022-04-19T20:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
госдума рф
служба безопасности украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы начали массово получать письма от Службы безопасности Украины, в которых их обвиняют в сговоре якобы с целью изменения границ территории Украины.В послании одному из парламентариев, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, утверждается, что решение Думы признать независимость ДНР и ЛНР и ратифицировать с республиками договоры о дружбе и сотрудничестве носили преступный характер. Письмо содержит 24 страницы текста, фактические обстоятельства уголовного дела описывают не только февральские события, когда Россия начала спецоперацию на Украине, но и происходящее на Украине с 2014 года, в том числе крымский референдум и референдумы на Донбассе. Среди депутатов, получивших рассылку от СБУ — вице-спикер палаты Анна Кузнецова, глава фракции "Справедливая Россия — за правду" Сергей Миронов, депутаты Дмитрий Гусев, Дмитрий Кузнецов и другие.Как рассказала РИА Новости депутат Яна Лантратова, еще в 2014 году признанная террористкой на Украине, письмо по совету Миронова она планирует сохранить для потомков. Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза в обращении к гражданам России заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, стремятся исключительно к военному решению конфликта в Донбассе. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании республик. В своих указах глава государства поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, госдума рф, служба безопасности украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
14:35 19.04.2022 (обновлено: 20:29 19.04.2022)
 
Депутаты Госдумы рассказали об обвинениях со стороны СБУ

Депутаты Госдумы рассказали об угрозах со стороны СБУ из-за решения признать ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы начали массово получать письма от Службы безопасности Украины, в которых их обвиняют в сговоре якобы с целью изменения границ территории Украины.
В послании одному из парламентариев, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, утверждается, что решение Думы признать независимость ДНР и ЛНР и ратифицировать с республиками договоры о дружбе и сотрудничестве носили преступный характер.
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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Письмо содержит 24 страницы текста, фактические обстоятельства уголовного дела описывают не только февральские события, когда Россия начала спецоперацию на Украине, но и происходящее на Украине с 2014 года, в том числе крымский референдум и референдумы на Донбассе. Среди депутатов, получивших рассылку от СБУ — вице-спикер палаты Анна Кузнецова, глава фракции "Справедливая Россия — за правду" Сергей Миронов, депутаты Дмитрий Гусев, Дмитрий Кузнецов и другие.
Как рассказала РИА Новости депутат Яна Лантратова, еще в 2014 году признанная террористкой на Украине, письмо по совету Миронова она планирует сохранить для потомков.

"Сейчас вот очередное обвинение. Причем обвинение как особо опасному преступнику! Видимо, за то, что я ездила в Донбасс, встречалась с лидерами ЛНР и ДНР, раздавала воду детям, которые не пили по две недели, помогала раненым", — резюмировала она.

Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза в обращении к гражданам России заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, стремятся исключительно к военному решению конфликта в Донбассе. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании республик. В своих указах глава государства поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР) - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 11:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаГосдума РФСлужба безопасности УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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