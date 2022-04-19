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SAP сворачивает облачные операции в России - РИА Новости, 19.04.2022
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SAP сворачивает облачные операции в России
SAP сворачивает облачные операции в России - РИА Новости, 19.04.2022
SAP сворачивает облачные операции в России
Немецкий производитель программного обеспечения SAP сворачивает все облачные операции в России и намеревается прекратить поддержку и обслуживание локальных... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:40
2022-04-19T17:06
технологии
россия
германия
sap
sap ag
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Немецкий производитель программного обеспечения SAP сворачивает все облачные операции в России и намеревается прекратить поддержку и обслуживание локальных продуктов, сообщила компания.В начале марта SAP сообщила о приостановке заключения новых контрактов в России, но заверяла, что продолжает поддерживать действующих клиентов в рамках договорных обязательств в той мере, насколько это позволяют санкции и ограничения экспортного контроля."В настоящее время мы сворачиваем все облачные операции в России... Мы также объявляем о своем намерении прекратить поддержку и обслуживание наших локальных продуктов в России", - говорится в релизе.При этом SAP уточнила, что действующие клиенты в России, использующие локальное программное обеспечение, по-прежнему смогут пользоваться своими продуктами.SAP отметила, что данные в центрах обработки данных принадлежат клиентам, поэтому компании. не попавшие под санкции, могут выбрать: удалять свои данные или переносить их в центр обработки данных за пределами России.В отношении локальных продуктов SAP также рассматривает несколько вариантов исполнения решения о прекращении поддержки и обслуживания, но не уточнила какие именно.
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технологии, россия, германия, sap, sap ag
16:40 19.04.2022 (обновлено: 17:06 19.04.2022)
 
SAP сворачивает облачные операции в России

Немецкая компания SAP прекратит поддержку и обслуживание локальных продуктов в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска SAP
Вывеска SAP - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска SAP. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Немецкий производитель программного обеспечения SAP сворачивает все облачные операции в России и намеревается прекратить поддержку и обслуживание локальных продуктов, сообщила компания.
В начале марта SAP сообщила о приостановке заключения новых контрактов в России, но заверяла, что продолжает поддерживать действующих клиентов в рамках договорных обязательств в той мере, насколько это позволяют санкции и ограничения экспортного контроля.
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"В настоящее время мы сворачиваем все облачные операции в России... Мы также объявляем о своем намерении прекратить поддержку и обслуживание наших локальных продуктов в России", - говорится в релизе.
При этом SAP уточнила, что действующие клиенты в России, использующие локальное программное обеспечение, по-прежнему смогут пользоваться своими продуктами.
SAP отметила, что данные в центрах обработки данных принадлежат клиентам, поэтому компании. не попавшие под санкции, могут выбрать: удалять свои данные или переносить их в центр обработки данных за пределами России.
В отношении локальных продуктов SAP также рассматривает несколько вариантов исполнения решения о прекращении поддержки и обслуживания, но не уточнила какие именно.
 
ТехнологииРоссияГерманияSAPSAP AG
 
 
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