07:14 19.04.2022 (обновлено: 09:08 19.04.2022)
Власти Японии высказали опасения из-за антироссийских санкций
Японский министр Хагиуда: будем отслеживать влияние санкций против РФ на экономику страны
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 19 апр — РИА Новости. В Токио опасаются негативного влияния антироссийских санкций и ситуации на Украине на экономику Японии, правительство собирается изучить способы реагирования, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
"У нас существуют опасения относительно возможного влияния на жизнь граждан и бизнес не только на фоне мер, но в свете ситуации на Украине в целом. Мы продолжим пристально следить за этим", — отметил он.
Хагиуда добавил, что правительство в ближайшее время сформирует группу экспертов в области использования возобновляемых источников энергии, в частности солнечных панелей.
Новый пакет антироссийских санкций, включающий запрет на поставки 38 товаров, вступил в Японии в силу 19 апреля. Основные статьи импорта, подпадающие под ограничительные меры, — это шпон (по итогам прошлого года его поставили на сумму 8,48 миллиарда иен или около 67 миллионов долларов), сосновая древесина и щепа на сумму 1,34 миллиарда иен (один миллион долларов), детали двигателей для кораблей и самолетов — 5,26 миллиарда иен (41,5 миллиона долларов), автомобилей и мотоциклов — по 120 и 110 миллионов иен соответственно (примерно по одному миллиону долларов), пиво на сумму около 11,8 миллиона иен (93 тысячи долларов) и водка на 37,3 миллиона иен (294 тысячи долларов).
Фактически это первый запрет на ввоз товаров из России, уже заключенные контракты будут действовать до 18 июля.
При этом российское правительство еще в марте запретило поставлять некоторые виды лесоматериалов в недружественные страны.