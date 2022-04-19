Санкции США не повлияют на работу калининградских заводов, заявил Алиханов

"Они уже много лет существуют в режиме, когда необходимо было наращивать компетенции в импортозамещении. Какие-то ситуативные сложности будут, но мы недавно проводили там совещание, и, в принципе, все вопросы уже решены. Это никак на работу нашу не повлияет", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости.