Хорватский политолог объяснил "тупость США" на примере санкций
Хорватский политолог Метер описал Байдена и Харрис фразой "тупой и еще тупее"
© AP Photo / Susan WalshЗабор вокруг Белого дома
© AP Photo / Susan Walsh
Забор вокруг Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Действия нынешнего политического руководства Соединенных Штатов можно описать названием фильма "Тупой и еще тупее", считает хорватский обозреватель Зоран Метер. Своим мнением он поделился в статье для Geopolitika.news.
"Только вместо главных героев сейчас ― Джо Байден и вице-президент Камала Харрис", — съязвил он.
Автор статьи считает, что Вашингтон старается использовать санкционное давление на Россию в рамках собственной выгоды — однако, не всегда оказывается точным в расчетах.
Тем временем, как пишет автор, в США появляется все больше критиков президента Джо Байдена, которые считают, что тот заинтересован в раздувании украинской повестки сильнее, чем в помощи гражданам собственной страны.
Западные страны усилили антироссийские санкции после начала специальной военной операции на Украине. В Кремле назвали эти меры беспрецедентной экономической войной. Тем не менее, власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также был анонсирован перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом некоторые страны столкнулись с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан.
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