https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784221984.html

Новая Зеландия ввела санкции против 18 российских банков

Новая Зеландия ввела санкции против 18 российских банков - РИА Новости, 19.04.2022

Новая Зеландия ввела санкции против 18 российских банков

Новая Зеландия ввела новые санкции против 18 крупнейших банков и финансовых организаций России в связи с ситуацией на Украине, говорится в опубликованном во... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:03

2022-04-19T09:03

2022-04-19T09:33

экономика

владимир путин

россия

новая зеландия

украина

сбербанк россии

газпромбанк

альфа-банк

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Новая Зеландия ввела новые санкции против 18 крупнейших банков и финансовых организаций России в связи с ситуацией на Украине, говорится в опубликованном во вторник заявлении новозеландского министра иностранных дел Нанаи Махуты."Эти крупные организации составляют около 80% банковских активов России", - сказала Махута.На сайте МИД Новой Зеландии указывается, что санкции вступят в силу 20 апреля и будут действовать до 17 марта 2025 года.В "черном списке" Новой Зеландии значатся Альфа-Банк, Банк "Россия", Центральный банк РФ, Газпромбанк, Сбербанк, Внешэкономбанк, Московский кредитный банк, Банк Открытие, крымский Российский национальный коммерческий банк, Черноморский банк торговли и развития, Генбанк, Индустриальный Сберегательный Банк, Новикомбанк, Российский сельскохозяйственный банк, Российский национальный коммерческий банк, Российский фонд прямых инвестиций, Совкомбанк, СМП Банк, Банк ВТБ.Ранее Новая Зеландия объявила санкции против президента РФ Владимира Путина, членов СНБ, российских политиков, бизнесменов, военачальников, депутатов Госдумы, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР 15 февраля. Им закрыт въезд в Новую Зеландию и отказано в банковском обслуживании, а возможные счета заморожены. Принадлежащие им суда и самолеты, а также военные самолеты или корабли правительств России и Белоруссии не могут быть допущены на новозеландскую территорию. Как сообщалось ранее, с 25 апреля вводится дополнительный тариф в размере 35% на российский импорт в Новую Зеландию.В соответствии с российским законодательством высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам запрещено иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Законодательство не запрещает госслужащим иметь в собственности недвижимость за рубежом, однако они обязаны указывать соответствующие данные о принадлежащем им имуществе в ежегодной декларации.Помимо Новой Зеландии санкции против РФ из-за Украины ввели и другие западные страны. Ряд компаний объявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784216300.html

https://ria.ru/20220419/embargo-1784214612.html

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новая зеландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, россия, новая зеландия, украина, сбербанк россии, газпромбанк, альфа-банк, сергей лавров, российский национальный коммерческий банк