https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784385083.html
ЕС и США намерены усилить санкции против России в ближайшее время
ЕС и США намерены усилить санкции против России в ближайшее время - РИА Новости, 19.04.2022
ЕС и США намерены усилить санкции против России в ближайшее время
ЕС и США усилят санкции против России в ближайшие дни, в том числе они затронут энергоресурсы, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T21:54
2022-04-19T21:54
2022-04-19T22:42
в мире
санкции в отношении россии
россия
сша
украина
евросоюз
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. ЕС и США усилят санкции против России в ближайшие дни, в том числе они затронут энергоресурсы, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон."Сегодня между США, главными европейскими державами и международными партнёрами обсуждались новые санкции против России. Было решено, что санкции будут усилены в ближайшие дни. Эти ограничения коснутся энергоресурсов, в частности, нефти", - сообщил Бон в эфире телеканала LCI.Он подчеркнул, что ограничения на поставки нефти из России необходимы, чтобы "прекратить финансировать войну на Украине".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784379413.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, россия, сша, украина, евросоюз
21:54 19.04.2022 (обновлено: 22:42 19.04.2022)
ЕС и США намерены усилить санкции против России в ближайшее время
МИД Франции анонсировал ужесточение антироссийских санкций ЕС и США