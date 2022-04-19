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Санкции США не повлияют на работу калининградских заводов, заявил Алиханов - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784233928.html
Санкции США не повлияют на работу калининградских заводов, заявил Алиханов
Санкции США не повлияют на работу калининградских заводов, заявил Алиханов - РИА Новости, 19.04.2022
Санкции США не повлияют на работу калининградских заводов, заявил Алиханов
Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил РИА Новости, что санкции США против прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" и "33-го судоремонтного... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:08
2022-04-19T10:08
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
объединенная судостроительная корпорация
калининградская область
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил РИА Новости, что санкции США против прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" и "33-го судоремонтного завода" не повлияют на работу предприятий.Американские власти ввели санкции в отношении восьми членов совета директоров ОСК, а также 28 её дочерних компаний. Среди прочих в санкционные списки попали два калининградских судостроительных завода.
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экономика, объединенная судостроительная корпорация, калининградская область, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:08 19.04.2022
 
Санкции США не повлияют на работу калининградских заводов, заявил Алиханов

Губернатор Алиханов: санкции США не повлияют на работу калининградских заводов

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил РИА Новости, что санкции США против прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" и "33-го судоремонтного завода" не повлияют на работу предприятий.
"Они уже много лет существуют в режиме, когда необходимо было наращивать компетенции в импортозамещении. Какие-то ситуативные сложности будут, но мы недавно проводили там совещание, и, в принципе, все вопросы уже решены. Это никак на работу нашу не повлияет", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости.
Американские власти ввели санкции в отношении восьми членов совета директоров ОСК, а также 28 её дочерних компаний. Среди прочих в санкционные списки попали два калининградских судостроительных завода.
Российский пограничник - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
06:16
В Калининграде оценили возможность закрытия границы с Литвой
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаОбъединенная судостроительная корпорацияКалининградская областьПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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