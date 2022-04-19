https://ria.ru/20220419/sbu-1784304596.html

Депутаты Госдумы рассказали об обвинениях со стороны СБУ

Депутаты Госдумы рассказали об обвинениях со стороны СБУ - РИА Новости, 19.04.2022

Депутаты Госдумы рассказали об обвинениях со стороны СБУ

Депутаты Госдумы начали массово получать письма от Службы безопасности Украины, в которых их обвиняют в сговоре якобы с целью изменения границ территории... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:35

2022-04-19T14:35

2022-04-19T20:29

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы начали массово получать письма от Службы безопасности Украины, в которых их обвиняют в сговоре якобы с целью изменения границ территории Украины.В послании одному из парламентариев, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, утверждается, что решение Думы признать независимость ДНР и ЛНР и ратифицировать с республиками договоры о дружбе и сотрудничестве носили преступный характер. Письмо содержит 24 страницы текста, фактические обстоятельства уголовного дела описывают не только февральские события, когда Россия начала спецоперацию на Украине, но и происходящее на Украине с 2014 года, в том числе крымский референдум и референдумы на Донбассе. Среди депутатов, получивших рассылку от СБУ — вице-спикер палаты Анна Кузнецова, глава фракции "Справедливая Россия — за правду" Сергей Миронов, депутаты Дмитрий Гусев, Дмитрий Кузнецов и другие.Как рассказала РИА Новости депутат Яна Лантратова, еще в 2014 году признанная террористкой на Украине, письмо по совету Миронова она планирует сохранить для потомков. Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного большого заседания Совбеза в обращении к гражданам России заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, стремятся исключительно к военному решению конфликта в Донбассе. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании республик. В своих указах глава государства поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220314/gpu-1778169749.html

https://ria.ru/20220419/priznanie-1784256774.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, госдума рф, служба безопасности украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр