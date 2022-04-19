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Путин и Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений - РИА Новости, 19.04.2022
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Путин и Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений
Путин и Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений - РИА Новости, 19.04.2022
Путин и Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений
Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений, увеличение доли расчетов в нацвалютах,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T20:25
2022-04-19T20:25
экономика
россия
армения
евразийский экономический союз
владимир путин
никол пашинян
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений, увеличение доли расчетов в нацвалютах, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля.Россия и Армения будут поощрять установление тесных контактов между деловыми кругами двух стран, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля."Условлено поощрять установление тесных контактов между деловыми кругами двух стран, в том числе в межрегиональном и муниципальном форматах, с задействованием механизма бизнес-миссий. Положительно оценена работа по финализации программы экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения на 2022–2025 годы", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, армения, евразийский экономический союз, владимир путин, никол пашинян
20:25 19.04.2022
 
Путин и Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений

Путин и Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений, увеличение доли расчетов в нацвалютах, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля.
"Путин и Пашинян выступили за поступательное продвижение интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, реализацию стратегических направлений развития интеграции, включая создание внутреннего рынка без ограничений, барьеров и изъятий, увеличение доли расчетов в национальных валютах", - говорится в сообщении.
Россия и Армения будут поощрять установление тесных контактов между деловыми кругами двух стран, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля.
"Условлено поощрять установление тесных контактов между деловыми кругами двух стран, в том числе в межрегиональном и муниципальном форматах, с задействованием механизма бизнес-миссий. Положительно оценена работа по финализации программы экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения на 2022–2025 годы", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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ЭкономикаРоссияАрменияЕвразийский экономический союзВладимир ПутинНикол Пашинян
 
 
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