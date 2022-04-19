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S7 приостановила соглашение с международным альянсом Oneworld - РИА Новости, 19.04.2022
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Туризм
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S7 приостановила соглашение с международным альянсом Oneworld
S7 приостановила соглашение с международным альянсом Oneworld - РИА Новости, 19.04.2022
S7 приостановила соглашение с международным альянсом Oneworld
S7 Airlines с 19 апреля приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения, РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:02
2022-04-19T22:02
туризм
экономика
s7 airlines
oneworld
новости - туризм
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. S7 Airlines с 19 апреля приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения, сообщает компания.Альянс Oneworld объединяет несколько ведущих мировых авиакомпаний и около 30 дочерних перевозчиков. Он стал первым глобальным альянсом, который ввел совместную продажу и оформление билетов авиакомпаниями-участниками.Как уточняют в S7, начисление и списание миль проводится в штатном режиме за некоторыми исключениями. "Временно приостановлены выписка премиальных билетов и начисление миль авиакомпаниями American Airlines с 1 марта, British Airways и Iberia с 14 марта, Alaska Airlines с 8 апреля 2022 года. Запросы на восстановление миль за полеты, совершенные до этих дат, будут обработаны в течение 45 дней. Для всех рейсов авиакомпании Qatar Airways доступна опция начисления миль, но временно приостановлена выписка премиальных билетов", - говорится в сообщении.
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экономика, s7 airlines, oneworld, новости - туризм
22:02 19.04.2022
 
S7 приостановила соглашение с международным альянсом Oneworld

S7 приостановила 19 апреля соглашение с международным альянсом Oneworld

© Фото : Анастасия КабановаСамолет S7 Airlines
Самолет S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : Анастасия Кабанова
Самолет S7 Airlines
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. S7 Airlines с 19 апреля приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения, сообщает компания.
"В связи с ограничением международного авиасообщения значительно сократилось бизнес-взаимодействие S7 Airlines с альянсом Oneworld. В такой ситуации S7 Airlines и Oneworld приняли совместное решение с 19 апреля 2022 приостановить действие соглашения. Для пассажиров сохраняются преимущества действующих двусторонних соглашений S7 Airlines с авиакомпаниями-партнерами. Привилегии в рамках альянса Oneworld будут временно недоступны", - говорится в сообщении на сайте S7.
Альянс Oneworld объединяет несколько ведущих мировых авиакомпаний и около 30 дочерних перевозчиков. Он стал первым глобальным альянсом, который ввел совместную продажу и оформление билетов авиакомпаниями-участниками.
Как уточняют в S7, начисление и списание миль проводится в штатном режиме за некоторыми исключениями. "Временно приостановлены выписка премиальных билетов и начисление миль авиакомпаниями American Airlines с 1 марта, British Airways и Iberia с 14 марта, Alaska Airlines с 8 апреля 2022 года. Запросы на восстановление миль за полеты, совершенные до этих дат, будут обработаны в течение 45 дней. Для всех рейсов авиакомпании Qatar Airways доступна опция начисления миль, но временно приостановлена выписка премиальных билетов", - говорится в сообщении.
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