https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784260855.html

Лавров: Россия готова сотрудничать со странами, не вводившими санкции

Лавров: Россия готова сотрудничать со странами, не вводившими санкции - РИА Новости, 19.04.2022

Лавров: Россия готова сотрудничать со странами, не вводившими санкции

Россия решила все проблемы, связанные с западными санкциями и зависимостью от западных стран в различных сферах, открыта к сотрудничеству со всеми странами,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:54

2022-04-19T11:54

2022-04-19T16:20

санкции в отношении россии

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия решила все проблемы, связанные с западными санкциями и зависимостью от западных стран в различных сферах, открыта к сотрудничеству со всеми странами, которые не присоединились с ограничительным мерам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы сейчас пришли к однозначному выводу - мы не можем полагаться на наших западных коллег ни в какой сфере жизни, которая имеет стратегическое значение, будь то продовольственная безопасность - мы ее обеспечиваем сами, будь то оборонная промышленность и другие сферы, где разрабатываются передовые технологии. У нас не было времени добиться самодостаточности во всех этих сферах, но в большинстве мы разрешили эту проблему", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today."Конечно, мы открыты к сотрудничеству со всеми другими странами, которые не используют незаконные односторонние меры в нарушение Устава ООН. Индия находится среди тех стран, с которыми мы сотрудничаем", - добавил министр.

https://ria.ru/20220414/iran-1783517968.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"В большинстве случаев мы разрешили эту проблему" – Лавров о санкциях Запада Россия решила все проблемы, связанные с западными санкциями и зависимостью от западных стран в различных сферах, открыта к сотрудничеству со всеми странами, которые не присоединились с ограничительным мерам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2022-04-19T11:54 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров