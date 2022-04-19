https://ria.ru/20220419/rynok-1784376736.html

Путин и Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений

Путин и Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений - РИА Новости, 19.04.2022

Путин и Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений, увеличение доли расчетов в нацвалютах,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T20:25

2022-04-19T20:25

2022-04-19T20:25

экономика

россия

армения

евразийский экономический союз

владимир путин

никол пашинян

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений, увеличение доли расчетов в нацвалютах, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля.Россия и Армения будут поощрять установление тесных контактов между деловыми кругами двух стран, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля."Условлено поощрять установление тесных контактов между деловыми кругами двух стран, в том числе в межрегиональном и муниципальном форматах, с задействованием механизма бизнес-миссий. Положительно оценена работа по финализации программы экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения на 2022–2025 годы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220419/putin-1784376480.html

россия

армения

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, армения, евразийский экономический союз, владимир путин, никол пашинян