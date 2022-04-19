https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784351411.html

Канада ввела санкции против Гуцериева, Набиуллиной, Авена и Ролдугина

Канада ввела санкции против Гуцериева, Набиуллиной, Авена и Ролдугина - РИА Новости, 19.04.2022

Канада ввела санкции против Гуцериева, Набиуллиной, Авена и Ролдугина

Канада внесла главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину в санкционный список, сообщило правительство страны. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:47

2022-04-19T17:47

2022-04-19T18:34

санкции

экономика

михаил гуцериев

петр авен

михаил фридман

канада

олег бойко

сергей ролдугин

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ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Канада внесла главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину в санкционный список, сообщило правительство страны.Помимо этого, под ограничения попали предприниматели Михаил Гуцериев, Петр Авен, Михаил Фридман, Олег Бойко, виолончелист Сергей Ролдугин.Также там фигурируют Мария Лаврова, Катерина Тихонова, Мария Воронцова и Екатерина Винокурова.Всего новые ограничения вводятся против 14 человек. В МИД Канады назвали их близкими к российской власти.

https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784197591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, экономика, михаил гуцериев, петр авен, михаил фридман, канада, олег бойко, сергей ролдугин, екатерина тихонова, мария воронцова, санкции в отношении россии, в мире, россия