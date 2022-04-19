https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784391236.html

Хорватский политолог объяснил "тупость США" на примере санкций

Хорватский политолог объяснил "тупость США" на примере санкций - РИА Новости, 19.04.2022

Хорватский политолог объяснил "тупость США" на примере санкций

Действия нынешнего политического руководства Соединенных Штатов можно описать названием фильма "Тупой и еще тупее", считает хорватский обозреватель Зоран Метер. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T23:04

2022-04-19T23:04

2022-04-19T23:04

в мире

россия

сша

камала харрис

джо байден

хорватия

санкции

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Действия нынешнего политического руководства Соединенных Штатов можно описать названием фильма "Тупой и еще тупее", считает хорватский обозреватель Зоран Метер. Своим мнением он поделился в статье для Geopolitika.news."Только вместо главных героев сейчас ― Джо Байден и вице-президент Камала Харрис", — съязвил он.Автор статьи считает, что Вашингтон старается использовать санкционное давление на Россию в рамках собственной выгоды — однако, не всегда оказывается точным в расчетах."Американские санкции против Москвы бьют и по отечественной экономике, ранее уже пострадавшей от пандемии, высокой инфляции, роста цен на энергоносители и так далее. Сейчас <…> администрация США весьма успешно перекладывает всю ответственность на "плохого Путина"", — подметил Метер.Тем временем, как пишет автор, в США появляется все больше критиков президента Джо Байдена, которые считают, что тот заинтересован в раздувании украинской повестки сильнее, чем в помощи гражданам собственной страны.Западные страны усилили антироссийские санкции после начала специальной военной операции на Украине. В Кремле назвали эти меры беспрецедентной экономической войной. Тем не менее, власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также был анонсирован перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом некоторые страны столкнулись с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220419/kompanii-1784372487.html

https://ria.ru/20220419/bayden-1784389922.html

россия

сша

хорватия

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, сша, камала харрис, джо байден, хорватия, санкции