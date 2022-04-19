https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784233928.html
Санкции США не повлияют на работу калининградских заводов, заявил Алиханов
Санкции США не повлияют на работу калининградских заводов, заявил Алиханов - РИА Новости, 19.04.2022
Санкции США не повлияют на работу калининградских заводов, заявил Алиханов
Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил РИА Новости, что санкции США против прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" и "33-го судоремонтного... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:08
2022-04-19T10:08
2022-04-19T10:08
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
объединенная судостроительная корпорация
калининградская область
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил РИА Новости, что санкции США против прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" и "33-го судоремонтного завода" не повлияют на работу предприятий.Американские власти ввели санкции в отношении восьми членов совета директоров ОСК, а также 28 её дочерних компаний. Среди прочих в санкционные списки попали два калининградских судостроительных завода.
https://ria.ru/20220419/granitsa-1784215396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, объединенная судостроительная корпорация, калининградская область, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
Санкции США не повлияют на работу калининградских заводов, заявил Алиханов
Губернатор Алиханов: санкции США не повлияют на работу калининградских заводов