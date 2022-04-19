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Хорватский политолог объяснил "тупость США" на примере санкций - РИА Новости, 19.04.2022
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Хорватский политолог объяснил "тупость США" на примере санкций
Хорватский политолог объяснил "тупость США" на примере санкций - РИА Новости, 19.04.2022
Хорватский политолог объяснил "тупость США" на примере санкций
Действия нынешнего политического руководства Соединенных Штатов можно описать названием фильма "Тупой и еще тупее", считает хорватский обозреватель Зоран Метер. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T23:04
2022-04-19T23:04
в мире
россия
сша
камала харрис
джо байден
хорватия
санкции
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Действия нынешнего политического руководства Соединенных Штатов можно описать названием фильма "Тупой и еще тупее", считает хорватский обозреватель Зоран Метер. Своим мнением он поделился в статье для Geopolitika.news."Только вместо главных героев сейчас ― Джо Байден и вице-президент Камала Харрис", — съязвил он.Автор статьи считает, что Вашингтон старается использовать санкционное давление на Россию в рамках собственной выгоды — однако, не всегда оказывается точным в расчетах."Американские санкции против Москвы бьют и по отечественной экономике, ранее уже пострадавшей от пандемии, высокой инфляции, роста цен на энергоносители и так далее. Сейчас &lt;…&gt; администрация США весьма успешно перекладывает всю ответственность на "плохого Путина"", — подметил Метер.Тем временем, как пишет автор, в США появляется все больше критиков президента Джо Байдена, которые считают, что тот заинтересован в раздувании украинской повестки сильнее, чем в помощи гражданам собственной страны.Западные страны усилили антироссийские санкции после начала специальной военной операции на Украине. В Кремле назвали эти меры беспрецедентной экономической войной. Тем не менее, власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также был анонсирован перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом некоторые страны столкнулись с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220419/kompanii-1784372487.html
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в мире, россия, сша, камала харрис, джо байден, хорватия, санкции
23:04 19.04.2022
 
Хорватский политолог объяснил "тупость США" на примере санкций

Хорватский политолог Метер описал Байдена и Харрис фразой "тупой и еще тупее"

© AP Photo / Susan WalshЗабор вокруг Белого дома
Забор вокруг Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Забор вокруг Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Действия нынешнего политического руководства Соединенных Штатов можно описать названием фильма "Тупой и еще тупее", считает хорватский обозреватель Зоран Метер. Своим мнением он поделился в статье для Geopolitika.news.
"Только вместо главных героев сейчас ― Джо Байден и вице-президент Камала Харрис", — съязвил он.
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Автор статьи считает, что Вашингтон старается использовать санкционное давление на Россию в рамках собственной выгоды — однако, не всегда оказывается точным в расчетах.
"Американские санкции против Москвы бьют и по отечественной экономике, ранее уже пострадавшей от пандемии, высокой инфляции, роста цен на энергоносители и так далее. Сейчас <…> администрация США весьма успешно перекладывает всю ответственность на "плохого Путина"", — подметил Метер.
Тем временем, как пишет автор, в США появляется все больше критиков президента Джо Байдена, которые считают, что тот заинтересован в раздувании украинской повестки сильнее, чем в помощи гражданам собственной страны.
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Западные страны усилили антироссийские санкции после начала специальной военной операции на Украине. В Кремле назвали эти меры беспрецедентной экономической войной. Тем не менее, власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также был анонсирован перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом некоторые страны столкнулись с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан.
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияСШАКамала ХаррисДжо БайденХорватияСанкции
 
 
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