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Лавров: Россия готова сотрудничать со странами, не вводившими санкции - РИА Новости, 19.04.2022
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Лавров: Россия готова сотрудничать со странами, не вводившими санкции
Лавров: Россия готова сотрудничать со странами, не вводившими санкции - РИА Новости, 19.04.2022
Лавров: Россия готова сотрудничать со странами, не вводившими санкции
Россия решила все проблемы, связанные с западными санкциями и зависимостью от западных стран в различных сферах, открыта к сотрудничеству со всеми странами,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:54
2022-04-19T16:20
санкции в отношении россии
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия решила все проблемы, связанные с западными санкциями и зависимостью от западных стран в различных сферах, открыта к сотрудничеству со всеми странами, которые не присоединились с ограничительным мерам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы сейчас пришли к однозначному выводу - мы не можем полагаться на наших западных коллег ни в какой сфере жизни, которая имеет стратегическое значение, будь то продовольственная безопасность - мы ее обеспечиваем сами, будь то оборонная промышленность и другие сферы, где разрабатываются передовые технологии. У нас не было времени добиться самодостаточности во всех этих сферах, но в большинстве мы разрешили эту проблему", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today."Конечно, мы открыты к сотрудничеству со всеми другими странами, которые не используют незаконные односторонние меры в нарушение Устава ООН. Индия находится среди тех стран, с которыми мы сотрудничаем", - добавил министр.
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"В большинстве случаев мы разрешили эту проблему" – Лавров о санкциях Запада
Россия решила все проблемы, связанные с западными санкциями и зависимостью от западных стран в различных сферах, открыта к сотрудничеству со всеми странами, которые не присоединились с ограничительным мерам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:54 19.04.2022 (обновлено: 16:20 19.04.2022)
 
Лавров: Россия готова сотрудничать со странами, не вводившими санкции

Глава МИД Лавров: Россия открыта к сотрудничеству со странами, не вводившими санкции

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия решила все проблемы, связанные с западными санкциями и зависимостью от западных стран в различных сферах, открыта к сотрудничеству со всеми странами, которые не присоединились с ограничительным мерам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы сейчас пришли к однозначному выводу - мы не можем полагаться на наших западных коллег ни в какой сфере жизни, которая имеет стратегическое значение, будь то продовольственная безопасность - мы ее обеспечиваем сами, будь то оборонная промышленность и другие сферы, где разрабатываются передовые технологии. У нас не было времени добиться самодостаточности во всех этих сферах, но в большинстве мы разрешили эту проблему", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.
"Конечно, мы открыты к сотрудничеству со всеми другими странами, которые не используют незаконные односторонние меры в нарушение Устава ООН. Индия находится среди тех стран, с которыми мы сотрудничаем", - добавил министр.
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Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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