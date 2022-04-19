https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784216300.html

Власти Японии высказали опасения из-за антироссийских санкций

Власти Японии высказали опасения из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 19.04.2022

Власти Японии высказали опасения из-за антироссийских санкций

В Токио опасаются негативного влияния антироссийских санкций и ситуации на Украине на экономику Японии, правительство собирается изучить способы реагирования,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T07:14

2022-04-19T07:14

2022-04-19T09:08

япония

россия

санкции в отношении россии

в мире

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ТОКИО, 19 апр — РИА Новости. В Токио опасаются негативного влияния антироссийских санкций и ситуации на Украине на экономику Японии, правительство собирается изучить способы реагирования, заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда."У нас существуют опасения относительно возможного влияния на жизнь граждан и бизнес не только на фоне мер, но в свете ситуации на Украине в целом. Мы продолжим пристально следить за этим", — отметил он.Хагиуда добавил, что правительство в ближайшее время сформирует группу экспертов в области использования возобновляемых источников энергии, в частности солнечных панелей.Новый пакет антироссийских санкций, включающий запрет на поставки 38 товаров, вступил в Японии в силу 19 апреля. Основные статьи импорта, подпадающие под ограничительные меры, — это шпон (по итогам прошлого года его поставили на сумму 8,48 миллиарда иен или около 67 миллионов долларов), сосновая древесина и щепа на сумму 1,34 миллиарда иен (один миллион долларов), детали двигателей для кораблей и самолетов — 5,26 миллиарда иен (41,5 миллиона долларов), автомобилей и мотоциклов — по 120 и 110 миллионов иен соответственно (примерно по одному миллиону долларов), пиво на сумму около 11,8 миллиона иен (93 тысячи долларов) и водка на 37,3 миллиона иен (294 тысячи долларов).Фактически это первый запрет на ввоз товаров из России, уже заключенные контракты будут действовать до 18 июля.При этом российское правительство еще в марте запретило поставлять некоторые виды лесоматериалов в недружественные страны.

https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784019578.html

https://ria.ru/20220310/pravitelstvo-1777479331.html

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япония, россия, санкции в отношении россии, в мире