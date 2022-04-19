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Канада ввела санкции против Гуцериева, Набиуллиной, Авена и Ролдугина - РИА Новости, 19.04.2022
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Канада ввела санкции против Гуцериева, Набиуллиной, Авена и Ролдугина
Канада ввела санкции против Гуцериева, Набиуллиной, Авена и Ролдугина - РИА Новости, 19.04.2022
Канада ввела санкции против Гуцериева, Набиуллиной, Авена и Ролдугина
Канада внесла главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину в санкционный список, сообщило правительство страны. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:47
2022-04-19T18:34
санкции
экономика
михаил гуцериев
петр авен
михаил фридман
канада
олег бойко
сергей ролдугин
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ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Канада внесла главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину в санкционный список, сообщило правительство страны.Помимо этого, под ограничения попали предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, виолончелист Сергей Ролдугин.Также там фигурируют Мария Лаврова, Катерина Тихонова, Мария Воронцова и Екатерина Винокурова.Всего новые ограничения вводятся против 14 человек. В МИД Канады назвали их близкими к российской власти.
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санкции, экономика, михаил гуцериев, петр авен, михаил фридман, канада, олег бойко, сергей ролдугин, екатерина тихонова, мария воронцова, санкции в отношении россии, в мире, россия
17:47 19.04.2022 (обновлено: 18:34 19.04.2022)
 
Канада ввела санкции против Гуцериева, Набиуллиной, Авена и Ролдугина

МИД Канады ввел санкции против главы ЦБ Набиуллиной и предпринимателей Авена и Гуцериева

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Канада внесла главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину в санкционный список, сообщило правительство страны.
Помимо этого, под ограничения попали предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, виолончелист Сергей Ролдугин.
Также там фигурируют Мария Лаврова, Катерина Тихонова, Мария Воронцова и Екатерина Винокурова.
Всего новые ограничения вводятся против 14 человек. В МИД Канады назвали их близкими к российской власти.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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СанкцииЭкономикаМихаил ГуцериевПетр АвенМихаил ФридманКанадаОлег БойкоСергей РолдугинЕкатерина ТихоноваМария ВоронцоваСанкции в отношении РоссииВ миреРоссия
 
 
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