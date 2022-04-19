https://ria.ru/20220419/sap-1784336964.html

SAP сворачивает облачные операции в России

SAP сворачивает облачные операции в России - РИА Новости, 19.04.2022

SAP сворачивает облачные операции в России

Немецкий производитель программного обеспечения SAP сворачивает все облачные операции в России и намеревается прекратить поддержку и обслуживание локальных... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:40

2022-04-19T16:40

2022-04-19T17:06

технологии

россия

германия

sap

sap ag

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Немецкий производитель программного обеспечения SAP сворачивает все облачные операции в России и намеревается прекратить поддержку и обслуживание локальных продуктов, сообщила компания.В начале марта SAP сообщила о приостановке заключения новых контрактов в России, но заверяла, что продолжает поддерживать действующих клиентов в рамках договорных обязательств в той мере, насколько это позволяют санкции и ограничения экспортного контроля."В настоящее время мы сворачиваем все облачные операции в России... Мы также объявляем о своем намерении прекратить поддержку и обслуживание наших локальных продуктов в России", - говорится в релизе.При этом SAP уточнила, что действующие клиенты в России, использующие локальное программное обеспечение, по-прежнему смогут пользоваться своими продуктами.SAP отметила, что данные в центрах обработки данных принадлежат клиентам, поэтому компании. не попавшие под санкции, могут выбрать: удалять свои данные или переносить их в центр обработки данных за пределами России.В отношении локальных продуктов SAP также рассматривает несколько вариантов исполнения решения о прекращении поддержки и обслуживания, но не уточнила какие именно.

https://ria.ru/20220419/henkel-1784288053.html

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, германия, sap, sap ag