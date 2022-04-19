https://ria.ru/20220419/s7-1784385618.html

S7 приостановила соглашение с международным альянсом Oneworld

S7 приостановила соглашение с международным альянсом Oneworld - РИА Новости, 19.04.2022

S7 приостановила соглашение с международным альянсом Oneworld

S7 Airlines с 19 апреля приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения, РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T22:02

2022-04-19T22:02

2022-04-19T22:02

туризм

экономика

s7 airlines

oneworld

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779403761_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_913080bb391cab237763e9270efb6961.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. S7 Airlines с 19 апреля приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения, сообщает компания.Альянс Oneworld объединяет несколько ведущих мировых авиакомпаний и около 30 дочерних перевозчиков. Он стал первым глобальным альянсом, который ввел совместную продажу и оформление билетов авиакомпаниями-участниками.Как уточняют в S7, начисление и списание миль проводится в штатном режиме за некоторыми исключениями. "Временно приостановлены выписка премиальных билетов и начисление миль авиакомпаниями American Airlines с 1 марта, British Airways и Iberia с 14 марта, Alaska Airlines с 8 апреля 2022 года. Запросы на восстановление миль за полеты, совершенные до этих дат, будут обработаны в течение 45 дней. Для всех рейсов авиакомпании Qatar Airways доступна опция начисления миль, но временно приостановлена выписка премиальных билетов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783615227.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, s7 airlines, oneworld, новости - туризм