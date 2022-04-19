14:35 19.04.2022 (обновлено: 20:29 19.04.2022)
Депутаты Госдумы рассказали об обвинениях со стороны СБУ
Депутаты Госдумы рассказали об угрозах со стороны СБУ из-за решения признать ДНР и ЛНР
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы начали массово получать письма от Службы безопасности Украины, в которых их обвиняют в сговоре якобы с целью изменения границ территории Украины.
Письмо содержит 24 страницы текста, фактические обстоятельства уголовного дела описывают не только февральские события, когда Россия начала спецоперацию на Украине, но и происходящее на Украине с 2014 года, в том числе крымский референдум и референдумы на Донбассе. Среди депутатов, получивших рассылку от СБУ — вице-спикер палаты Анна Кузнецова, глава фракции "Справедливая Россия — за правду" Сергей Миронов, депутаты Дмитрий Гусев, Дмитрий Кузнецов и другие.
Как рассказала РИА Новости депутат Яна Лантратова, еще в 2014 году признанная террористкой на Украине, письмо по совету Миронова она планирует сохранить для потомков.
"Сейчас вот очередное обвинение. Причем обвинение как особо опасному преступнику! Видимо, за то, что я ездила в Донбасс, встречалась с лидерами ЛНР и ДНР, раздавала воду детям, которые не пили по две недели, помогала раненым", — резюмировала она.
Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза в обращении к гражданам России заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, стремятся исключительно к военному решению конфликта в Донбассе. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании республик. В своих указах глава государства поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.